Марочко: Российские военные взяли под контроль низину в Серебрянке ДНР

Tекст: Ирма Каплан

«В целом вся низина в Серебрянке уже под нашим контролем, но на высотах как раз еще находятся украинские боевики, которых мы планомерно выбиваем», – сообщил он ТАСС.

По словам Марочко, ситуация в Серебрянке усложняется тем, что высоты на севере и юго-западе от села контролируются ВСУ, это позволяет противнику удерживать ключевые рубежи и позиции.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал, что российские подразделения продолжают занимать выгодные рубежи в районе Волчанска Харьковской области на фоне регулярных безуспешных контратак ВСУ.