Хинштейн призвал воздержаться от поездок в приграничье

Tекст: Евгения Караваева

Хинштейн призвал жителей Курской области отложить поездки в приграничные районы до стабилизации обстановки. Он обратился к землякам в своем Telegram-канале.

«Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье, пока там не станет полностью безопасно!» – отметил он в своем сообщении.

Глава региона сообщил также об атаке украинского FPV-дрона, в результате которой пострадал 29-летний мужчина. Он получил слепое осколочное ранение левой стопы, правой голени, правого коленного сустава и спины. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, в ближайшее время его перевезут в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские БПЛА нанесли удары по Курской области. Над регионом сбили 14 беспилотников.