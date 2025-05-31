Руденко отметил отсутствие оснований для тревоги Пекина контактами России с США

Tекст: Вера Басилая

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что Китай не имеет причин для беспокойства в связи с контактами России и США, передает РИА «Новости».

По словам Руденко, речь идет не о налаживании новых отношений, а о восстановлении базовой инфраструктуры диалога, разрушенной при администрации бывшего президента США Джо Байдена. Он уточнил, что эта работа сейчас на начальной стадии и во многом похожа на механизмы, которые использовались между Китаем и США в последние годы президентства Байдена.

Дипломат подчеркнул, что между странами формируются рабочие группы, которые занимаются обсуждением конкретных вопросов, вызывающих озабоченность сторон.

«Я не думаю, что Китай имеет какие-то основания быть обеспокоенным нашим взаимодействием и контактами с США», – отметил Руденко.

Он добавил, что нынешняя администрация США занимает более прагматичную позицию, а задача России – создать структуру для конструктивного диалога, что особенно важно на фоне геополитических потрясений.

Ранее Кая Каллас назвала отношения России и Китая крупнейшим вызовом современности. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американо-китайские торговые переговоры зашли в тупик.

Экономист Джеффри Сакс считает, что Дональд Трамп действительно пытается наладить отношения с Россией, но сталкивается с сопротивлением сторонников войны.

