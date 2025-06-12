СК возбудил дело после атаки дрона ВСУ на авто в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

Как заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, действия нападавших квалифицированы как террористический акт, передает ТАСС. Следствие установит личности представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому и аналогичным преступлениям.

По данным следствия, инцидент произошел 7 мая 2025 года в селе Кривицкие Буды. Украинские военнослужащие применили FPV-дрон со взрывным устройством и умышленно атаковали гражданский автомобиль. В результате взрыва осколочные ранения получила молодая женщина, которую госпитализировали.

Пострадавшая рассказала военным следователям, что возвращалась домой из магазина, когда заметила дрон в поле. Аппарат проследовал за ее автомобилем и взорвался в непосредственной близости от него.

Военные следователи зафиксировали повреждения автомобиля. Петренко также сообщила, что назначены судебные экспертизы для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью и размера материального ущерба.

Ранее пятилетняя девочка была ранена при сбросе взрывного устройства с дрона на машину в поселке Хомутовка Курской области.

На трассе в селе Марково Глушковского района Курской области гражданский автомобиль подорвался на мине, в результате чего погиб водитель.

Кроме того, сообщаелось, что украинский беспилотник ударил по школьному автобусу в Горловке.