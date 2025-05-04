Пожар уничтожил цеха фабрики картона возле Тегерана

Пожар повредил двенадцать цехов фабрики картона в Иране

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», пожар произошел на фабрике картона в городе Назарабад провинции Альборз, находящейся рядом с Тегераном. Префект города Годратолла Шеминари сообщил, что возгоранию подверглись порядка двенадцати цехов, большинство из которых занимались переработкой отходов.

В результате происшествия, как утверждает Шеминари, специальные производственные цеха не пострадали. «В результате этого происшествия от пожара пострадали около 12 цехов, большинство из которых были цехами по переработке отходов. Среди них не было специальных производственных цехов», – приводит его слова агентство Tasnim.

Ранее агентство Tasnim информировало, что возгорание началось вечером в субботу в отделе по прессованию картона и из-за ветра огонь быстро распространился на соседние помещения. По данным городских властей, жертв и пострадавших среди персонала нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в иранском порту Бендер-Аббас произошел взрыв, в результате которого пожар возобновился из-за сильного ветра и пострадало более 700 человек, а причиной происшествия стало возгорание резервуара с топливом.