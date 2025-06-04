Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Рада одобрила законы для реализации сделки по ископаемым
Верховная рада Украины во втором и окончательном чтении одобрила изменения в Бюджетный кодекс, сообщил депутат Ярослав Железняк.
По его словам, изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для выполнения соглашения с США по полезным ископаемым, были приняты во втором и окончательном чтении, передает ТАСС.
Он заявил, что за соответствующие поправки проголосовали 309 депутатов, и отметил, что ко второму чтению в тексте изменений практически ничего не изменилось.
По словам Железняка, это решение позволяет продолжить выполнение договоренностей по сотрудничеству в сфере полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном.
Ранее экс-член команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсон Баркер заявил, что на Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов.
Крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке месторождений на Украине.
Эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет.