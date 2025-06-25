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Обрыв линий электропередачи произошел в Таганроге из-за атаки дронов ВСУ
За ночь силами и средствами ПВО отражена атака БПЛА также в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«По уточненным данным, в результате атаки БПЛА в Таганроге, помимо частичного разрушения и возгорания на спорткомплексе, повреждено остекление окон в лицее 28 и двух многоквартирных домах по пер. Трудовых резервов, по ул. Попова произошел обрыв линии электропередачи», – сообщил он в Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что в Азове, помимо кровли складского помещения, повреждены крыша и окна здания промпредприятия. Пострадавших нет.
«Сегодня в Таганроге и Азове приступят к восстановительным работам. Жителям многоэтажек, получивших повреждения, поможем заменить остекление», – добавил губернатор.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Слюсарь сообщал, что из-за падения БПЛА на стадионе «Форте Арена» загорелась кровля здания на площади 30 кв. м, разрушена стена.