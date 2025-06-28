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Мужчина угрожал взорвать гранату у военкомата в Харькове
Житель Харькова задержан после угрозы взрыва гранаты у военкомата
В Харькове местный житель пригрозил взрывом боевой гранаты на территории военкомата, после чего был задержан правоохранителями.
Житель Харькова угрожал взорвать гранату на территории военкомата, сообщает украинское издание «Страна», передает ТАСС.
По данным полиции, 33-летний мужчина сначала поссорился с незнакомцем у здания военкомата, после чего вернулся с гранатой Ф-1 и запалом и начал угрожать окружающим.
При задержании в квартире мужчины нашли еще одну гранату. Ему грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент он задержан, а проводится следствие.
На Украине в последние годы отмечается рост числа инцидентов, связанных с неконтролируемым оборотом оружия. Как ранее сообщали в МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у граждан находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. Ведомство признает, что преступления, связанные с оружием, становятся все более частыми.
Продолжаются и другие акции протеста против мобилизации – фиксируются поджоги автомобилей военных и попытки устроить теракты у военкоматов. Жители таким образом выражают свое недовольство силовой мобилизацией, отмечают в полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у здания территориального центра комплектования в городе Каменец-Подольский на Украине произошел взрыв, в результате которого погиб человек.
В здании полиции в Одесской области Украины ранее прогремел взрыв, пострадали трое полицейских.
Между тем сотрудников украинских территориальных центров комплектования угрожают отправить на фронт, если они не выполнят план по мобилизации.