Рада одобрила законы для реализации сделки по ископаемым

Tекст: Александра Юдина

По его словам, изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для выполнения соглашения с США по полезным ископаемым, были приняты во втором и окончательном чтении, передает ТАСС.

Он заявил, что за соответствующие поправки проголосовали 309 депутатов, и отметил, что ко второму чтению в тексте изменений практически ничего не изменилось.

По словам Железняка, это решение позволяет продолжить выполнение договоренностей по сотрудничеству в сфере полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном.

Ранее экс-член команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсон Баркер заявил, что на Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов.

Крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке месторождений на Украине.

Эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет.