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В Раде оценили теневой сектор экономики Украины в 21 млрд долларов
На Украине почти половина экономики остается в тени, а ежегодные потери бюджета составляют до 900 млрд гривен (21 млрд долларов), сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
«Теневой сектор украинской экономики составляет 800-900 млрд гривен (19-21 млрд долларов) в год», – приводит слова Гетманцева РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Он подчеркнул, что 30-50% экономики Украины находится в тени, а в некоторых отраслях этот показатель превышает 60%. Для сравнения, «уровень тени» в экономиках европейских стран составляет 5-7%, сказал Гетманцев.
Он считает такую ситуацию на Украине главным препятствием для экономического роста. По его словам, новая оценка доли теневого сектора была рассчитана с учетом роста ВВП.
Депутат отметил, что одним из источников возможного финансирования армии, которое оценивается в 400 млрд гривен (9,6 млрд долларов), может стать «детенизация» экономики.
Гетманцев также заявил, что в 2025 году фискальные органы могут обеспечить поступления в госбюджет за счет «детенизации» на уровне 4 млрд долларов. «Такая задача стоит перед налоговой», – подчеркнул депутат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Гетманцев сообщал, что объем государственного долга Украины за апрель 2025 года увеличился почти на 5%, превысив 180 млрд долларов. Гетманцев подчеркивал важность бережного использования поступающих средств от Евросоюза, так как источники будущего финансирования остаются неопределенными.