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Ранее вводившиеся временные ограничения в ряде российских аэропортов сняты
Росавиация объявила о снятии ограничений в ряде российских аэропортов.
Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о снятии ограничений в ряде российских аэропортов и о переносах рейсов во время их действия.
По данным Росавиации, в аэропортах Пензы и Самары сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли: два самолета, выполнявших рейсы в Пензу; 12 – летевших в Самару», – уточнили там.
Также в штатном режиме заработали аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли: 12 самолетов, выполнявших рейсы в Казань; один – летевший в Ульяновск», – добавили в посте.
В авиаведомстве напомнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером среды рейсы ряда авиакомпаний оказались перенесены и задержаны на фоне закрытия аэропортов в нескольких городах Приволжского округа. Ранее в аэропортах Самары, Ульяновска и Тамбова вводили ограничения на полеты.