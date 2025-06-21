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Бойцы «Севера» рассказали, как «мясник» Апостол отправляет солдат ВСУ на смерть
Бойцы группировки войск «Север» рассказали, что новый командующий группировкой ВСУ на Сумском назначен командующий десантно-штурмовых войск Олег Апостол, который командуя 95 одшбр, получил прозвище «мясник» из-за колоссальных потерь в Курской области.
«Северяне» рассказали, как на Сумском направлении ВСУ настырно пытаются вернуть утраченные позиции, бросая на убой штурмовые группы резервов, но российские военнослужащие отражают контратаки противника и продвигаются в лесных массивах, а также в Юнаковке, сообщили в неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».
«За сутки враг предпринял 12 безуспешных контратак: одну в окрестностях Андреевки, две в Юнаковке, одну в районе Новониколаевки, одну в лесных массивах на направлении Кондратовки, три в районе Яблоновки и четыре на позиции Северян в окрестностях села Садки», – рассказали бойцы «Севера».
По их словам, для 12 контратак были задействованы более 80 солдат ВСУ, из которых более половины уничтожены, один взят в плен, остальные – бежали.
«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 80 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.
Кроме того, мотострелки выбили ВСУ из нескольких опорпунктов в лесных массивах и продвинулись вглубь Сумской области. Также «Северяне» продвинулись в Волчанске, где зачистили 25 домовладений и выбили противника из двух опорных пунктов в направлении села Волчанские Хутора.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.
Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.