В Ростехе рассказали, как вывести из строя БМП Bradley с помощью дрона

Tекст: Ирма Каплан

Оздоев рассказал, что специалисты спорят, что эффективнее на поле боя: сверхзащищенные тяжелые БМП и БТР или легкая, незащищенная техника типа багги и квадроциклов, передает ТАСС со ссылкой на газета «Красная звезда».

«Никто не вдается в детали, какой на практике будет тяжелая БМП, способная выдерживать многократные попадания ПТУР и FPV-дронов с кумулятивными боевыми частями с различных ракурсов. При попытке реализовать подобный проект получится нечто значительно большее, чем широко разрекламированная сегодня Bradley, которая зачастую выводится из строя одним-двумя попаданиями, несмотря на наличие динамической защиты Brat», – сказал Оздоев.

Чтобы броня тяжелой БМП с динамической защитой и дополнительными экранами отражала неоднократные попадания, потребуется масса порядка 60 тонн, отметил специалист Ростеха.

«Это больше, чем у основного танка. Такая техника будет нуждаться в усиленной ходовой части, мощном двигателе, сложной трансмиссии. И даже она не обеспечит гарантированной защиты и выживаемости экипажа и десанта в современном конфликте с высокотехнологичным противником», – подчеркнул он.

По его словам, работы над тяжелыми БМП продолжаются, но эти машины никогда не станут массовым решением для вооруженных сил из-за дороговизны, сложного производства, ремонта и эксплуатации.

«Войска нуждаются именно в массовом и доступном транспорте, а тяжелые бронемашины должны использоваться как специализированный тип», – подытожил Оздоев.