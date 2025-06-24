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Хинштейн призвал воздержаться от поездок в приграничье
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к землякам с призывом воздержаться от поездок в приграничье из-за продолжающихся атак ВСУ.
Хинштейн призвал жителей Курской области отложить поездки в приграничные районы до стабилизации обстановки. Он обратился к землякам в своем Telegram-канале.
«Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье, пока там не станет полностью безопасно!» – отметил он в своем сообщении.
Глава региона сообщил также об атаке украинского FPV-дрона, в результате которой пострадал 29-летний мужчина. Он получил слепое осколочное ранение левой стопы, правой голени, правого коленного сустава и спины. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, в ближайшее время его перевезут в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские БПЛА нанесли удары по Курской области. Над регионом сбили 14 беспилотников.