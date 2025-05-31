В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Tекст: Мария Иванова

Воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах Украины, сообщает ТАСС.

По данным официального ресурса по оповещению населения, сигнал тревоги раздался в Киеве, а также в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

До этого тревога уже была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Официальные причины объявления тревоги пока не называются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, часом ранее в Харькове прогремел очередной взрыв на фоне воздушной тревоги.

Отметим, что на этой неделе масштабный сбой в системе оповещения привел к ошибочному объявлению воздушной тревоги почти на всей территории Украины, несмотря на отсутствие реальной угрозы.