Воздушная тревога второй раз с начала дня накрыла всю Украину

Tекст: Денис Тельманов

Во второй раз за сутки официальные сервисы оповестили о воздушной тревоге по всей Украине, передает ТАСС.

Сирены сначала прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Позже тревога распространилась на южные и западные регионы страны, а затем и на Киев. В результате сигнал раздался по всей территории.

В то же время, по информации украинского издания «Общественное. Новости», в находящемся под контролем Киева Херсоне вновь произошли взрывы. Дополнительные подробности о произошедшем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины ввели воздушную тревогу по всей территории страны, а в Николаеве и Сумах прозвучали взрывы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории пяти областей Украины объявили воздушную тревогу.

В утренние часы в нескольких областях Украины, включая Киевскую, Черкасскую и Харьковскую области, также прозвучали сигналы воздушной тревоги.