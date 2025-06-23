Tекст: Денис Тельманов

Серию комбинированных ударов по военным объектам Киева в ночь на 23 июня нанесла российская армия, передает «Московский Комсомолец». Среди пораженных целей оказались корпус Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, завод «Антонов» и объекты в районе аэропорта Жуляны.

Генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» заявил: «Этими ударами российская армия сделала шаг на два года вперед». Он пояснил, что разрушение научных центров и заводов приведет к значительной задержке в разработке и производстве новых военных технологий на Украине.

По словам Попова, на пораженных объектах велись не только сборка беспилотников, но и создание новых образцов техники, включая аналоги дальнобойных ракет «Таурус». Разрушение лабораторий вынудит украинские предприятия приостановить работу и искать новые площадки для исследований и производства.

Эксперт отметил, что удары по наукоемким объектам приведут к отставанию ВСУ в технологическом развитии минимум на два года. Попов также подчеркнул, что ранее подобные удары не наносились из-за особого отношения к украинцам, но теперь Россия вынуждена защищать свои интересы любыми средствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра. Войска России также заняли позиции на южных окраинах города. В нескольких областях, включая Киев, украинские власти объявили воздушную тревогу. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что после выхода российских военных на западную границу ДНР Киев может потерять контроль сразу над несколькими регионами.