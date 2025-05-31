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    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    22 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    56 комментариев
    31 мая 2025, 17:59 • Новости дня

    В МИД заявили об отсутствии у КНР поводов для тревоги из-за контактов России и США

    Руденко отметил отсутствие оснований для тревоги Пекина контактами России с США

    Tекст: Вера Басилая

    Восстановление базовой структуры диалога между Россией и США проходит на фоне активного российско-китайского сотрудничества и не вызывает обеспокоенности у Пекина, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что Китай не имеет причин для беспокойства в связи с контактами России и США, передает РИА «Новости».

    По словам Руденко, речь идет не о налаживании новых отношений, а о восстановлении базовой инфраструктуры диалога, разрушенной при администрации бывшего президента США Джо Байдена. Он уточнил, что эта работа сейчас на начальной стадии и во многом похожа на механизмы, которые использовались между Китаем и США в последние годы президентства Байдена.

    Дипломат подчеркнул, что между странами формируются рабочие группы, которые занимаются обсуждением конкретных вопросов, вызывающих озабоченность сторон.

    «Я не думаю, что Китай имеет какие-то основания быть обеспокоенным нашим взаимодействием и контактами с США», – отметил Руденко.

    Он добавил, что нынешняя администрация США занимает более прагматичную позицию, а задача России – создать структуру для конструктивного диалога, что особенно важно на фоне геополитических потрясений.

    Ранее Кая Каллас назвала отношения России и Китая крупнейшим вызовом современности. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американо-китайские торговые переговоры зашли в тупик.

    Экономист Джеффри Сакс считает, что Дональд Трамп действительно пытается наладить отношения с Россией, но сталкивается с сопротивлением сторонников войны.

    30 мая 2025, 00:41 • Новости дня
    Небензя назвал два варианта будущего для Украины

    Небензя заявил о неизбежности военного поражения Киева при отказе от переговоров

    Небензя назвал два варианта будущего для Украины
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может выбрать либо мир по итогам переговоров, либо неминуемое военное поражение, антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», – заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

    Москва «настроена на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной». Небензя отметил, что в 2022 году переговоры оказались прерваны Киевом «по науськиванию британского премьера Бориса Джонсона и его русофобских единомышленников», передает РИА «Новости».

    Специальная военная операция на Украине будет продолжаться, «пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре», сказал Небензя. По его словам, российские войска продолжат «уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима».

    «И никакие новые антироссийские санкции, поставки оружия Украине и другие враждебные по отношению к России шаги не предотвратят неизбежное военное поражение режима Зеленского», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что российская делегация готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию. При этом Украина пока не дала четкого ответа о своем участии в переговорах.

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    29 мая 2025, 20:12 • Новости дня
    Назван срок завершения карьеры Овечкина в НХЛ

    СМИ: Овечкин завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26

    Назван срок завершения карьеры Овечкина в НХЛ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский хоккеист Александр Овечкин проведет свой последний сезон в НХЛ в 2025/26 году. Об этом клуб «Вашингтон» сообщил своим болельщикам.

    Сезон-2025/26 станет заключительным для Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге, передает ТАСС. Журналист Джейкоб Биллингтон сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что клуб «Вашингтон» уведомил владельцев абонементов о предстоящем завершении выступлений россиянина в лиге.

    В письме абонентам было указано, что следующий сезон будет последним для Овечкина в составе «Вашингтона». Действующий контракт хоккеиста истекает по окончании сезона-2025/26.

    Ранее Овечкин отмечал в интервью, что рассматривает возможность вернуться в московское «Динамо», воспитанником которого он является. На данный момент спортсмену тридцать девять лет.

    Шестого апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных сезонах НХЛ. Также нападающий стал лидером по количеству победных шайб, опередив Яромира Ягра.

    В чемпионате-2024/25 Овечкин провел 65 матчей, забил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач. «Вашингтон» завершил выступление в 1/4 финала Кубка Стенли, уступив «Каролине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после завершения сезона в НХЛ. Овечкин прибыл в Москву. Дэвид Бекхэм подарил Овечкину именные бутсы с автографом в честь его рекордного достижения по голам в НХЛ.

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    31 мая 2025, 15:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    31 мая 2025, 03:30 • Новости дня
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенаторы США на следующей неделе собираются начать заниматься законопроектом, предусматривающим 500-процентные пошлины в отношении Индии, Китая и других торговых партнеров России, заявили американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь.

    Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что его коллеги готовы работать над законопроектом: «Так что я бы ожидал, что на следующей неделе Сенат начнет двигать санкционный законопроект». По его словам, есть и члены Палаты представителей, «которые готовы двигаться».

    Он выразил сомнения в заинтересованности России в мире и сказал, что не ожидает от переговоров в Стамбуле результатов, которые позволят отказаться от новых санкций, передает ТАСС.

    Блюменталь сообщил, что европейские союзники поддерживают ужесточение санкций. Блюменталь уточнил, что законопроект предусматривает введение пошлин до 500% для Индии, Китая и других партнеров России. Он также сообщил о запланированных переговорах в Париже с руководством Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по версии авторов законопроекта, новые меры должны «изолировать Россию от торговли, введя 500-процентные пошлины на энергоносители, поставляемые в любую страну, которая их покупает». Сенатор Рэнд Пол заявил, что «это вызовет экономическую катастрофу» в самих США.

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    30 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский пытается «любой ценой» вернуть США к антироссийскому курсу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача – обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Небензя заявил, что Киев хочет «любой ценой» вернуть США, «уже потратившие впустую сотни миллиардов долларов», на «антироссийские и русофобские» позиции.

    По словам Небензи, в последние месяцы американская администрация стала лучше понимать истинные мотивы киевских властей и причины украинского конфликта. Он заявил, что у властей США «открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Украина может выбрать либо мир на переговорах, либо неминуемое военное поражение, а антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине, и собирается подождать еще пару недель.

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    30 мая 2025, 12:13 • Новости дня
    Глава «Теремка» заявил о крупных расходах McDonald's при возврате на рынок России
    Глава «Теремка» заявил о крупных расходах McDonald's при возврате на рынок России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Основатель «Теремка» Михаил Гончаров отметил, что выкуп российского бизнеса McDonald's может обернуться для компании большими финансовыми затратами.

    Он отметил, что для возвращения McDonald's на российский рынок американской компании потребуется выплатить значительную сумму за выкуп своего бизнеса, поскольку стоимость будет рассчитываться, исходя из показателей работы сети «Вкусно – и точка», передает РБК.

    По его словам, эти показатели сейчас очень высокие, поэтому сумма для McDonald's окажется колоссальной, что станет для компании шоком.

    Гончаров также добавил, что «Вкусно – и точка» успешно ведет бизнес, и предпосылок к ухудшению его положения он не видит. При этом предприниматель выразил уверенность, что если McDonald's все же решится вернуться, российские потребители встретят его положительно, как и другие ушедшие западные бренды.

    Что касается иностранных автоконцернов, Гончаров отметил, что у них могут возникнуть сложности при возвращении. Он пояснил, что многие россияне остались недовольны действиями автопроизводителей, чьи автомобили оказались заблокированы, и теперь предпочтут другие марки.

    В целом возвращение немецких брендов, по мнению Гончарова, может вызвать интерес лишь у исторических музеев, поскольку современные автомобилисты уже пересели на китайские машины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти помогут компании «Вкусно – и точка» в случае возможного возвращения McDonald’s на российский рынок, Россия не будет «стелить дорожку» для возвращения американской компании на рынок страны.

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    30 мая 2025, 00:22 • Новости дня
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    @ Boris Roessler/Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Обеспокоенность России расширением НАТО на восток является «закономерной», для США вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

    «Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Он подчеркнул, что «так думают» не только США. Келлог отметил, что для принятия Украины в НАТО требуется согласие всех 32 стран, и сейчас как минимум четыре государства из блока выражают сомнения по данному вопросу. По словам Келлога, другие страны альянса также не уверены в необходимости расширения за счет Украины.

    Келлог выразил мнение, что у главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина сложились «сильные» личные отношения. Самого Трампа Келлог назвал «лучшим президентом». «Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство», – сказал Келлог.

    Он также рассказал, что посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что украинская сторона не будет участвовать в мирных переговорах с Россией.

    По его словам, в Стамбуле 2 июня, когда может состояться встреча делегаций России и Украины, «будет так называемая E3 – советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании», которые «выскажут свое мнение», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине. Вашингтон признал, что желание Киева вступить в НАТО стало причиной вооруженного противостояния.

    Келлог отметил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе давно не рассматривается на практическом уровне. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что рассмотрение вступления Украины в альянс отнесено к долгосрочной перспективе и никак не связано с условиями мирного урегулирования.

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    29 мая 2025, 14:43 • Новости дня
    Китайская компания провела испытание стальной многоразовой ракеты

    Sepoch успешно испытала первую в Китае многоразовую ракету из стали

    Tекст: Денис Тельманов

    В Китае частная компания провела успешное испытание многоразовой ракеты, изготовленной из нержавеющей стали и использующей жидкий кислород и метан в качестве топлива.

    Испытание состоялось на космопорте Дунфан 29 мая в 4.40 утра, сообщает РИА «Новости». Демонстрационная ракета «Юаньсинчжэ-1» успешно совершила полет с последующим возвращением, продлившийся 125 секунд.

    Аппарат достиг высоты 2,5 километра и совершил мягкую посадку на воду. Длина ракеты составила 26,8 метра, диаметр – 4,2 метра, стартовая масса – около 57 тонн. Ракета использовала топливо на основе жидкого кислорода и метана, а конструкция выполнена из тонкостенной нержавеющей стали.

    В компании Sepoch заявили: «Миссия завершилась успешно». По итогам испытания заложена основа для полноценного запуска «Юаньсинчжэ-1», который запланирован на 2024 год. Компания Beijing Sepoch Technology стала первой в Китае, кто разрабатывает многоразовые ракеты-носители среднего и тяжелого класса с использованием подобных материалов и топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зонд «Тяньвэнь-2» стартовал с космодрома Сичан на ракете-носителе «Чанчжэн-3В» для изучения астероида и кометы.

    В Китае успешно провели первый испытательный полет тяжелого беспилотного самолета CH-YH1000 грузоподъемностью одна тонна двести килограммов.

    Четыре малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с использованием коммерческой ракеты Ceres-1, завершив формирование первой фазы спутниковой группы.

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    31 мая 2025, 10:38 • Новости дня
    Каллас назвала союз России и Китая величайшим вызовом

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала отношения России и Китая самым большим вызовом современности, пишет Bloomberg.

    На конференции в Шанхае Кая Каллас заявила о высокой угрозе, которую, по ее мнению, представляет партнерство Москвы и Пекина, передает РИА «Новости».

    Каллас также сослалась на мнение американского министра обороны Пита Хегсета, который, по ее словам, ранее называл Китай угрозой для других стран Азии.

    По информации итальянского издания Il Fatto Quotidiano, Каллас предпринимает активные шаги для усиления противостояния между Россией и Украиной.

    Тем временем политологи отмечают, что меры Брюсселя против «инакомыслящих» меняют лицо Европы. Евросоюз окончательно перестанет считаться демократией и оплотом либерализма. Ухудшится и экономическое положение стран – членов объединения.

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    28 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили переговоры по Украине
    Лавров и Рубио обсудили переговоры по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время телефонного разговора глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио подготовку новых предложений по российско-украинским переговорам и актуальные вопросы сотрудничества.

    Лавров проинформировал американского коллегу о ходе выполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 19 мая, а также рассказал о работе России над конкретными предложениями к очередному раунду переговоров по Украине в Стамбуле, говорится в сообщении на сайте российского МИД.

    Рубио, в свою очередь, отметил, что администрация Трампа стремится к скорейшему завершению украинского конфликта, и выразил готовность содействовать сближению позиций сторон. В ходе беседы стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

    Сергей Лавров и Марко Рубио подчеркнули взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного и уважительного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

    В апреле Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса в ходе телефонного разговора с госсекретарем Марко Рубио.

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    30 мая 2025, 12:41 • Новости дня
    Газпром поставил в Китай по «Силе Сибири» первые 100 млрд кубометров газа
    Газпром поставил в Китай по «Силе Сибири» первые 100 млрд кубометров газа
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первые 100 млрд кубометров российского газа отправлены в Китай по «Силе Сибири», что составляет часть долгосрочного контракта, рассчитанного до середины 2049 года, сообщил глава холдинга Алексей Миллер.

    Миллер заявил, что «по газопроводу «Сила Сибири» в Китай поставлены первые 100 миллиардов кубометров российского газа из более чем триллиона, предусмотренного контрактом», передает ТАСС.

    Вице-премьер Александр Новак отметил наличие положительных изменений по согласованию условий контракта между Россией и Китаем по проекту газопровода «Сила Сибири – 2».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия и Китай находятся на пороге нового газового контракта.

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    30 мая 2025, 05:47 • Новости дня
    Сакс заявил о риске для Украины потерять Одессу

    Tекст: Антон Антонов

    Продолжение конфликта с Россией грозит Украине утратой Черноморского побережья, в том числе Одессы, заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

    По мнению Сакса, дальнейшее затягивание военных действий приведет к серьезным потерям украинских территорий и гибели большего числа людей. Украина «в итоге может оказаться полностью разгромленной, может потерять все побережье Черного моря, Одессу и многое другое», передает ТАСС.

    Он считает, что такой вариант событий возможен, если конфликт «будет продолжаться», так как сейчас «Украина не идет на мир, не хочет мира», а Белый дом может «подчиниться доминирующей точке зрения на Западе».

    Сакс добавил, что если бы мир был заключен сейчас, Украина потеряла бы часть территорий, но при этом сохранила бы большую часть своей земли и смогла бы восстановиться в нейтральном статусе. «Вот почему войну нужно закончить сейчас», – сказал он.

    По его мнению, продолжение конфликта несет для Украины гораздо больший риск. «Потому что, я считаю, Украина проигрывает эту войну», – заявил он. Сакс также считает, что мир должен базироваться на устранении первопричин конфликта, к числу которых относится и расширение НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сакс заявил, что сторонники продолжения конфликта на Украине отказываются признавать свои ошибки. Сакс выразил надежду на скорое завершение конфликта и восстановление диалога между Россией и США.

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    30 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Трамп указал на упрямство Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп отказался считать президента России Владимира Путина препятствием к миру на Украине.

    В ходе беседы в Белом доме журналисты спросили у Трампа, считает он президента России «хорошим парнем» или «плохим». «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», – приводит ответ Трампа ТАСС.

    Трамп пояснил, что «сообщения о вмешательстве России (в американские выборы в 2016 году) оказались полным обманом», передает РИА «Новости».

    Один из журналистов сказал, что американская сторона вынуждена работать «с очень упрямым Владимиром Путиным». «И очень упрямым Зеленским тоже», – подчеркнул президент США.

    Напомним, Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп заявлял, что Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    29 мая 2025, 23:55 • Новости дня
    США отказались комментировать возможное участие в переговорах России и Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс не стала комментировать возможное участие США в стамбульских переговорах между Россией и Украиной.

    «Я не буду вдаваться в это. Мне нечего сказать вам об этом», – приводит слова Брюс ТАСС.

    При этом она заявила, что США будут оценивать намерения России по урегулированию конфликта на Украине по действиям, а не по заявлениям, передает РИА «Новости».

    «То, что сейчас происходит, нехорошо», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию кризиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Украина до сих пор не дала четкого ответа о своем участии в переговорах в Стамбуле.

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    31 мая 2025, 00:24 • Новости дня
    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    @ Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность организации встречи лидеров России, Украины, Турции и США.

    По словам украинского лидера, у него состоялся «хороший и очень содержательный разговор» с Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась возможность проведения «четырехсторонней встречи» на уровне глав государств, передает ТАСС.

    Кроме этого, Зеленский отметил, что стороны затронули тему будущей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. В ходе диалога обсуждались условия, при которых Украина готова принять участие в переговорах. «Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой», – заявил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. Президент Турции выразил надежду на проведение встречи лидеров России и Украины после переговоров в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о целесообразности встречи лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждение встречи между президентом России Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах

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    29 мая 2025, 06:09 • Новости дня
    NYT: Суд признал незаконным аннулирование визы ученой Петровой в США

    NYT: Суд постановил освободить исследователя Петрову из Гарвардской медшколы

    Tекст: Ирма Каплан

    Окружной суд штата Вермонт постановил, что решение иммиграционных властей США аннулировать американскую визу российской исследовательницы из Гарвардской медшколы Ксении Петровой незаконно, пишет NYT.

    В среду федеральный судья заявила, что предоставит Ксении Петровой, российскому ученому, работающей в Гарвардском университете, право освобождения под залог по иммиграционному делу о незадекларированых научных образцах, которые она ввезла в страну, пишет New York Times (NYT).

    «Похоже, нет ни фактических, ни юридических оснований для действий иммиграционного офицера по лишению Петровой визы 16 февраля», – приводит газета слова судьи Кристины Рейсс.

    Судья заявила, что имеющиеся доказательства говорят о том, что образцы, которые Петрова ввезла в страну, были «совершенно неопасными, нетоксичными, неживыми и не представляли угрозы никому. Она также сказала, что «жизнь и благополучие Петровой находятся в опасности, если ее депортируют в Россию», как ранее обещало сделать правительство США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские власти обвинили исследователя из Гарварда Ксению Петрову в попытке незаконного ввоза в США неинфекционных эмбрионов лягушек и поместили ее в федеральную тюрьму.

    До этого сотрудники таможни на территории аэропорта Бостона задержали  прибывшую из России Ксению Петрову после обнаружения у нее биологического материала в виде эмбрионов лягушки.

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    Чем опасны амбициозные планы США по экспорту СПГ

    США мечтают утроить свой экспорт СПГ на мировой рынок. При этом они уже и так являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа. Реализация этих крайне амбициозных планов опасна, причем не только для России, но и для самих Соединенных Штатов. Что не так с ростом этого ресурса? Подробности

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    Визит вдовы Абэ к Путину подарил надежду отношениям России и Японии

    Российско-японский диалог пополнился неожиданным событием: Владимир Путин в Москве встретился с вдовой экс-премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, Акиэ Абэ. Официальный Токио отказался оценивать итоги данного визита, однако эксперты отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о попытке нормализовать отношения двух стран. Какую роль может сыграть приезд Акиэ Абэ в диалоге Токио и Москвы? Подробности

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    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»

    Сначала она не приняла решение мужа пойти добровольцем на СВО. Теперь она благодарна своему бойцу за то, что по его примеру вышла из привычного ей образа жизни. Оренбургский психолог Галина Данчук рассказала спецкору газеты ВЗГЛЯД о том, что переживают жены участников СВО, когда их мужья уходят воевать, и чем она может помочь тем, кто вернется с фронта к своим семьям. Подробности

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    Без Илона Маска Белый дом станет хуже

    Богатейший человек мира Илон Маск уходит с госслужбы. Свою прощальную пресс-конференцию он провел в кабинете президента США Дональда Трампа, что должно было опровергнуть наличие конфликта между ними. Но бессмысленно опровергать то, что очевидно: конфликт был. По его итогам «ястребы» съели Маска, как аборигены Кука. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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