Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Депутат Рады предложил распустить военкоматы и создать из них бригады ВСУ
Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал заменить дискредитированные военкоматы гражданскими рекрутинговыми центрами и создать новые бригады из их сотрудников.
Депутат Рады Украины Алексей Гончаренко, внесенный в РФ в перечень террористов и экстремистов, заявил, что военкоматы на Украине себя дискредитировали из-за коррупции, нарушений закона и жестокого обращения с призывниками, сообщает РИА «Новости».
По словам депутата, в некоторых случаях в военкоматах происходили избиения людей и даже были зафиксированы летальные исходы. Гончаренко отметил: «К сожалению, система дискредитировала себя из-за взяток, нарушения законодательства, бьют людей, есть случаи, когда люди гибнут в ТЦК, сумасшедшие видео бусификации (силовая мобилизация)».
Он считает, что из сотрудников военкоматов можно было бы создать несколько новых бригад ВСУ. Депутат добавил, что в военкоматах работает несколько десятков тысяч человек, среди которых лишь небольшая часть – ветераны, а большинство – абсолютно здоровые люди.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину во время проверки документов на улице. Депутат Рады назвал сумму в несколько тысяч долларов, которую требуют за освобождение от призыва в Киеве. Украинские военнопленные пообещали мстить за случаи принудительной мобилизации.