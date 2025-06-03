Tекст: Вера Басилая

По словам командира мотострелкового батальона с позывным Мажор, наступление сразу стало успешным благодаря использованию тактики обхода и охвата, которая позволила атаковать противника с севера, востока и юго-востока, передает ТАСС.

Мажор отметил, что подразделения ВС России быстро прорвали передовые линии ВСУ и закрепились в селе. Украинские солдаты, по его словам, не были готовы к такому развитию событий – многие из них сдались практически без боя. На отдельных участках они попытались оказать сопротивление, но эти попытки не оказали существенного влияния на исход боя.

Мажор сообщил, что часть украинских бойцов пыталась отстреливаться и вести хаотичную стрельбу, однако благодаря маневрированию и грамотным тактическим действиям российских военных все эти попытки были быстро пресечены, а оставшиеся бойцы были взяты в плен.

Ранее Министерство обороны России заявило, что российские войска освободили село Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска продвинулись вперед в ряде районов Сумской области и расширили фронт, формируя новую буферную зону на границе.

Усиление активности российских войск в Сумской области означает, что Россия стремится к усилению контроля на приграничных территориях и созданию дополнительной линии безопасности.

