Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.2 комментария
Итальянский генерал увидел в конфликте на Украине образец будущих войн
Глава итальянского генштаба Лучано Портолано охарактеризовал спецоперацию на Украине как отражение новых тенденций мировых вооруженных противостояний, включая использование дронов и кибервойну.
Портолано заявил, что конфликт на Украине демонстрирует будущее всех вооруженных противостояний, передает РИА «Новости».
В интервью Corriere della Sera генерал отметил: «Это конфликт, который демонстрирует все новые грани войн сегодняшнего и завтрашнего дня: беспилотники-шпионы, беспилотники-камикадзе, спутники, радиоэлектронная борьба, физический и киберсаботаж, искусственный интеллект, психологическая война с дезинформацией, которая ведется в социальных сетях, вылазки спецназа, массовое возвращение наемных ополченцев и так далее».
Портолано выразил мнение, что противостояние идет «на истощение», и Россия приспособлена к затяжному конфликту лучше, чем противники. Генерал отметил, что сейчас Россия проводит наступательные действия в Донбассе и использует благоприятный момент для завоевания стратегических позиций перед будущими переговорами.
Ранее американский военный эксперт Скотт Риттер охарактеризовал ситуацию в Киеве как начало краха украинских властей из-за военных и экономических неудач.