Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.8 комментариев
СМИ Турции сосредоточили внимание на переговорах по Украине
Турецкие телеканалы и газеты сообщили о повышенном интересе к мирным переговорам России и Украины, которые пройдут в Стамбуле.
Практически все ведущие турецкие СМИ уделили большое внимание предстоящему второму раунду переговоров между Россией и Украиной, сообщает ТАСС.
Встреча во дворце Чираган в Стамбуле стала главной темой новостных выпусков на телеканалах NTV, A-haber и Haber Global. Телеканал NTV отметил: «Стамбул в ожидании мирного саммита. Турция вновь станет хозяйкой исторической встречи».
Телеканал A-haber подчеркнул, что «сердце дипломатии вновь будет биться в Турции», а Haber Global напомнил, что Стамбул уже в третий раз становится площадкой для переговоров по Украине. Газета «Ени Шафак» отдельно отметила продолжающуюся челночную дипломатию главы МИД Турции Хакана Фидана, который недавно провел встречи по вопросу Украины в Москве и Киеве. Газета «Акшам» уточнила, что второй раунд переговоров состоится в Чирагане, а первый прошел 16 мая в Долмабахче.
Начало встречи намечено на 13.00 по местному времени, а пропуск журналистов в пресс-центр откроется после 08.00.
Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским 2 июня представит меморандум России украинской стороне.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.