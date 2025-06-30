Эксперт: Оппозиционно настроенные россияне – питательная среда для украинского терроризма

Политолог Григорьев призвал к борьбе с пропагандой украинского национализма в подростковой среде

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Пропаганда терроризма, в том числе украинского, активно ведется противником в российском информационном и общественном полях. В первую очередь она рассчитана на тех, кто настроен антироссийски и раньше относился к так называемой оппозиции», – пояснил Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член ОП.

«Мы прекрасно помним пример экстремистки Дарьи Треповой, которая сначала выходила на антигосударственные митинги по инициативе оппозиционных лидеров. Подобные круги – это питательная среда для украинского терроризма. Все это идет бок о бок с идеями национализма, культивируемыми в соседнем государстве», – предупредил собеседник.

«На этом фоне нам надо активнее купировать, пресекать подобные проявления. Необходимо выносить предельно жесткие судебные решения – по верхним границам сроков, установленных Уголовным кодексом. Сами процессы должны максимально широко освещаться в СМИ, в том числе в молодежных медиа. Тогда подрастающее поколение поймет, что участие в подобных акциях сломает им жизнь», – отметил эксперт.

«Пока, к сожалению, у нас недостаточно четко налажена работа по контрпропаганде против украинских национализма и терроризма. Этим должны заниматься как государственные органы, так и общественность. Раньше в Общественной палате был отдельный координационный совет по борьбе с террористической идеологией. Видимо, пришло время воссоздать и его», – резюмировал аналитик.

Ранее самарское управление СКР завело уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма» из-за видео, на котором подростки в Тольятти поют песню, посвященную Степану Бандере, и гимн Украины, сообщает ведомство. Видео, по предварительным данным, было снято во время празднования выпускного в городском парке Победы. Также молодые люди, предположительно в нетрезвом состоянии, кричат: «Мы за Украину!» и передают «саламчик» зрителям.

Кроме того, в Волгограде были задержаны подростки из праворадикального объединения Autonom White Power (организация признана экстремистской и запрещена в России), которые сожгли копию Знамени Победы и осквернили памятную стену на судостроительном заводе, сообщило УФСБ по Волгоградской области.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после повреждения подростками экспозиции в парке Победы в Калининградской области, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества.