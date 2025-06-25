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    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    4 комментария
    25 июня 2025, 13:41 • Новости дня

    При атаке дрона ВСУ в Курской области ранен водитель «Камаза»

    Хинштейн: Водитель «Камаза» пострадал при атаке дрона ВСУ в Беловском районе

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки FPV-дрона на трассе в Беловском районе Курской области пострадал 52-летний водитель «Камаза», у него диагностировано сотрясение мозга, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Осколочное ранение левого предплечья и сотрясение головного мозга получил водитель «Камаза» после атаки украинского FPV-дрона на автомобильную дорогу Бобрава–Белая в Беловском районе, сообщается в Telegram-канале Хинштейна.

    Пострадавшему мужчине 52 года, его травмы квалифицированы как слепое осколочное ранение и закрытая черепно-мозговая травма.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, в ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

    Хинштейн обратился к жителям региона с просьбой не посещать приграничные районы из-за продолжающихся атак ВСУ.

    Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила два беспилотника над Курским регионом.


    24 июня 2025, 23:15 • Новости дня
    Четыре страны НАТО не захотели «сидеть за одним столом» с Зеленским
    Четыре страны НАТО не захотели «сидеть за одним столом» с Зеленским
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеоинтервью Даниэлю Бохару по дороге на саммит.

    «Это главный признак того, что предыдущая глава завершилась. США, Турция, Словакия и мы (Венгрия) ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», – сказал Орбан в ролике, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит Meta и запрещена в России как экстремистская).

    Орбан добавил, что, в частности, в национальных интересах Венгрии ни в каком интеграционном сообществе не состоять с Украиной –  ни в НАТО, ни в ЕС.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

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    24 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    На границе России задержали группу переодетых в гражданское украинских диверсантов
    На границе России задержали группу переодетых в гражданское украинских диверсантов
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На границе Сумской и Курской областей перехватили группу украинских боевиков, переодетых в гражданскую одежду, сообщил источник в силовых структурах России.

    Украинские диверсанты перемещались в приграничной зоне Сумской и Курской областей в гражданской одежде, пояснил собеседник ТАСС. «Они пытались убедить военнослужащих, что они местные жители, которые случайно застряли в приграничье», – добавил он.

    Источник отметил, что подобные ситуации происходят регулярно, под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут быть украинские диверсанты.

    По этим данным, задержанные уже дают показания.

    Ранее ФСБ в Запорожской области задержала трех россиян, они пытались подорвать газовый объект в Бердянске, у них изъяли самодельную взрывчатку.

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    25 июня 2025, 09:00 • Видео
    Неприятный сюрприз для Каи Каллас

    Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

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    24 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп в самолете на пути на саммит НАТО заявил, что желает заключить с российской стороной сделку.

    «Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин высоко оценивает готовность Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

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    25 июня 2025, 10:17 • Новости дня
    Iltalehti: Зеленский решил надеть костюм после унижений от Трампа
    Iltalehti: Зеленский решил надеть костюм после унижений от Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский появился на саммите НАТО в Гааге в классическом черном костюме в ответ на унижения со стороны президента США Дональда Трампа, пишет финское издание Iltalehti.

    По мнению журналиста и фотографа Сами Саллинена, киевский режим пытался продемонстрировать, что Зеленский и Украина стремятся чувствовать себя сильнее в нынешней сложной ситуации, передает RT.

    По словам журналиста, одежда Зеленского могла также подчеркнуть, что саммит НАТО в Гааге для него был более значимым, чем неудачный визит в Вашингтон.

    Саллинен выразил мнение, что выбор классического костюма был осознанным жестом, отражающим попытку изменить сложившийся имидж.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств.

    Газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

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    25 июня 2025, 07:51 • Новости дня
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский оказался в крайне сложном положении, и не исключил личной встречи накануне саммита НАТО, сообщает Fox News.

    По словам президента США, вопрос о встрече с украинским лидером остается открытым, а сам Зеленский, как отметил Трамп, находится в трудной ситуации, передает РИА «Новости».

    Трамп добавил, если такая встреча состоится, он намерен узнать у Зеленского, как у него дела. Он также отметил, что Украине не следовало бы оказаться в подобном положении, однако сейчас она переживает тяжелое время.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств.

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    24 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России посмертно

    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России за подвиг в Мариуполе

    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России посмертно
    @ vk.com/putin_rukremlin

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за проявленное в Мариуполе самоотверженное руководство подразделением и спасение раненых товарищей.

    Глава государства подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации сержанту Радиславу Хугаеву из Южной Осетии посмертно, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что военнослужащий удостоен награды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

    Радислав Хугаев участвовал в специальной военной операции в составе мотострелкового полка. Ему было 33 года. В марте 2022 года во время боев за Мариуполь группа Хугаева попала в засаду, двое бойцов получили ранения. Хугаев оказал им первую помощь и дал команду на отход группы.

    Понимая опасность для своих сослуживцев, Хугаев решил отвлечь противника: он достал флаг Осетии, вышел вперед, открыл ответный огонь и вызвал атаку на себя. Благодаря этому подразделение смогло перегруппироваться и удерживать позиции до прибытия подкрепления, после чего нанесло поражение противнику.

    С инициативой о присвоении почётного звания Героя России ранее выступил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе встречи с Владимиром Путиным. Гаглоев поблагодарил российского лидера за принятое решение и выразил признательность от имени всей республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее трое выпускников Юнармии получили звания Героев России за участие в спецоперации на Украине. Путин также присвоил звание Героя России погибшему в ходе спецоперации на Украине священнику Александру Савченко.

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    24 июня 2025, 19:44 • Новости дня
    Названа возможная дата отставки премьер-министра Украины Шмыгаля
    Названа возможная дата отставки премьер-министра Украины Шмыгаля
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский парламент может на внеочередном заседании отправить в отставку действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в РФ).

    Согласно его заявлению, фракция «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского, получила указание быть готовой к внеочередному заседанию Верховной рады, которое может состояться 7–8 июля, передает «Московский комсомолец».

    Гончаренко уточнил, что Шмыгаль планировал визит в Рим на конференцию по вопросам восстановления Украины, запланированную на 10–11 июля. Формально следующее пленарное заседание парламента назначено на 15 июля. Однако, по словам нардепа, парламентариям разослали уведомление о возможной экстренной сессии в период с 7 по 8 июля – за несколько дней до римского мероприятия.

    Ранее в СМИ появлялась информация, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы правительства считается Юлия Свириденко. Предполагается, что именно она может представлять Украину в Риме в качестве нового премьера. В случае ухода премьер-министра в отставку, по Конституции Украины, автоматически прекращает полномочия и весь состав Кабинета министров.

    Ранее сам Зеленский опровергал слухи о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера Украины.

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    24 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    При освобождении Дылеевки в ДНР ликвидированы наемники ВСУ из Латинской Америки

    ВС России ликвидировали националистов и наемников при освобождении Дылеевки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При освобождении Дылеевки в ДНР ВС России ликвидировали наемников из Латинской Америки и группу украинских боевиков из нацбата «Карпатская сечь», сообщил командир стрелкового батальона 4-й мотострелковой бригады Южной группировки с позывным «Русич».

    «Были наемники, были ярые радикалы из подразделения «Карпатская сечь». Они не сдавались и были ликвидированы», – сказал «Русич» ТАСС.

    Он пояснил, что наемники и националисты имели хорошую экипировку и вооружение, в первую очередь это было снаряжение стран НАТО.

    В вещах одного из наемников Хосе Фабиана Сармьенто нашли контракт с ВСУ, подписанный в январе 2025 года на три года.

    Минобороны во вторник сообщило, что военнослужащие Южной группировки в последние сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике.

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    25 июня 2025, 11:18 • Новости дня
    Рубио заявил о риске закрытия окна переговоров с Россией в случае санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский госсекретарь Марко Рубио предупредил о потере диалога с Россией при новых ограничениях со стороны США, подчеркнув серьезность последствий.

    США могут утратить возможность для переговоров с Россией, если введут новые санкции против Москвы, передает ТАСС. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью газете Politico.

    Рубио подчеркнул, что введение очередных рестрикций фактически закроет окно для диалога с Россией. «Мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Стамбуле присутствовали высокопоставленные европейские представители. Ермак провел встречу с Рубио по поводу переговоров и вновь попросил военную помощь. Мединский рассказал о реакции Киева на предложение России о гуманитарной паузе.

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    25 июня 2025, 08:01 • Новости дня
    В ДНР создали два новых подразделения из бывших украинских военных
    В ДНР создали два новых подразделения из бывших украинских военных
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Два отряда, созданных из бывших украинских военных, перешедших на сторону России, сформированы в ДНР, рассказал боец с позывным «Щука».

    По его словам, при первой возможности вступил в отряд Мартына Пушкаря, который создан относительно недавно, передает РИА «Новости».

    По его словам, каждый отряд комплектуется по территориальному признаку, и он, воеваший ранее в Запорожской области, оказался в этом подразделении.

    Боец с позывным «Череп» из другого отряда под командованием Александра Матросова сообщил, что их подразделение состоит из уроженцев Днепропетровской области. Он отметил, что военнослужащие хотят бороться с киевским режимом.

    «Череп» пояснил, что люди недовольны ростом цен, насильственной мобилизацией и плохим отношением к гражданам в стране, поэтому готовы выступать против действующей власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский солдат Виталий Бровко, находящийся в плену на Курском направлении, заявил, что отказался от процедуры обмена, так как опасается вновь оказаться на линии фронта.

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    25 июня 2025, 02:35 • Новости дня
    Царев высмеял селфи украинской певицы с якобы отдыхающим на Канарах Януковичем

    Экс-нардеп Царев: Какая чушь утверждать, что Янукович на Канарах

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший нардеп Украины, а ныне российский предприниматель Олег Царев прокомментировал селфи покинувшей незалежную певицы Славы Каминской, которая выложила в соцсети фото с человеком, похожим на украинского экс-президента Виктора Януковича.

    Поводом для комментария стало так называемое «селфи с Януковичем на Канарах», которое выложила в Instagram (признана в России экстремистской и запрещена) бывшая солистка украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская. На фото она на первом плане в больших солнечных очках, а за нею – потупив взор мужчина, похожий на Януковича. С Украины Каминская уехала на Канары, там и якобы встретила бывшего политика.

    «Боже, какая чушь», – написал Царев в Telegram-канале.

    По его словам, Янукович, который два метра ростом, попросту не уместится в селфи.

    «Чтобы снять его сверху вниз, надо быть еще выше. Федорович не только высокий, но и крупный. Даже на заднем плане, с учетом перспективы, его лицо было бы больше, чем у девушки на первом плане», – проанализировал Царев изображение.

    Предприниматель напоминает, что Янукович не был любителем селфи, да и не позволил бы подобного.

    «Почему? Потому что он себя сильно уважает. У него специфическое понимание о том, как должно вести себя уважаемое лицо. К тому же он охраняемое лицо. К нему так просто не подойдешь», – объяснил Царев.

    Бизнесмен добавил, что Янукович не полетит на Канары, так как в связи с вопросами безопасности это невозможно. Царев признал, что шутить над друзьями нормально и весело, а вот «вестись на разводки» глупо.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Александр Янукович, сын экс-президента Украины, больше не является учредителем петербургской компании «Арсенал Инвест», теперь его бизнес полностью сосредоточен в Донецке.

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    25 июня 2025, 10:07 • Новости дня
    The Guardian: Британия впервые передала Украине ракеты за счет активов России

    The Guardian сообщила о передаче Британией Украине ракет за счет активов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британские власти впервые профинансировали поставку зенитных ракет Украине за счет доходов от замороженных российских активов, выделив 70 млн фунтов стерлингов, сообщила газета The Guardian.

    Британские власти намерены передать Киеву 350 усовершенствованных ракет ПВО, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian. Для закупки вооружения впервые были использованы проценты от замороженных активов России.

    Великобритания направила 70 млн фунтов стерлингов на адаптацию ракет ASRAAM класса «воздух – воздух» для запуска с наземных систем. Согласно информации, это первый случай, когда Лондон использовал доходы от российских активов для финансирования военных поставок на Украину.

    Модернизированные ракеты будут устанавливаться на комплексы ПВО Raven, часть которых уже используется ВСУ, а еще пять систем находятся в пути. Доработанные вооружения предназначены для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами и устанавливаются на автомобили Supacat.

    Официально о новых поставках ожидается заявление 25 июня от премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер отметил сложности и противоречия в вопросе изъятия замороженных российских средств в стране. Киев согласовал с Токио получение 3 млрд долларов за счет российских активов. Экс-министр Германии рассказала о спорах на Западе по поводу замороженных российских активов.

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    24 июня 2025, 17:38 • Новости дня
    Над Россией уничтожили 18 украинских беспилотников за три часа
    Над Россией уничтожили 18 украинских беспилотников за три часа
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За три часа в небе над российскими регионами уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны России.

    Над Воронежской областью ликвидировали семь дронов, над Ульяновской – пять, над Пензенской – два, над Курской – два, по одному дрону уничтожено над Белгородской и Саратовской областями, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что эти дроны самолетного типа были нейтрализованы с 13.00 до 16.05 мск.

    Ранее во вторник с 8.05 до 12.50 мск уничтожили 34 украинских дрона над Россией.

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    24 июня 2025, 19:28 • Новости дня
    Хинштейн призвал воздержаться от поездок в приграничье

    Tекст: Евгения Караваева

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к землякам с призывом воздержаться от поездок в приграничье из-за продолжающихся атак ВСУ.

    Хинштейн призвал жителей Курской области отложить поездки в приграничные районы до стабилизации обстановки. Он обратился к землякам в своем Telegram-канале.

    «Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье, пока там не станет полностью безопасно!» – отметил он в своем сообщении.

    Глава региона сообщил также об атаке украинского FPV-дрона, в результате которой пострадал 29-летний мужчина. Он получил слепое осколочное ранение левой стопы, правой голени, правого коленного сустава и спины. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, в ближайшее время его перевезут в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские БПЛА нанесли удары по Курской области. Над регионом сбили 14 беспилотников.

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    25 июня 2025, 13:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Ялту в ДНР
    Российские войска освободили Ялту в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Группировка «Восток» освободила Ялту в ДНР и поразила живую силу и технику двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах Камышевахи, Воскресенка и Шевченко (ДНР), в Успеновке и Сладком (Запорожская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили свои позиции по переднему краю, поразив две тяжелые механизированные, механизированную, две десантно-штурмовые бригады, два штурмовых полка ВСУ и бригаду теробороны у Радянского, Андреевки, Новой Сечи, Алексеевки, Кондратовки, Храповщини, Юнаковки и Садков в Сумской области.

    На Харьковском направлении поражены подразделения механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Песчаного, Шабельного, Гранов, Уды, Волчанских Хуторов и Волчанска. Украинская сторона потеряла до 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь артиллерийских орудий, уничтожены склады боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и двум пограничным отрядам у Григоровки, Гороховатки и Купянска (Харьковская область), Среднего, Шандриголово и Карповки (ДНР). ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, британскую гаубицу L-119, три станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки поразили три механизированных, горно-штурмовую, аэромобильную бригаду ВСУ и бригаду нацгвардии «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) у Серебрянки, Липовки, Петровки, Северска, Приволья, Резниковки, Часова Яра и Иванополья в ДНР. В зоне ответственности этой группировки противник потерял до 165 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

    Группировка войск «Центр» поразила пять механизированных, воздушно-десантную, горно-штурмовую бригады, два штурмовых полка, бригаду беспилотных систем, две бригады морской пехоты и две бригады нацгвардии у Гришино, Удачного, Ленина, Красноармейска, Нововодяного, Яблоновки, Петровского и Новопавловки в ДНР.

    В зоне ответственности этой группировки украинские формирования потеряли до 510 военнослужащих, две бронемашины «Казак», шесть артиллерийских орудий, склад боеприпасов и американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ и двум бригадам теробороны у Приморского, Степногорска, Новопавловки в Запорожской области, уничтожено свыше 80 военнослужащих ВСУ, четыре артиллерийских орудия, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пусковую установку С-300ПТ, радиолокационную станцию П-18 и машину управления, а также нанесли удары по украинским предприятиям ВПК, цехам беспилотников, нефтебазе и временным пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.

    Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 335 самолетных беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки в прошлые сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике.

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    Все больше центробанков отказываются от доллара

    Опрос 75 центральных банков показал, что они хотят пересмотреть свои финансовые потоки и отказаться от доллара в пользу золота, евро и юаня. Первой этот тренд начала еще десять лет назад Россия, к ней присоединились Китай и другие страны. Но отказ от доллара в резервах продолжает набирать обороты. Чем доллар не устраивает все больше и больше стран? Подробности

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    Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

    Вступление США в войну Израиля с Ираном шокировало американцев. По-настоящему возмутиться они не успели из-за быстротечности событий, однако президент Дональд Трамп явным образом нарушил общественный договор со своими сторонниками, а заодно напомнил о своих главных недостатках. Подробности

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    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

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    НАТО придется выбрать из двух вариантов существования

    В среду в Гааге завершается саммит НАТО. Еще до его начала появились сигналы о серьезном кризисе в этом крупнейшем в мире военном альянсе. «Вполне возможен сценарий, когда НАТО в итоге расколется на несколько блоков», прогнозируют аналитики. При каких условиях такое возможно и перед какими двумя альтернативами НАТО стоит прямо сейчас? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Зачем Россия простила Америку

      Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Богатство может быть и благословением, и несчастьем

      Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

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    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Цель США – не Тегеран, а Пекин

      Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

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    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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