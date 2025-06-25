Система ПВО за ночь сбила 18 украинских БПЛА над российскими регионами

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что с 22.45 по московскому времени 24 июня до 05.40 25 июня были сбиты семь БПЛА над Ростовской областью, четыре дрона – над Крымом, по два беспилотника – над Краснодарским и Курским регионами, два – над акваторией Черного моря и один – над Брянской областью.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Российские силы ПВО за три с половиной часа успешно уничтожили беспилотники над территорией Белгородской области, республикой Татарстан, Ульяновской, Саратовской, Брянской областями и территорией Республики Крым.