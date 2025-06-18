В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.8 комментариев
Путин лично проверил реставрацию Петербургской консерватории
Президент России Владимир Путин, как и обещал, лично осмотрел результат реставрации здания и помещения Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.
Консерваторию Путин посетил в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина, министра культуры Ольги Любимовой, помощника президента Владимира Мединского и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Экскурсию провел ректор консерватории Алексей Васильев, передает ТАСС.
В частности, президенту продемонстрировали двор, свето-прозрачные купола, учебные классы, которые могут моделировать акустику любого помещения, Малый зал имени Глазунова и Большой зал имени Рубинштейна, Домовую церковь. Пианист Илья Папоян исполнил Прелюдию соль минор № 5 Сергея Рахманинова.
Консерватория включена в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин неоднократно подвергал критике медленную реконструкцию консерватории, а в январе обещал, что сам приедет и ознакомится с результатами реставрации.
Решение о капитальном ремонте исторического здания было принято еще в 2012 году. Два года ушло на проектирование, а сами работы начались в 2015 году. Спустя два года все работы были приостановлены. На объекте не раз менялся подрядчик.