Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
ПВО уничтожили БПЛА над Каменском-Шахтинским в Ростовской области
ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области, жертв и разрушений нет
В Каменске-Шахтинском этой ночью был уничтожен беспилотник, атаковавший Ростовскую область, обошлось без жертв и повреждений.
Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в небе над Каменском-Шахтинским, передает ТАСС.
Как уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь, ночью средства ПВО обнаружили и уничтожили вражеский БПЛА.
Слюсарь подчеркнул: «Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет».
По имеющейся информации, все системы реагирования сработали штатно, угрозы для населения и инфраструктуры не возникло.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью.
Вечером третьего мая российские системы ПВО уничтожили украинские дроны в двух регионах страны.
За ночь над российскими регионами сбили 121 украинский беспилотник, большинство из которых уничтожены над Крымом и Черным морем.