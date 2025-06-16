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    Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как Запад превращает поражения в несуществующие победы

    Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Западная культура ищет способы говорить о России

    В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.

    4 комментария
    16 июня 2025, 12:38 • Новости дня

    Итальянский генерал увидел в конфликте на Украине образец будущих войн

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава итальянского генштаба Лучано Портолано охарактеризовал спецоперацию на Украине как отражение новых тенденций мировых вооруженных противостояний, включая использование дронов и кибервойну.

    Портолано заявил, что конфликт на Украине демонстрирует будущее всех вооруженных противостояний, передает РИА «Новости».

    В интервью Corriere della Sera генерал отметил: «Это конфликт, который демонстрирует все новые грани войн сегодняшнего и завтрашнего дня: беспилотники-шпионы, беспилотники-камикадзе, спутники, радиоэлектронная борьба, физический и киберсаботаж, искусственный интеллект, психологическая война с дезинформацией, которая ведется в социальных сетях, вылазки спецназа, массовое возвращение наемных ополченцев и так далее».

    Портолано выразил мнение, что противостояние идет «на истощение», и Россия приспособлена к затяжному конфликту лучше, чем противники. Генерал отметил, что сейчас Россия проводит наступательные действия в Донбассе и использует благоприятный момент для завоевания стратегических позиций перед будущими переговорами.

    Ранее американский военный эксперт Скотт Риттер охарактеризовал ситуацию в Киеве как начало краха украинских властей из-за военных и экономических неудач.


    15 июня 2025, 20:09 • Новости дня
    Украинский актер Фелипенко ликвидирован в зоне проведения СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский актер Юрий Фелипенко, известный по роли в сериале «Возвращение Мухтара», ликвидирован, участвуя в боевых действиях в составе ВСУ на фронте.

    О гибели Юрия Фелипенко сообщил украинский портал «Новости.LIVE», передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что актер работал в театре и кино, а также добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины.

    В публикации говорится: «Юрий Фелипенко, артист театра и кино, доброволец Сил обороны Украины, погиб на фронте». Прямая дата и место гибели не уточняются.

    По данным издания, Фелипенко присоединился к Вооруженным силам Украины в апреле 2024 года и служил в батальоне ударных беспилотников «Ахилес». Помимо карьеры в украинском театре и кино, он снялся в российских сериалах, включая «Возвращение Мухтара-9», «Отдел 44» и «Личное дело», а также в ряде украинских телепроектов.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в зоне боевых действий был уничтожен украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, ранее активно участвовавший в телевизионных проектах и КВН.

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    15 июня 2025, 14:37 • Новости дня
    FT: При российском авиаударе был поврежден офис Boeing в Киеве
    FT: При российском авиаударе был поврежден офис Boeing в Киеве
    @ Andre M. Chang/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Здание, где размещался офис Boeing, получило серьезные разрушения в результате массированного удара по Киеву.

    Помещение, используемое компанией Boeing в Киеве, серьезно пострадало при крупномасштабном российском авиаударе, передает Financial Times. Шесть осведомленных источников и опубликованные фотографии подтверждают, что строение подверглось серьезному разрушению.

    Как заявляют два сотрудника Boeing, три украинских чиновника и руководитель Американской торговой палаты на Украине, здание оказалось одной из целей ночного удара России в воскресенье. Ранее в этом здании располагался визовый центр Великобритании.

    Служба по чрезвычайным ситуациям Украины распространила изображения, на которых видны повреждения и ликвидация возгорания внутри объекта, эти материалы были проверены Financial Times. Boeing остается одним из крупнейших американских предприятий, действующих на Украине, в основном занимаясь инжинирингом и технической поддержкой.

    Компания поддерживает сотрудничество с украинским производителем «Антонов», который связывают с выпуском тяжелых транспортных и военных самолетов. Ранее в этом году руководство Boeing встречалось с представителями «Антонова» и министром обороны Украины для обсуждения совместных проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июня в Киеве после серии взрывов начался пожар на складах, над городом образовался высокий столб черного дыма.

    Позже стало известно, что один из объектов инфраструктуры в Киевской области получил повреждения.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    16 июня 2025, 08:22 • Новости дня
    Российские военные сообщили об обвале участка фронта ВСУ после освобождения Ульяновки
    Российские военные сообщили об обвале участка фронта ВСУ после освобождения Ульяновки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Фронт ВСУ на участке шириной около 40 км «обвалился», российские войска продвинулись вперед на всем этом протяжении, заявил замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Лек».

    «Лек» заявил, что на фоне освобождения населенного пункта Ульяновка фронт украинских войск шириной около 40 километров на Донецком направлении «обвалился», российские военные продвинулись по всей линии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что продвижение происходит от Малиновки на север, и выразил надежду на скорое освобождение Краматорска. По его словам, в освобождении Малиновки участвовали как мотогруппы, так и группа на гусеничной технике.

    Замкомандира роты сообщил, что украинское подкрепление состояло из пеших групп по пять-шесть человек, а заход российских военных был осуществлен «агрессивно и неожиданно для противника». После вклинивания штурмовики передвигались по лесополосе от дома к дому, продвигаясь на 10-20 метров.

    Минобороны России сообщило об освобождении Ульяновки в ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вооруженные силы России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении.

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    16 июня 2025, 02:44 • Новости дня
    Telegraph: Украину бросил самый могущественный и богатый союзник
    Telegraph: Украину бросил самый могущественный и богатый союзник
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США «бросили» Украину, при этом они были ее самым богатым и могущественным союзником, пишет британская газета Telegraph.

    Как отмечает Telegraph, ряд программ «эпохи Байдена» остаются «в стадии разработки», передает РИА «Новости».

    «Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», – пишет издание.

    Telegraph отмечает, что теперь перед киевским режимом стоит выбор из трех стратегий. Первый вариант – поддержка от европейских стран. Второй – попытаться договориться с Вашингтоном о новой оружейной сделке. Третий вариант, по мнению издания, – развивать собственное производство оружия и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал политику бывшего президента Джо Байдена по поддержке Киева и отсутствию дипломатии по конфликту на Украине.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что военная помощь США исчерпана, а в резервном фонде почти ничего не осталось.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

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    16 июня 2025, 08:55 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о планах офиса Зеленского уволить Шмыгаля
    Депутат Рады сообщил о планах офиса Зеленского уволить Шмыгаля
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на данные сразу трех источников.

    «Офис [Зеленского] снова планирует отставку премьера и замену всего правительства», – заявил Железняк. По его словам, решение об увольнении Шмыгаля может быть принято в ближайшее время, передает ТАСС.

    Железняк отметил, что попытки сместить Шмыгаля предпринимались ежегодно с 2020 года, однако обычно ограничивались сменой министров, а пост главы правительства оставался неизменным. Депутат объяснил возможную отставку несколькими причинами: утратой поддержки нынешнего правительства, провалами в экономической и бюджетной сферах, а также стремлением властей показать какое-либо обновление на фоне отсутствия выборов в стране.

    3 июня Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ, в том числе принял отставку Михаила Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ. Заместитель командующего оперативным командованием «Восток» Сухопутных войск Украины Вадим Сухаревский заявил, что покинул пост командующего силами беспилотных систем ВСУ, так как его «видение расходится с руководством».

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    15 июня 2025, 19:37 • Новости дня
    СБУ пыталась провести взрывчатку в ЛНР ко Дню России

    Tекст: Ольга Иванова

    Попытка доставки из тайника оружия и взрывчатки в Луганск накануне Дня России была предотвращена благодаря добровольной сдаче жителя Старобельска силовым структурам.

    Служба безопасности Украины пыталась доставить в Луганск оружие и взрывчатку ко Дню России, но операция была предотвращена, передает РИА «Новости». По данным представителя военной комендатуры ЛНР, житель Старобельска, на которого вышли сотрудники СБУ, должен был извлечь оружие из тайника и перевезти его в определенную точку города.

    Мужчина, которому украинские спецслужбы пообещали вознаграждение, обнаружил в схроне оружие и боеприпасы, предположительно предназначавшиеся для совершения диверсии против мирных жителей Луганска. Осознав возможные последствия, он самостоятельно обратился к российским силовикам и сообщил о находке.

    В тайнике обнаружили как иностранное, так и украинское вооружение. Среди изъятого – стрелковое оружие, гранаты, мины и взрывчатка. Инженерно-техническое подразделение ОМОН «БЕРКУТ-Л» Росгвардии по ЛНР извлекло и обезвредило все найденное.

    По словам представителя ведомства, особенно опасной была мина направленного действия. «Там была, в том числе, мина направленного действия, довольно мощная, если ее установить на открытой местности, это может до 50 человек одним ее подрывом уничтожить», – уточнил он.

    Ранее задержанный агент СБУ признался на допросе, что должен был поднять взрывчатку из заранее подготовленного схрона и заложить ее на объекте энергетической инфраструктуры в Новороссийске.

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    16 июня 2025, 06:41 • Новости дня
    «Северяне» отразили попытки ВСУ прорваться в Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» отразила попытки передовых и штурмовых подразделений вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область на Теткинском и Глушковском направлениях.

    Как сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер», украинские штурмовые группы дважды пытались прорваться в Курскую область из Бессаловки. Кроме того, украинские силы «пытались просочиться» на российскую территорию из окрестностей Рыжевки и из Искрисковщины. Большая часть украинских военных была уничтожена, остальные сбежали. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено семь единиц техники ВСУ.

    На Сумском направлении российские войска «продолжают поиск и уничтожение разрозненных групп ВСУшников в лесных массивах, а также продвигаются в Новониколаевке», говорится в сообщении. Идут бои в лесополосах Сумского района и Юнаковке.

    В районах Кондратовки, Новониколаевки, Андреевки, села Садки и Юнаковки ВСУ попытались провести контратаки, задействовав свыше 40 человек – большую часть из них российские войска уничтожили, выжившие бойцы ВСУ «сбежали в обратном направлении», сообщил «Северный Ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены четыре штурмовые группы ВСУ вместе с автомобильной техникой. Российские войска продвигаются в Волчанске и на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 90 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.

    Напомним, накануне сообщалось, что потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 150 человек на Теткинском и Глушковском, а также на Сумском направлениях.

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    15 июня 2025, 17:39 • Новости дня
    В Одессе сотрудники военкомата подстрелили мужчину при мобилизации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время попытки насильственной мобилизации в Одессе военный был подстрелен сотрудниками местного военкомата и доставлен в больницу, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Сотрудники военкомата попытались насильно мобилизовать мужчину, который, по словам Гончаренко, уже был военным. В ходе конфликта работники военкомата подстрелили его, после чего пострадавший был госпитализирован, передает РИА «Новости».

    Полиция прибыла на место происшествия для разбирательств с сотрудниками военкомата. Гончаренко заявил: «Говорил раньше, говорю еще раз – нам нужно реформировать ТЦК. Все должно быть в соответствии с законами. Нужна ответственность за противоправные действия. То, что происходит сейчас на улицах – полный позор».

    Гончаренко ранее отмечал, что военкоматы на Украине полностью себя дискредитировали. Он предлагал распустить их и создать на их базе несколько новых бригад ВСУ.

    Накануне в Киеве мобилизованный мужчина, которого везли на сборный пункт, погиб после неудавшейся попытки побега из автобуса, когда выпрыгнул через разбитое окно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного при проверке документов. Депутаты Верховной рады назвали стоимость откупа от призыва в Киеве – около 300 тыс. гривен. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

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    16 июня 2025, 08:08 • Новости дня
    Анонсирована встреча Трампа и Зеленского на саммите G7

    Белый дом анонсировал встречу Трампа и Зеленского на саммите G7 в Канаде

    Анонсирована встреча Трампа и Зеленского на саммите G7
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский президент Дональд Трамп проведет переговоры с Владимиром Зеленским на предстоящем саммите G7, который состоится в Канаде, заявил сотрудник Белого дома.

    Представитель Белого дома сообщил пресс-пулу американской администрации, что Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским, Клаудией Шейнбаум и Марком Карни на саммите G7, передает ТАСС.

    По словам чиновника, встречи состоятся на полях саммита, который пройдет с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис в провинции Альберта.

    Трамп уже прибыл в Канаду для участия в мероприятиях форума лидеров стран «Группы семи» – Британии, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

    Ранее американские сенаторы заявили о планах добиться введения новых антироссийских санкций до саммита G7, который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

    Государства-участники G7 намерены отказаться от совместного коммюнике по итогам канадского саммита из-за разногласий по Украине.

    Сенатор Алексей Пушков заявил о разъединении Запада на саммите G7.

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    15 июня 2025, 23:39 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве звучат сирены воздушной тревоги, произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Тревога звучит в Киевской области Украины, а также еще в пяти регионах страны, передает ТАСС.

    Напомним, были опубликованы кадры, на которых показаны последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области Украины.

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    16 июня 2025, 09:45 • Новости дня
    Валерия Лобановского обвинили в «неуважении» к украинскому языку и культуре

    Tекст: Вера Басилая

    Легендарному тренеру киевского «Динамо» и сборной СССР Валерию Лобановскому на Украине предъявили претензии за «пренебрежение к украинизации».

    Валерий Лобановский, знаменитый тренер сборной СССР и киевского «Динамо», подвергся критике на Украине за якобы пренебрежительное отношение к украинизации, сообщает ТАСС.

    В статье журнала «Украинский тиждень» сообщается, что Лобановский в течение многих лет «сознательно формировал в клубе русскоязычную среду и проявлял неуважение к украинскому языку и культуре».

    Также ему поставили в вину отказ включать гимн Украины перед матчами «Динамо». Авторы статьи указывают, что несмотря на то, что Лобановский был уроженцем Киева, он не поддерживал инициатив по демонстрации украинской национальной символики.

    Издание приводит мнение Лобановского, которое он озвучивал на страницах «Советского спорта». По его словам, борьба за приоритет украинского языка в Киеве проходила так, будто он когда-то подвергался дискриминации, хотя, по мнению Лобановского, этого не было. Он полагал, что некоторые чиновники отказывались от родного языка из страха обвинений в национализме, но нормальные люди всегда сохраняли свою культуру и из-за этого не страдали.

    За время работы Лобановского киевское «Динамо» восемь раз становилось чемпионом СССР, шесть раз брало Кубок СССР, пять раз – чемпионство Украины, выигрывало два Кубка обладателей кубков и один Суперкубок УЕФА.

    Ранее на Украине общественники подали жалобу на Верку Сердючку из-за исполнения песен на русском языке в Киеве.

    Власти Украины планируют переименовать более 700 населенных пунктов в рамках политики дерусификации.

    Политолог Лариса Шеслер отметила «селюковский» характер проводимой на Украине дерусификации.

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    15 июня 2025, 22:43 • Новости дня
    Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссии следует отказаться от идеи полного запрета поставок российских энергоносителей, сосредоточив внимание на рисках для энергетики из-за конфликта между Израилем и Ираном, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, Венгрия на встрече министров энергетики стран ЕС в Люксембурге 16 июня официально предложит Еврокомиссии исключить из повестки дня вопрос о полном запрете поставок российских энергоносителей, передает ТАСС.

    Орбан заявил: «Война на Ближнем Востоке создала совершенно новую ситуацию, и мы не хотим расплачиваться за очередную глупость Брюсселя». Он заявил, что нужно «подготовить исследование о последствиях войны на Ближнем Востоке и европейских способах предотвращения угрозы».

    На встрече 16 июня в Люксембурге министры энергетики ЕС обсудят план Еврокомиссии о полном отказе от импорта нефти, газа и ядерного топлива из России к 2027 году. В дискуссии примет участие министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто раскритиковал план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, назвав его инициативой, разработанной в интересах Киева и во вред Евросоюзу. Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может привести к росту мировых цен на нефть до 300 долларов за баррель.

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    16 июня 2025, 07:34 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 12 беспилотников над двумя регионами России

    ПВО сбила ночью 12 дронов над Орловской и Воронежской областями

    Tекст: Вера Басилая

    ПВО уничтожила 12 беспилотников над двумя регионами России, 11 дронов были сбиты над Орловской областью, один перехвачен над Воронежской областью, сообщили в Министерстве обороны.

    В период с 23:55 мск 15 июня до 02:45 мск 16 июня дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, как сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    При этом 11 дронов были сбиты на территории Орловской области, еще один – над Воронежской областью.

    Ранее средства ПВО сбили девять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области.

    Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области, в результате чего пострадала женщина.

    В Елабужском районе Татарстана обломки беспилотника упали на здание контрольно-пропускного пункта автозавода.

    В результате атаки ПВО на Елабужский район Татарстана два человека погибли, более десяти пострадали.

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    16 июня 2025, 04:02 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины прозвучала воздушная тревога, прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, воздушная тревога продолжает звучать в Волынской и Ровненской областях Украины, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также прогремели в Киеве.

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    16 июня 2025, 11:27 • Новости дня
    СМИ: Экс-глава Сухопутных войск ВСУ Драпатый подал в отставку после конфликта с Сырским

    РБК-Украина: Отставка экс-главы Сухопутных войск ВСУ связана с конфликтом с Сырским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый ушел в отставку с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ на фоне конфликта с Александром Сырским и борьбы за должность главкома.

    Как сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники, конфликт между Драпатым и Сырским возник сразу после назначения Драпатого на новую должность. По сведениям агентства, Драпатый в присутствии коллег заявил: «Подождите, еще главкомом буду». Эти слова были донесены до Сырского, что усугубило их отношения, передает ТАСС.

    Впоследствии Сырский препятствовал кадровым инициативам Драпатого, не позволяя ему назначать своих людей и затягивая увольнение нежелательных для Драпатого офицеров. В результате Драпатый ушел в отставку и, по словам источника, оказался в оппозиции к Сырскому.

    Отмечается, что его уход может быть попыткой дистанцироваться от негативных последствий недавних трагедий, включая удар по подразделению ВСУ в Днепропетровской области и скандалы вокруг ТЦК. Источник также сообщил, что Драпатый рассчитывал на отклонение заявления об отставке со стороны Владимира Зеленского.

    3 июня Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ, в том числе принял отставку Михаила Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ. Заместитель командующего оперативным командованием «Восток» Сухопутных войск Украины Вадим Сухаревский заявил, что покинул пост командующего силами беспилотных систем ВСУ, так как его «видение расходится с руководством».

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    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой

    Крупный политический скандал разворачивается в Эстонии, а все из-за намерения правительства страны поместить в местные тюрьмы иностранных преступников. Таллин заявляет, что это даст бюджету государства доход в десятки миллионов евро. Однако внезапно всплыли некоторые детали соглашения, которые в эстонском руководстве предпочли скрыть или даже солгать. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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