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Львова-Белова призвала создать условия для инклюзивного образования в школах
Львова-Белова рассказала на ПМЭФ о поддержке детей с инвалидностью
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова на Петербургском международном экономическом форуме рассказала о мерах поддержки семей с детьми с инвалидностью. Среди названных ею проблем в этой сфере – нехватка специалистов и помещений, отсутствие доступной среды в школах.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на Петербургском международном экономическом форуме рассказала о реализации программы «Сопровождение через всю жизнь», сообщает официальный сайт омбудсмена. Львова-Белова подчеркнула, что этичное и своевременное сообщение диагноза помогает государственным и некоммерческим организациям вовремя подключаться к поддержке семей.
«Когда врач этично сообщает диагноз, своевременно подключаются государственные центры помощи, социальные службы, некоммерческие организации, родители понимают, что они не одни», – заявила Львова-Белова. По ее словам, протокол сообщения диагноза внедряется в 47 регионах, а универсальный протокол по всем нозологиям принят в 36 из них.
По словам уполномоченного по правам ребенка, реализуются инициативы по созданию центров дневного пребывания, куда родители смогут приводить своих детей с инвалидностью. Это даст им возможность освободить время для решения личных и бытовых вопросов. Сейчас такая форма поддержки активно внедряется в различных регионах России.
Она отметила, что в текущем году состоялся конкурс «Центры новых возможностей», по итогам которого 19 организаций — 7 государственных и 12 некоммерческих — получили грантовое финансирование. Благодаря этому планируется открыть еще 24 таких центра до конца 2025 года.
Кроме того, Львова-Белова обратила внимание на необходимость расширения практики сопровождаемого проживания. Как пояснила омбудсмен, эта сфера сталкивается с рядом трудностей, включая нехватку квалифицированных специалистов и ограниченное количество помещений для создания учебных квартир.
Серьезной задачей она назвала развитие инклюзивного образования. Для полноценного участия детей с особенностями здоровья необходимо создавать в школах доступную среду, включая медицинские кабинеты и адаптированную инфраструктуру. Также важно заниматься подготовкой специалистов, просвещением родителей и обучающихся.
Подводя итоги, Львова-Белова подчеркнула значимость выстраивания целостной системы межведомственной поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью. По ее мнению, эффективная инклюзия возможна только при объединении усилий государства, общества и социально-ориентированного бизнеса.