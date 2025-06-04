Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутат Рады Украины Алексей Гончаренко, внесенный в РФ в перечень террористов и экстремистов, заявил, что военкоматы на Украине себя дискредитировали из-за коррупции, нарушений закона и жестокого обращения с призывниками, сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, в некоторых случаях в военкоматах происходили избиения людей и даже были зафиксированы летальные исходы. Гончаренко отметил: «К сожалению, система дискредитировала себя из-за взяток, нарушения законодательства, бьют людей, есть случаи, когда люди гибнут в ТЦК, сумасшедшие видео бусификации (силовая мобилизация)».

Он считает, что из сотрудников военкоматов можно было бы создать несколько новых бригад ВСУ. Депутат добавил, что в военкоматах работает несколько десятков тысяч человек, среди которых лишь небольшая часть – ветераны, а большинство – абсолютно здоровые люди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину во время проверки документов на улице. Депутат Рады назвал сумму в несколько тысяч долларов, которую требуют за освобождение от призыва в Киеве. Украинские военнопленные пообещали мстить за случаи принудительной мобилизации.