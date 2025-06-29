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Российские военные взяли под контроль низину в Серебрянке ДНР
Марочко: Российские военные взяли под контроль низину в Серебрянке ДНР
Российские военные взяли под контроль всю низину в Серебрянке Донецкой Народной Республики, там идут ожесточенные бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В целом вся низина в Серебрянке уже под нашим контролем, но на высотах как раз еще находятся украинские боевики, которых мы планомерно выбиваем», – сообщил он ТАСС.
По словам Марочко, ситуация в Серебрянке усложняется тем, что высоты на севере и юго-западе от села контролируются ВСУ, это позволяет противнику удерживать ключевые рубежи и позиции.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал, что российские подразделения продолжают занимать выгодные рубежи в районе Волчанска Харьковской области на фоне регулярных безуспешных контратак ВСУ.