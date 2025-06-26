Награжденный Путиным студент КГУ погиб при попытке спасти раненого БПЛА ребенка

Tекст: Ирма Каплан

Илия Гукежев, студент Курского государственного университета, был награжден президентом России Владимиром Путиным медалью «За спасение погибавших» посмертно.

На сайте Курского государственного университета отмечается, что трагедия произошла 29 июня 2024 года в деревне Городище курского Рыльского района, когда украинский коптер атаковал жилой дом. В результате атаки погибли пять человек, включая двоих детей. Два члена семьи госпитализированы в тяжелом состоянии в районную больницу.

Сестра Илии, Диана Минаева, рассказала РИА «Новости», что произошло.

«Илюша поехал домой, на границу, чтобы отвести родителям лекарства, продукты и помочь по дому. Мимо дома родителей проезжала семья армян с детьми, они остановились на дороге и глава семейства вышел из машины когда над ними появился украинский дрон, потом раздались три взрыва и крик. Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник – маму, папу, и двоих детей», – рассказала она.

Потом заметили, что девочка еще дышит, ее достали и отнесли во двор. Илия побежал вызывать скорую, ловить связь, но в это время беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом – раздались два мощных взрыва.

«Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила», – завершила рассказ Диана.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за проявленное в Мариуполе самоотверженное руководство подразделением и спасение раненых товарищей.

Путин также присвоил звание Героя России погибшему в ходе спецоперации на Украине священнику Александру Савченко.