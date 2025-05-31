Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В столице Украины и четырех приграничных к ней областях были включены сирены воздушной тревоги.
Воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах Украины, сообщает ТАСС.
По данным официального ресурса по оповещению населения, сигнал тревоги раздался в Киеве, а также в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.
До этого тревога уже была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Официальные причины объявления тревоги пока не называются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, часом ранее в Харькове прогремел очередной взрыв на фоне воздушной тревоги.
Отметим, что на этой неделе масштабный сбой в системе оповещения привел к ошибочному объявлению воздушной тревоги почти на всей территории Украины, несмотря на отсутствие реальной угрозы.