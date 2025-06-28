Мужчина угрожал взорвать гранату у военкомата в Харькове

Житель Харькова задержан после угрозы взрыва гранаты у военкомата

Tекст: Мария Иванова

Житель Харькова угрожал взорвать гранату на территории военкомата, сообщает украинское издание «Страна», передает ТАСС.

По данным полиции, 33-летний мужчина сначала поссорился с незнакомцем у здания военкомата, после чего вернулся с гранатой Ф-1 и запалом и начал угрожать окружающим.

При задержании в квартире мужчины нашли еще одну гранату. Ему грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент он задержан, а проводится следствие.

На Украине в последние годы отмечается рост числа инцидентов, связанных с неконтролируемым оборотом оружия. Как ранее сообщали в МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у граждан находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. Ведомство признает, что преступления, связанные с оружием, становятся все более частыми.

Продолжаются и другие акции протеста против мобилизации – фиксируются поджоги автомобилей военных и попытки устроить теракты у военкоматов. Жители таким образом выражают свое недовольство силовой мобилизацией, отмечают в полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у здания территориального центра комплектования в городе Каменец-Подольский на Украине произошел взрыв, в результате которого погиб человек.

В здании полиции в Одесской области Украины ранее прогремел взрыв, пострадали трое полицейских.

Между тем сотрудников украинских территориальных центров комплектования угрожают отправить на фронт, если они не выполнят план по мобилизации.