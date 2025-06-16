Tекст: Ольга Иванова

Портолано заявил, что конфликт на Украине демонстрирует будущее всех вооруженных противостояний, передает РИА «Новости».

В интервью Corriere della Sera генерал отметил: «Это конфликт, который демонстрирует все новые грани войн сегодняшнего и завтрашнего дня: беспилотники-шпионы, беспилотники-камикадзе, спутники, радиоэлектронная борьба, физический и киберсаботаж, искусственный интеллект, психологическая война с дезинформацией, которая ведется в социальных сетях, вылазки спецназа, массовое возвращение наемных ополченцев и так далее».

Портолано выразил мнение, что противостояние идет «на истощение», и Россия приспособлена к затяжному конфликту лучше, чем противники. Генерал отметил, что сейчас Россия проводит наступательные действия в Донбассе и использует благоприятный момент для завоевания стратегических позиций перед будущими переговорами.

Ранее американский военный эксперт Скотт Риттер охарактеризовал ситуацию в Киеве как начало краха украинских властей из-за военных и экономических неудач.



