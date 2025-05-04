За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, трое ранены
ВСУ ударили дроном по автобусу в Богун-Городке, пострадали трое мужчин
В результате удара беспилотника по автобусу в селе Богун-Городок трое мужчин были доставлены в больницу с осколочными ранениями.
Как передает ТАСС, ВСУ совершили атаку с помощью дрона по автобусу, находившемуся в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Трое мужчин получили различные осколочные ранения рук и ног в результате удара. Пострадавших транспортировали бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.
Информация о состоянии раненых уточняется. О других пострадавших или повреждениях не сообщалось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут, купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника в белгородском регионе, а во дворе частного дома в селе Архангельское в результате взрыва были ранены пожилая женщина, ее внук и сын.