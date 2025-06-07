«Северяне» за сутки ликвидировали 240 украинских военных

Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

ВСУ пытались прорваться вглубь Курской области из Бессаловки, а также в направлении поселка Новый Путь. Украинские штурмовые группы были уничтожены, выживжие военные ВСУ бежали. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено пять единиц украинской техники.

На Сумском направлении российские войска продолжают продвигаться в направлении областного центра. ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов, российские силы «продвинулись в лесных массивах Сумского района».

Кроме того, «Северяне» «ведут ожесточенные бои» в Юнаковке и Яблоновке. «Северный Ветер» опроверг сообщения в соцсетях об освобождении Яблоновки. Также сообщается о неудачной контратаке ВСУ в Юнаковке.

На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено четыре штурмовые группы ВСУ и украинская РЛС. Российские войска продвинулись в Волчанске и «выбили вражескую боевую группу из опорного пункта на направлении Волчанские Хутора».

Накануне сообщалось, что группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию, отразив пять ночных атак на Теткино.