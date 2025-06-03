Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.5 комментариев
Воздушная тревога второй раз с начала дня накрыла всю Украину
Сирены воздушной тревоги второй раз за день охватили все области Украинe, включая столицу.
Во второй раз за сутки официальные сервисы оповестили о воздушной тревоге по всей Украине, передает ТАСС.
Сирены сначала прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Позже тревога распространилась на южные и западные регионы страны, а затем и на Киев. В результате сигнал раздался по всей территории.
В то же время, по информации украинского издания «Общественное. Новости», в находящемся под контролем Киева Херсоне вновь произошли взрывы. Дополнительные подробности о произошедшем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины ввели воздушную тревогу по всей территории страны, а в Николаеве и Сумах прозвучали взрывы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории пяти областей Украины объявили воздушную тревогу.
В утренние часы в нескольких областях Украины, включая Киевскую, Черкасскую и Харьковскую области, также прозвучали сигналы воздушной тревоги.