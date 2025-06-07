К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?23 комментария
«Северяне» за сутки ликвидировали 240 украинских военных
Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 240 человек на Теткинском и Глушковском, а также на Сумском направлениях.
«За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
ВСУ пытались прорваться вглубь Курской области из Бессаловки, а также в направлении поселка Новый Путь. Украинские штурмовые группы были уничтожены, выживжие военные ВСУ бежали. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено пять единиц украинской техники.
На Сумском направлении российские войска продолжают продвигаться в направлении областного центра. ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов, российские силы «продвинулись в лесных массивах Сумского района».
Кроме того, «Северяне» «ведут ожесточенные бои» в Юнаковке и Яблоновке. «Северный Ветер» опроверг сообщения в соцсетях об освобождении Яблоновки. Также сообщается о неудачной контратаке ВСУ в Юнаковке.
На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено четыре штурмовые группы ВСУ и украинская РЛС. Российские войска продвинулись в Волчанске и «выбили вражескую боевую группу из опорного пункта на направлении Волчанские Хутора».
Накануне сообщалось, что группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию, отразив пять ночных атак на Теткино.