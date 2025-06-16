СК завел дело на захватывавших заложников в Курской области боевиков ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

В августе 2024 года ВСУ незаконно проникли в город Суджа, где захватили в заложники мирных граждан, их вывезли на территорию Сумской области, пояснило ведомство, передает ТАСС.

Пленников удерживали в камере до мая 2025 года.

Расследование ведется по статьям о террористическом акте и захвате заложников. Начата работа с пострадавшими, один из них сообщил, что его схватили в то время, как он укрывался в доме от обстрела.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме после атаки украинских боевиков на гражданский автомобиль в Беловском районе Курской области.