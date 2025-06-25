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    Кто и зачем тайно втыкает шприцы в юных француженок
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    Пашинян обнародовал «план неудавшегося переворота оппозиции» в Армении
    Мерц назвал осознанную Европой ошибку
    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России посмертно
    Вучич сообщил о введении черных, серых и белых списков покупателей оружия
    «Ликвидированного» Израилем командира спецназа КСИР заметили в Тегеране
    Названа возможная дата отставки премьер-министра Украины Шмыгаля
    На границе задержана группа переодетых украинских диверсантов
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как помочь расти отечественной экономике

    Сейчас экономика на перепутье. Можно продолжать наращивать бюджетное стимулирование, пока есть возможности. Либо уже сейчас перераспределять ресурсы в пользу технологического рывка.

    10 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    4 комментария
    25 июня 2025, 07:35 • Новости дня

    Система ПВО за ночь сбила 18 украинских БПЛА над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Минувшей ночью системы ПВО отразили атаку 18 украинских беспилотников над шестью регионами, включая Крым и Ростовскую область, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с 22.45 по московскому времени 24 июня до 05.40 25 июня были сбиты семь БПЛА над Ростовской областью, четыре дрона – над Крымом, по два беспилотника – над Краснодарским и Курским регионами, два – над акваторией Черного моря и один – над Брянской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Российские силы ПВО за три с половиной часа успешно уничтожили беспилотники над территорией Белгородской области, республикой Татарстан, Ульяновской, Саратовской, Брянской областями и территорией Республики Крым.

    24 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    На границе России задержали группу переодетых в гражданское украинских диверсантов
    На границе России задержали группу переодетых в гражданское украинских диверсантов
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На границе Сумской и Курской областей перехватили группу украинских боевиков, переодетых в гражданскую одежду, сообщил источник в силовых структурах России.

    Украинские диверсанты перемещались в приграничной зоне Сумской и Курской областей в гражданской одежде, пояснил собеседник ТАСС. «Они пытались убедить военнослужащих, что они местные жители, которые случайно застряли в приграничье», – добавил он.

    Источник отметил, что подобные ситуации происходят регулярно, под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут быть украинские диверсанты.

    По этим данным, задержанные уже дают показания.

    Ранее ФСБ в Запорожской области задержала трех россиян, они пытались подорвать газовый объект в Бердянске, у них изъяли самодельную взрывчатку.

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    24 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Мерц назвал осознанную Европой ошибку

    Мерц заявил о недооценке Европой «угроз со стороны России»

    Мерц назвал осознанную Европой ошибку
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы и Германия слишком долго игнорировали предупреждения балтийских государств о «возможных угрозах со стороны России».

    Мерц подчеркнул, что теперь эта ошибка осознана, а «пути назад нет», передает РБК.

    «Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России. Мы осознали эту ошибку. Пути назад нет. И поэтому я повторяю здесь еще раз: безопасность Литвы – это безопасность и Германии», – заявил он в ходе выступления перед Бундестагом в преддверии саммита НАТО.

    Кроме того, Мерц пообещал сделать бундесвер самой сильной обычной армией Европы, чтобы отвечать ожиданиям партнеров и учитывать размеры, возможности и географическое положение страны. Канцлер подчеркнул, что Германия действует не для одолжения США, а руководствуясь собственными убеждениями, потому что Россия, по его словам, угрожает безопасности всего евроатлантического региона и может продолжить войну за пределами Украины.

    Канцлер отметил, что в этих условиях Германия берет на себя особую ответственность за защиту восточных союзников НАТО. В апреле власти ФРГ ввели в эксплуатацию первое подразделение 45-й бригады бундесвера в Литве, которое насчитывает 150 солдат.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы.

    НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп в самолете на пути на саммит НАТО заявил, что желает заключить с российской стороной сделку.

    «Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин высоко оценивает готовность Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

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    24 июня 2025, 12:15 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Запада вымолить перемирие на Украине

    Лавров заявил о попытках Запада добиться перемирия на Украине

    Лавров заявил о попытках Запада вымолить перемирие на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны теперь настаивают на немедленном перемирии на Украине без предварительных условий, несмотря на прежний категорический отказ Владимира Зеленского от подобных предложений, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Западные страны сейчас «вымаливают» для Украины перемирие без дополнительных условий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС. По его словам, ранее Владимир Зеленский категорически отвергал такую возможность, когда настаивал на необходимости стратегического поражения России на поле боя.

    Лавров напомнил, что западные политики сначала требовали именно поражения Москвы, затем смягчили риторику до заявлений о недопустимости победы России, а теперь просят о немедленном перемирии. «Это ровно то, от чего Зеленский пару лет назад категорически отказывался, когда еще жил и трудился под лозунгом стратегического поражения на поле боя», – подчеркнул министр.

    Глава МИД России также отметил, что, по его мнению, западная стратегия в отношении конфликта на Украине потерпела поражение. При этом, как добавил Лавров, Европа продолжает прилагать усилия в этом направлении, несмотря на очевидные неудачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о перемирии на три дня в честь 80-летия Победы. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц и отверг предложение Путина. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

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    24 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Стало известно о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску

    Военкор Котенок сообщил о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску

    Стало известно о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепропетровске произошла серия взрывов после того, как российские военные нанесли четыре удара ракетами комплекса «Искандер», сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России нанесли четыре удара по Днепропетровску с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», передает Lenta.ru.

    Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале написал, что по городу были нанесены четыре последовательных удара.

    Котенок добавил, что на данный момент информация о характере пораженных целей российскими войсками не уточняется.

    По данным Telegram-канала «Иди и смотри», ударам подверглись объекты и места размещения вооруженных сил Украины. Украинские Telegram-каналы сообщили, что одной из целей якобы стал оборонный завод «Южмаш». Кроме того, украинские СМИ пишут, что МЧС Украины сообщило о попадании ракеты в район вокзала города.

    Ранее сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар комплексом «Искандер» по центру подготовки мобилизованных на Украине в районе города Сумы, ликвидировав до 100 военнослужащих и уничтожив 14 единиц техники.

    Министерство обороны России сообщило об ударах по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС в Киевской области.

    Российские военные также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

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    24 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Расширены полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

    Госдума одобрила расширение полномочий ГИБДД по отзыву водительских прав

    Расширены полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
    @ Алексей Белкин/NEWS.ruТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственный законопроект о расширении полномочий ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений принят в Госдуме во втором и третьем чтениях.

    Согласно документу, теперь аннулирование возможно при выявлении противопоказаний к вождению на внеочередном медицинском осмотре, передает ТАСС.

    Водителю, получившему уведомление о необходимости пройти внеочередное медицинское обследование, необходимо сделать это в течение трех месяцев. В противном случае права будут аннулированы. Решение по аннулированию водительских удостоверений принимается МВД России на основании предоставленных медицинских заключений.

    В законе также прописано, что медицинские справки водителей переводятся в электронный вид. При этом по желанию водителя заключение может быть получено и на бумаге. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.

    Напомним, в мае в Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав.

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    24 июня 2025, 23:15 • Новости дня
    Орбан рассказал, почему Зеленский не попал в официальную программу саммита НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеоинтервью Даниэлю Бохару по дороге на саммит.

    «Это главный признак того, что предыдущая глава завершилась. США, Турция, Словакия и мы (Венгрия) ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», – сказал Орбан в ролике, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит Meta и запрещена в России как экстремистская).

    Орбан добавил, что, в частности, в национальных интересах Венгрии ни в каком интеграционном сообществе не состоять с Украиной –  ни в НАТО, ни в ЕС.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

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    24 июня 2025, 10:25 • Новости дня
    Зеленский предупредил о возможном «нападении» России на НАТО

    Sky News: Зеленский заявил о риске атаки России на страны НАТО к 2029 году

    Зеленский предупредил о возможном «нападении» России на НАТО
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия якобы может попытаться проверить силу НАТО в ближайшие пять лет.

    Об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью главному ведущему Sky News, сообщает телеканал. По его словам, Россия якобы может попытаться атаковать одну из стран НАТО в течение ближайших пяти лет, чтобы проверить реакцию альянса.

    На вопрос о возможности российского нападения уже в течение нескольких месяцев Зеленский ответил, что не уверен в этом.

    Он также отметил, что планы НАТО по увеличению военных расходов до 5% ВВП к 2035 году, по его мнению, реализуются слишком медленно. Зеленский считает, что с 2030 года у России могут появиться значительно большие возможности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уклонился от ответа на вопрос о вероятности нападения России на альянс в ближайшие пять лет.

    Страны НАТО договорились повысить минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП с крайним сроком в 2035 году.

    В свою очередь Москва предупредила о готовности принять упреждающие меры в ответ на планы альянса увеличить возможности противоракетной и противовоздушной обороны на 400%.

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    25 июня 2025, 04:43 • Новости дня
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Указом президента России Владимира Путина №412 в перечень сведений, подлежащих государственной тайне, добавили раздел о госполитике в сфере мобилизационной подготовки, который теперь контролирует Главное управление специальных программ президента страны.

    Президент России Владимир Путин утвердил изменения в перечне сведений, отнесенных к государственной тайне. Новый указ от 24 июня, размещенный  на сайте официального опубликования правовых актов, дополняет список пунктом, который включает информацию, раскрывающую основы государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

    Ранее в списке находились данные о структурной организации мобилизационного плана экономики, сведениях о мобилизационной подготовке и мобилизации органов госвласти, а также о научно-исследовательских работах в этой области и о мобилизационных мощностях.

    Указ также уточнил список ведомств, которые могут распоряжаться некоторыми сведениями, отнесенными к государственной тайне.

    Кроме того, к гостайне относятся «сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию, тактику внешней политики Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства».

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, порядок оформления допуска к государственной тайне в Министерстве обороны будет устанавливать глава военного ведомства по согласованию с ФСБ России, что предусмотрено новым указом президента.


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    24 июня 2025, 19:44 • Новости дня
    Названа возможная дата отставки премьер-министра Украины Шмыгаля
    Названа возможная дата отставки премьер-министра Украины Шмыгаля
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский парламент может на внеочередном заседании отправить в отставку действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в РФ).

    Согласно его заявлению, фракция «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского, получила указание быть готовой к внеочередному заседанию Верховной рады, которое может состояться 7–8 июля, передает «Московский комсомолец».

    Гончаренко уточнил, что Шмыгаль планировал визит в Рим на конференцию по вопросам восстановления Украины, запланированную на 10–11 июля. Формально следующее пленарное заседание парламента назначено на 15 июля. Однако, по словам нардепа, парламентариям разослали уведомление о возможной экстренной сессии в период с 7 по 8 июля – за несколько дней до римского мероприятия.

    Ранее в СМИ появлялась информация, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы правительства считается Юлия Свириденко. Предполагается, что именно она может представлять Украину в Риме в качестве нового премьера. В случае ухода премьер-министра в отставку, по Конституции Украины, автоматически прекращает полномочия и весь состав Кабинета министров.

    Ранее сам Зеленский опровергал слухи о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера Украины.

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    24 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    При освобождении Дылеевки в ДНР ликвидированы наемники ВСУ из Латинской Америки

    ВС России ликвидировали националистов и наемников при освобождении Дылеевки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При освобождении Дылеевки в ДНР ВС России ликвидировали наемников из Латинской Америки и группу украинских боевиков из нацбата «Карпатская сечь», сообщил командир стрелкового батальона 4-й мотострелковой бригады Южной группировки с позывным «Русич».

    «Были наемники, были ярые радикалы из подразделения «Карпатская сечь». Они не сдавались и были ликвидированы», – сказал «Русич» ТАСС.

    Он пояснил, что наемники и националисты имели хорошую экипировку и вооружение, в первую очередь это было снаряжение стран НАТО.

    В вещах одного из наемников Хосе Фабиана Сармьенто нашли контракт с ВСУ, подписанный в январе 2025 года на три года.

    Минобороны во вторник сообщило, что военнослужащие Южной группировки в последние сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике.

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    24 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Госдума одобрила штрафы за несообщение в военкомат о переезде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий ответственность за неуведомление военкомата о переезде.

    За это нарушение теперь может быть назначен штраф до 20 тыс. рублей, передает ТАСС. Новая норма закрепляется в статье 21.5 Кодекса России об административных правонарушениях.

    Законопроект был внесен в феврале депутатами во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. В первом чтении документ был принят в марте.

    Напомним, правительство России поддержало законопроект, предусматривающий усиление ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания.

    В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который совершенствует процедуру снятия с регистрации по месту расположения воинской части для военнослужащих-контрактников.

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    24 июня 2025, 12:47 • Новости дня
    Российские войска освободили Дылеевку в ДНР
    Российские войска освободили Дылеевку в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие «Южной» группировки в ходе наступательных действий в последние сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    «Южная» группировка освободила населенный пункт Дылеевка. Также группировка поразила живую силу и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и теробороны в районах нескольких населенных пунктов, включая Щербиновку, Серебрянку, Белую Гору и Часов Яр, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, БТР М113 американского производства, четыре автомобиля и станция РЭБ.

    Отмечается, что суммарные потери ВСУ за сутки по всем направлениям превысили 1125 человек.

    В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 235 человек, две бронированные машины, семь артиллерийских орудий, включая гаубицу М777. В зоне действия группировки «Запад» ВСУ потеряли свыше 220 человек, три станции РЭБ. В зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия потеряла до 230 человек и три артиллерийских орудия.

    В зоне действия группировки «Восток» потери ВСУ достигли 190 человек, в зоне группировки «Днепр» – до 60.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили более 140 объектов, сбиты управляемые авиационные бомбы JDAM, одна ракета «Нептун» и 168 беспилотников.

    Несколькими днями ранее ВС России освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР.

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    24 июня 2025, 17:38 • Новости дня
    Над Россией уничтожили 18 украинских беспилотников за три часа
    Над Россией уничтожили 18 украинских беспилотников за три часа
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За три часа в небе над российскими регионами уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны России.

    Над Воронежской областью ликвидировали семь дронов, над Ульяновской – пять, над Пензенской – два, над Курской – два, по одному дрону уничтожено над Белгородской и Саратовской областями, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что эти дроны самолетного типа были нейтрализованы с 13.00 до 16.05 мск.

    Ранее во вторник с 8.05 до 12.50 мск уничтожили 34 украинских дрона над Россией.

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    24 июня 2025, 08:17 • Новости дня
    Российские войска вошли в Серебрянку на севере ДНР

    Марочко: Российские войска вошли в Серебрянку и закрепились на новых рубежах

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные подразделения продвинулись вглубь обороны противника на северском направлении и вошли в населенный пункт Серебрянка в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские войска вошли в Серебрянку в Донецкой Народной Республике. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения продолжили продвижение на северском направлении и закрепляются на новых позициях. передает РИА «Новости».

    По его словам, передовые отряды ведут борьбу за удержание занятых рубежей и вытеснение украинских сил из населенного пункта. Марочко отметил, что командование вооруженных сил Украины предпринимает все возможные меры, чтобы не допустить дальнейшего продвижения российских войск, не считаясь с потерями.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные установили полный контроль над населенными пунктами ДНР, с которых украинские войска начинали контрнаступление в 2023 году.

    Сообщалось так же, что российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя.

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    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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