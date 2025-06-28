Порошенко пожаловался на «кишащее российскими дронами» небо в Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) рассказал о сложной ситуации для ВСУ на харьковском направлении, передает ТАСС.

По его словам, небо в регионе «кишит дронами», которые затрудняют действия украинских военных. Порошенко пояснил, что речь идет о разведывательных и ударных беспилотниках Вооруженных сил России, которые действуют в большом количестве.

Он добавил, что лично посетил подразделения ВСУ в Харьковской области и удостоверился в сложностях, с которыми сталкиваются украинские военнослужащие.

Ранее украинские политики уже сообщали о проблемах с противодействием российским беспилотникам из-за нехватки средств борьбы.

Как отмечал депутат Рады Юрий Камельчук, в условиях дефицита военных самолетов владельцы гражданских самолетов Cesna оснащают их пулеметами для борьбы с дронами.

В Британии заявили, что более 50 тыс. российских военных, в том числе элитные подразделения, сосредоточены у границы с Харьковской областью.



