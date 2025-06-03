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    Из Макрона сделали посмешище перед российским посольством
    Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
    Рар: Бербок использует трибуну ООН для сведения счетов с Россией и Китаем
    Британия пригрозила Абрамовичу судом
    Российские войска освободили Андреевку в Сумской области
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    Кремль указал на несоответствие заявления Зеленского переговорному духу
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    В Нидерландах развалилась правящая коалиция
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.

    5 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрым.

    17 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    20 комментариев
    3 июня 2025, 14:50 • Новости дня

    Воздушная тревога второй раз с начала дня накрыла всю Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирены воздушной тревоги второй раз за день охватили все области Украинe, включая столицу.

    Во второй раз за сутки официальные сервисы оповестили о воздушной тревоге по всей Украине, передает ТАСС.

    Сирены сначала прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Позже тревога распространилась на южные и западные регионы страны, а затем и на Киев. В результате сигнал раздался по всей территории.

    В то же время, по информации украинского издания «Общественное. Новости», в находящемся под контролем Киева Херсоне вновь произошли взрывы. Дополнительные подробности о произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины ввели воздушную тревогу по всей территории страны, а в Николаеве и Сумах прозвучали взрывы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории пяти областей Украины объявили воздушную тревогу.

    В утренние часы в нескольких областях Украины, включая Киевскую, Черкасскую и Харьковскую области, также прозвучали сигналы воздушной тревоги.

    2 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг идею России о временном перемирии на Украине для сбора тел, подчеркнув, что Киев требует полного и безусловного прекращения огня по всей линии фронта.

    Издание «Страна» пишет, что Владимир Зеленский отверг инициативу России о временном прекращении огня на отдельных участках линии соприкосновения. Предложение рассматривалось во время второго раунда переговоров в Стамбуле, передает Lenta.Ru.

    Зеленский жестко высказался в адрес российской делегации, подчеркнув, что Киев настаивает только на полном и безусловном прекращении огня.

    «Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат», – добавил глава киевского режима.

    Ранее переговоры между Россией и Киевом в Стамбуле завершились договоренностями о масштабном обмене пленными – не менее 1 тыс. человек. Больные и тяжелораненые будут обменяны по формуле «всех на всех».

    Российская сторона выступила с инициативой краткого перемирия на ключевых участках линии боевых действий для сбора тел погибших. Россия также предложила меморандум, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

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    3 июня 2025, 02:20 • Новости дня
    Лукьянов: Ход переговоров в Стамбуле контрастирует с внешним ажиотажем
    Лукьянов: Ход переговоров в Стамбуле контрастирует с внешним ажиотажем
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ход переговоров России и Украины в Стамбуле продемонстрировал отсутствие точек пересечения для урегулирования, но обе стороны заинтересованы в том, чтобы переговоры продолжились, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «Сам ход переговоров в Стамбуле разительно контрастирует с внешним ажиотажем, который их предваряет и сопровождает. Каждый раз происходит разгон ничем не обоснованных ожиданий, отчасти намеренный, отчасти инстинктивный, просто потому что хочется чего-нибудь. Контакт делегаций эти ожидания сбивает, потом начинается все заново», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Он подчеркнул, что ни Москва, ни Киев «не заинтересованы в том, чтобы прерывать» процесс. По словам Лукьянова, театральные жесты в таких условиях «не приветствуются» – в том числе из-за интереса бывшего президента США Дональда Трампа, который хочет видеть сам факт переговоров. Кроме того, наличие действующего канала коммуникации может стать важным, если «изменятся обстоятельства».

    Лукьянов также отметил, что несмотря на несовместимость позиций сторон, обмен меморандумами все равно полезен, так как формулировка требований «лучше, чем спекуляции». Сейчас, по его словам, точки соприкосновения отсутствуют, но обстоятельства могут измениться. «Меняться они могут прежде всего в результате боевых действий. Они продолжаются своим чередом», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. По итогам встречи стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Российский документ содержит три основных раздела: параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов к реализации.

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    2 июня 2025, 21:33 • Видео
    Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

    Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    3 июня 2025, 10:59 • Новости дня
    Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
    Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на военные аэродромы и подрыв мостов в России.

    Медведев выразил мнение, что переживать из-за ситуации на Украине – естественная реакция, однако возмездие неизбежно, По его словам, российская армия активно наступает и продолжит наступление, а все необходимые объекты и силы противника будут уничтожены.

    «Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, – исчезнут», – написал Медведев в Telegram-канале.

    Он отметил, что переговоры в Стамбуле необходимы не для компромиссов, а для скорейшей победы России и полного уничтожения неонацистской власти.

    Также политик указал, что опубликованный накануне российский меморандум отражает именно эту позицию Москвы.

    Ранее украинский чиновник отметил, что атаки по российским аэродромам могут повлиять на поддержку Запада.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал СБУ организатором атак на российские аэродромы.

    Минобороны заявило, что киевский режим совершил атаки FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Эксперты назвали удар по стратегическим бомбардировщикам существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.

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    3 июня 2025, 03:24 • Новости дня
    Украина допустила технический дефолт

    Украина не выплатила держателям госдеривативов 665 млн долларов

    Украина допустила технический дефолт
    @ NEWS.BY: новости Беларуси и мира/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти не перечислили более 665 млн долларов по госдеривативам; таким образом, Киев допустил технический дефолт по части своих обязательств, следует из данных европейской фондовой биржи Euronext.

    Согласно условиям, Украина должна была осуществить выплату держателям госдеривативов не позднее 2 июня. Сумма обязательств составляет 665 млн 453 тыс. 507 долларов и 60 центов. По состоянию на завершение суток на Euronext средства так и не поступили, что подтверждено биржевыми данными, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина и инвесторы договорились отменить кросс-дефолт между ВВП-варрантами и обычными международными облигациями.

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    3 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Стало известно о продвижении войск в районе Часова Яра
    Стало известно о продвижении войск в районе Часова Яра
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения расширили контроль над северными окраинами и центральными районами Часова Яра, заняв новые позиции в окрестностях города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские войска продвинулись в районе Часова Яра и внутри самого города, передает РИА «Новости» со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, «западнее Григоровки и поселка Калиново Артемовского района ДНР за несколько суток наши войска продвинулись до одного километра и взяли под контроль ряд лесонасаждений».

    Марочко уточнил, что в Часовом Яре отмечено продвижение российских сил на северных окраинах и в центре города. Кроме того, в Ступочках Краматорского района ДНР основные подразделения украинских вооруженных формирований были выбиты, и сейчас ведется планомерная зачистка прилегающих территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Ступочки к югу от Часова Яра начались бои. Подразделения ВС России закрепились на трех новых позициях в районе Часова Яра. Бойцы «Барс-31» уничтожили операторов БПЛА противника под Часовым Яром.

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    2 июня 2025, 22:26 • Новости дня
    На месте подрыва моста под Брянском нашли американскую взрывчатку С-4

    «Коммерсантъ»: Подрыв моста под Брянском устроили американской взрывчаткой С-4

    Tекст: Вера Басилая

    Во время расследования подрыва железнодорожного моста под Брянском эксперты обнаружили не сработавшую бомбу с примерно 10 кг пластиковой американской взрывчатки С-4, сообщили СМИ.

    Оперативно-следственная группа, обследуя место происшествия, обнаружила не сработавшее взрывное устройство. При обезвреживании специалисты Росгвардии установили, что бомба содержала около 10 кг пластичной взрывчатки С-4 американского производства, пишет «Коммерсантъ».

    По предварительным данным, аналогичные взрывные устройства могли использоваться для двух других терактов на железной дороге. Следствие предполагает, что действовали несколько групп диверсантов, поскольку расстояния между местами минирования составляли десятки километров, а передвигаться по приграничным с Украиной районам сложно.

    Следственный комитет передал расследование в центральный аппарат, также допрашиваются водители трейлеров, которые перевозили дроны для нападения на военные аэродромы. Правоохранители проверяют, были ли водители вовлечены сознательно или использованы втемную. Среди подозреваемых значится и бывший диджей из Донецка Артем Тимофеев, который мог быть причастен к организации доставки дронов.

    По версии следствия, диверсии координировались главой Службы безопасности Украины Василием Малюком (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), разыскиваемым властями России за организацию подобных преступлений, включая дроны с отложенным пуском и подрыв Крымского моста.

    Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге в Брянской области как теракт. Telegram-каналы сообщили, что взрывчатку весом четыре кг заложили за сутки до происшествия на двух участках железной дороги и опорах моста.

    Напомним, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. В результате крушения погибли семь человек, более 100 пострадали.

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    3 июня 2025, 00:13 • Новости дня
    Запорожская область полностью обесточена из-за атак ВСУ
    Запорожская область полностью обесточена из-за атак ВСУ
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины на всей территории Запорожской области отсутствует электроэнергия, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Балицкий сообщил в Telegram, что повреждения получило «высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области». Региональному министерству энергетики поручено «в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии». «Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения», – сообщил глава региона.

    Как сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, станция функционирует в штатном режиме, отключение энергоснабжения в Запорожской области на ее работу не повлияло, передает ТАСС.

    Напомним, сообщаллось об атаках ВСУ на Токмак и Мелитополь. Херсонская область также подверглась украинской массированной атаке с применением ударных БПЛА.

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    2 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Зеленский сообщил о наступлении России на Покровском и Сумском направлениях
    Зеленский сообщил о наступлении России на Покровском и Сумском направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наступлении российской армии на Покровском и Сумском направлениях, а также предупредил о возможном дефиците газа на Украине после атак по инфраструктуре.

    Владимир Зеленский заявил о наступлении российских сил сразу на нескольких фронтах, передает Lenta.Ru.

    По его словам, наиболее сложная ситуация складывается на Покровском и Сумском направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

    Кроме того, Зеленский сообщил о проблемах с газовой инфраструктурой после массированных атак. По его словам, ликвидация возникшего дефицита газа может обойтись Киеву в сумму около 1 млрд евро.

    Ранее Зеленский отказался рассматривать инициативу России о временном перемирии для сбора тел на Украине. Киев заявил о требовании полного и безусловного прекращения огня по всей линии фронта.

    Российские военные начали окружение украинской группировки в районе Каменки Харьковской области, продвигаясь по нескольким направлениям.

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    3 июня 2025, 06:58 • Новости дня
    После прилетов «Гераней» в Чернигове повреждено промышленное предприятие
    После прилетов «Гераней» в Чернигове повреждено промышленное предприятие
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В украинском Чернигове повреждено промышленное предприятие, сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский. Военный блогер Борис Рожин сообщил, что объекты в Чернигове атакованы БПЛА «Герань».

    В ночь на вторник воздушная тревога в Черниговской области действовала более двух часов, передает ТАСС.

    Рожин в Telegram-канале Colonelcassad сообщил, что «в Чернигове несколько прилетов». «Герани» долетели. Суммарно уже несколько десятков прилетов в разных областях Украины», – рассказал он.

    Напомним, взрывы прозвучали также в Сумской области Украины, в Полтаве и Одессе.

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    3 июня 2025, 12:18 • Новости дня
    Российские войска освободили Андреевку в Сумской области
    Российские войска освободили Андреевку в Сумской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили Андреевку в Сумской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Новой Сечи, Юнаковки, Корчаковки, Искрисковщины и Садков Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, восемь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Купянска, Петровки Харьковской области, Волчьего Яра, Ямполя и Торского в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Северском, Серебрянкой, Никифоровкой, Пазено и Константиновкой ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял свыше 250 военнослужащих, восемь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника,нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Новониколаевки, Новоэкономического, Яблоновки, Новоторецкого, Алексеевки, Петровского и Полтавки ДНР.

    Потери противника при этом составили до 535 военнослужащих, три броемашины и шесть артиллерийских орудий, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Толстого, Поддубного ДНР, Малиновки и Полтавки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ поблизости от Червоной Криницы, Каменского, Степового Запорожской области и Никольского Херсонской области.

    Противник потерял свыше 75 военнослужащих, пять станций РЭБ и разведки, склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в воскресенье ВС России освободили Алексеевку в Сумской области. В конце прошлой недели они освободили Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР, а до этого – Кондрашовку в Харьковской области.

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    3 июня 2025, 10:03 • Новости дня
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассказал о стремительном пополнении запасов вооружений в стране.

    На своей странице в соцсети Truth Social он отметил, что вооруженные силы сейчас располагают самой сильной армией за всю историю страны.

    Трамп добавил, что накопление оружия происходит невиданными ранее темпами. Он выразил надежду, что Соединенным Штатам не придется применять эти запасы вооружения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.

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    3 июня 2025, 08:21 • Новости дня
    В Запорожской области после ударов украинских БПЛА остались без света 600 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожской области продолжается восстановление электроснабжения после массированной атаки дронами, в результате которой более 600 тыс. человек остались без света, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Масштабное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области после удара беспилотниками Вооруженных сил Украины, следует из сообщения Балицкого в Telegram-канале.

    Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что без света остались жители 457 населенных пунктов, более 600 тыс. абонентов.

    По его словам, атака дронов была нацелена на объекты энергетики в Херсонской и Запорожской областях, из-за чего возникли аварии и массовые отключения. Он отметил, что энергетики и сотрудники МЧС России приступили к ликвидации последствий и восстановительным работам, а все возгорания были оперативно ликвидированы.

    Балицкий также сообщил, что социально значимые объекты региона подключены к резервным источникам питания. Для обеспечения водоснабжения и работы критической инфраструктуры используются генераторы.

    Ранее атаки украинских беспилотников повредили новую подстанцию в Геническом районе Херсонской области и подстанцию в Мелитопольском районе Запорожской области.

    Губернатор Запорожской области сообщил, что в результате обстрелов вооруженных сил Украины на всей территории региона пропало электроснабжение.

    Вооруженные силы Украины атаковали дронами Токмак и Мелитополь.

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    2 июня 2025, 22:59 • Новости дня
    Депутат Рады выложил фейк о шевроне СС на участнике украинской делегации в Стамбуле
    Депутат Рады выложил фейк о шевроне СС на участнике украинской делегации в Стамбуле
    @ REUTERS/Murad Sezer

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил украинского переговорщика в Стамбуле в ношении шеврона с символикой нацистских войск, приложив нечеткое фото.

    Покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале сообщал, что один из членов украинской делегации на переговорах в Стамбуле носил шеврон с символом нацистской дивизии СС. К посту он приложил фотографию низкого качества, где, по его словам, виден соответствующий знак, передает «Газета.Ru».

    В сообщении Дмитрук саркастически назвал участников переговоров «миротворцами» с шевронами СС, заявив, что на форме украинского представителя был элемент, напоминающий знак 36-й добровольческой пехотной дивизии СС – подразделения, известного карательными операциями против мирных жителей.

    Однако на других снимках со встречи видно, что переговорщики из Киева действительно носят черные шевроны, но на качественных фотографиях различимы эмблемы Генштаба ВСУ: на черном фоне изображены две скрещенные булавы – традиционный символ командной власти на территории Украины.

    Ранее в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

    Перед началом второго раунда переговоров стороны воздержались от рукопожатия, подчеркивая сохраняющуюся напряженность.

    Часть украинской делегации прибыла на переговоры в военной форме.

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    3 июня 2025, 05:53 • Новости дня
    Дуда выступил против обещаний Навроцкого помешать вступлению Украины в НАТО
    Дуда выступил против обещаний Навроцкого помешать вступлению Украины в НАТО
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий президент Польши Анджей Дуда выразил несогласие с заявлениями победившего на выборах Кароля Навроцкого о возможной блокировке вступления Украины в НАТО.

    «У меня другой взгляд на эти вопросы, он следует среди прочего из президентского опыта, почти десяти лет, и знаний, которые я накопил за эти годы», – приводит слова действующего президента РИА «Новости».

    Дуда выразил готовность «поделиться этими знаниями». Он сообщил, что во вторник рассчитывает провести встречу с Навроцким. Дуда также подчеркнул, что точка зрения часто зависит от занимаемой должности, добавив, что с президентского кресла «мир выглядит немного иначе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от оппозиции Навроцкий одержал победу на президентских выборах в Польше, набрав 50,89% голосов во втором туре. Навроцкий пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО до разрешения исторических споров между странами. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении запросить вотум доверия для своего правительства в парламенте в ближайшее время.

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    3 июня 2025, 00:40 • Новости дня
    Подстанции в Херсонской и Запорожской областях получили повреждения из-за БПЛА
    Подстанции в Херсонской и Запорожской областях получили повреждения из-за БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Херсонской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак украинских беспилотников повреждены новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «В результате атаки вражеских БПЛА часть Херсонской области осталась без электроснабжения», – сообщил он в Telegram.

    Сальдо рассказал, что без света остались 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. По его словам, «это более 104 тыс. человек и 44 социально значимых объекта». При этом «все критические объекты» получают электроснабжение из резервных источников питания.

    Энергетики и сотрудники МЧС ликвидируют последствия атаки БПЛА. Как заверил Сальдо, пожар потушат в ближайшее время, активно разрабатывается «схема альтернативного включения».

    Позднее он поблагодарил «сотрудников МЧС, энергетиков и военную полицию за слаженные действия при ликвидации последствий атаки БПЛА в Геническом районе». «Сработали быстро, четко, по месту. Энергетики оперативно начали восстановление схем подачи электроэнергии», – говорится в сообщении.

    Напомним, Херсонская область подверглась украинской массированной атаке с применением ударных БПЛА. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины на всей территории региона отсутствует электроэнергия.

    В марте Россия и США достигли договоренности об энергетическом перемирии в зоне спецоперации сроком на 30 дней. Украина неоднократно нарушала введенный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения об окончании моратория пока нет.

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