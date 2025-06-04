Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.0 комментариев
ВС России уничтожили наземными дронами огневую точку ВСУ у Дзержинска
Военнослужащие России использовали наземные дроны для уничтожения огневых позиций украинских сил в районе Дзержинска, обеспечив продвижение штурмовых подразделений, сообщило Министерство обороны.
Российские военнослужащие применяют наземные дроны для подавления огневых точек ВСУ в районе Дзержинска в Донецкой народной республике, передает ТАСС.
По информации Минобороны России, расчетом наземного роботизированного комплекса «Крот-1» в районе населенного пункта Дылеевка к северу от Дзержинска была поражена огневая точка на одной из позиций противника. Действия наземного дрона корректировались расчетом беспилотного летательного аппарата.
В ведомстве отметили, что благодаря скоординированной совместной работе российских военных огневая точка ВСУ была уничтожена, что обеспечило успешное продвижение российских штурмовых подразделений на данном участке фронта.
Вооруженные силы России уничтожили позиции украинских военных в районе Ямполя с помощью роботов «Крот».
Российские военнослужащие также применили наземные роботы-камикадзе для уничтожения блиндажей украинских войск в лесополосах Харьковской области.