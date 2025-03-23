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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    11 комментариев
    23 марта 2025, 11:27 • Новости дня

    В Раде призвали к экономии средств Евросоюза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Даниил Гетманцев, глава налогового комитета Верховной рады, подчеркнул важность бережного использования поступающих средств от Евросоюза, так как источники будущего финансирования остаются неопределенными.

    Как сообщает ТАСС, Даниил Гетманцев заявил о необходимости экономного расходования средств, поступающих от европейских партнеров. Он отметил, что в Киеве нет ясного понимания, какие будут источники финансирования в следующем году и далее. Гетманцев подчеркнул, что украинским властям предстоит решить две ключевые задачи: рационально использовать имеющиеся средства и активизировать работу с партнерами для поиска надежных источников внешней поддержки в будущем.

    В контексте экономии средств Гетманцев признал, что в украинском правительстве отсутствует четкое понимание, как будут обеспечиваться финансирования с 2026 года и в последующие годы. Он указал на то, что хотя у властей есть понимание источников финансирования до конца 2025 года, дальше ситуация остается неопределенной. Также Гетманцев отметил, что выделение средств по программам от Евросоюза и Международного валютного фонда будет сокращаться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия одобрила предоставление Киеву 1 млрд евро кредита, предполагая его погашение за счет российских активов. Венгрия назвала возмутительной инициативу Европейского союза выделить Украине 20 млрд евро. Европейский союз не смог согласовать пакет помощи Украине на сумму 40 млрд евро.

    22 марта 2025, 15:22 • Новости дня
    WSJ: Операция «Поток» в Курской области вызвала панику в рядах ВСУ

    WSJ сообщила о панике в рядах ВСУ из-за операции «Поток» и приказах командиров отступить

    Tекст: Вера Басилая

    После успеха российской операции «Поток» в Судже Курской области украинские командиры отдали приказ отступать без подтверждения старших офицеров, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Операция «Поток» вызвала настоящую панику в рядах Вооруженных сил Украины. После того как российские вооруженные силы прошли по газопроводу вблизи Суджи и прорвали украинские линии, ситуация для украинских войск стала критической, пишет The Wall Street Journal.

    Несмотря на заявления украинских властей о контроле над ситуацией, старший сержант ВСУ Зенон Дашак и другие военные рассказали о волнениях в рядах украинских войск. Отмечается, что некоторые командиры приказали своим подчиненным отступать до получения приказов от вышестоящих офицеров.

    Паника среди украинских военных усугубилась после того, как российские войска прорвались в Суджу через газовую трубу 8 марта .Украинская армия сообщала, что предотвратила попытку ВС России атаковать, однако, по словам солдат, это лишь усилило чувство неуверенности и хаоса в их рядах.

    Результатом этой паники, как пишет WSJ, стало решение некоторых полевых командиров отозвать своих солдат на более безопасные позиции до получения дальнейших инструкций от старших командиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих успешно прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены. В российских силовых структурах сообщили, что Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи.

    Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов.

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    22 марта 2025, 14:28 • Новости дня
    Захарова предупредила Киев о симметричном ответе на удары по энергоинфраструктуре РФ
    Захарова предупредила Киев о симметричном ответе на удары по энергоинфраструктуре РФ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД России заявил, что Украина нарушает договоренности и наносит удары по российским объектам энергетической инфраструктуры, несмотря на прежние обещания. Россия оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный.

    Как сообщает Telegram-канал МИД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала продолжающиеся удары Украины по российским энергетическим объектам. Захарова отметила, что, несмотря на договоренность, инициированную США, о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре, украинские атаки продолжаются.

    По данным МИД, 19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, а 21 марта – газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. Также были зафиксированы случаи атак украинских дронов на жилые дома и социальные учреждения. «Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность и отсутствие стремления к достижению мира», – заявила Захарова.

    «Четко предупреждаем, что в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», – подчеркнула официальный представитель МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взорвать газоизмерительную станцию «Суджа» могли неподконтрольные президенту Украины Владимиру Зеленскому неонацисты. Удар по станции доказал недоговороспособность Зеленского. Министерство обороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Дональда Трампа.

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    22 марта 2025, 12:56 • Видео
    «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

    На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    Коментарии (0)
    22 марта 2025, 19:15 • Новости дня
    Запад предложил отправить на Украину «миротворцев» из Азии и Южной Америки

    На Западе предложили отправить миротворцев из Азии и Южной Америки на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны обсуждают озможность отправки миротворческих сил из Азии и Южной Америки на российско-украинскую границу после подписания перемирия между Москвой и Киевом, сообщила газета Repubblica.

    Согласно публикации, рассматривается идея отправки на Украину двух миротворческих контингентов. Первый контингент, который будет состоять из представителей азиатских и южноамериканских стран, планируется разместить на российско-украинской границе. Второй контингент из стран, входящих в «коалицию желающих», предполагается разместить на западной границе Украины с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что хотя мирные переговоры между Россией и Украиной еще не начались, обсуждается «гарантийный план» на случай возможного подписания перемирия. Этот план рассматривается в рамках сотрудничества по оси Нью-Йорк-Брюссель-Киев-Москва.

    Repubblica также пишет, что под эгидой ООН в миротворческий контингент могут войти военнослужащие из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш присутствовал на саммите лидеров Евросоюза, где обсуждался этот вопрос. Представители США, по данным издания, готовы предоставить логистическую и технологическую поддержку, но не планируют участие в миротворческих силах на Украине.

    Ранее Британия ускорила работу над формированием миротворческих сил для отправки на Украину.

    Президент Франции Макрон предложил начать миссию ООН с участием европейских войск на Украине для защиты будущего мирного соглашения.

    Силы специального назначения Британии подготовлены к возможной отправке на Украину в составе миротворческого контингента для урегулирования конфликта.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны, о чем Россия неоднократно предупреждала западные страны.

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    23 марта 2025, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области украинские войска оказались в критическом положении, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    В интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что вооруженные силы Украины в регионе «окружены». «Это факт», – приводит его слова РБК.

    Он подчеркнул, что ВСУ оказались «в ловушке». Как заявил Уиткофф, речь идет о «серьезной ситуации на поле боя».

    Напомним, Уиткофф заявил, что США считают статус регионов, присоединившихся к России, центральным вопросом в конфликте на Украине. Также Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

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    22 марта 2025, 22:42 • Новости дня
    Венгрия отказалась снять вето на вступление Украины в ЕС из-за Закарпатья

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия отказывается снимать вето на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье, нарушенные украинским правительством в 2015 году, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что, несмотря на постоянные обещания украинского правительства, до сих пор не было предпринято шагов для восстановления прав венгерской общины, что противоречит общеевропейским ценностям, передает ТАСС.

    По словам министра, он обсуждал эту проблему с главой МИД Австрии Беатой Майнль-Райзингер, которая выразила готовность содействовать в решении вопроса. Ранее она побывала в Киеве и обсудила интеграционные усилия Украины. Тем не менее, Сийярто подчеркнул, что до возврата прав венгерской общине никаких подвижек в переговорах о вступлении Украины в ЕС быть не может.

    Сийярто выразил разочарование тем, что украинское правительство не выполняет своих обещаний и отметил, что такая ситуация является неприемлемой для Венгрии. Он добавил, что Венгрия продолжит держать переговоры в блоке до тех пор, пока права венгерского меньшинства не будут полностью восстановлены.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС в глазах европейских лидеров он заметил признание поражения Украины в конфликте и отметил, что вступление Киева в Евросоюз могло бы привести к экономическому «краху» для Европы.

    Власти Венгрии также заявили о проведении опроса среди венгров по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

    Между тем, пограничники Украины усилили контроль на границе с Венгрией и Румынией с применением беспилотников и спецтехники.

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    23 марта 2025, 07:32 • Новости дня
    Над регионами России ночью перехвачено и уничтожено 59 украинских дронов
    Над регионами России ночью перехвачено и уничтожено 59 украинских дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО в течение ночи над российскими регионами перехвачено и уничтожено 59 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Больше всего дронов перехватили над Ростовской областью, там уничтожено 29 БПЛА; еще 20 – над территорией Астраханской области. По три беспилотника сбили над Воронежской и Волгоградской областями, два – над Крымом. Кроме того, по одному БПЛА нейтрализовано над территорией Курской и Саратовской областей, сообщило Минобороны в Telegram.

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что массированная атака БПЛА была направлена на Миллеровский, Морозовский, Каменский, Тарасовский, Шолоховский и Неклиновский районы. В Тарасовском районе повреждения получил частный дом.

    Напомним, на трассе Морозовск – Цимлянск в Ростовской области беспилотником был атакован автомобиль. В результате атаки БПЛА машина загорелась, находившийся в ней человек погиб.

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    22 марта 2025, 18:42 • Новости дня
    На Украине решили завлечь 18-летних в ВСУ подпиской на Netflix на 185 лет

    На Украине решили завлечь 18-летних служить в ВСУ подпиской на Netflix на 185 лет

    На Украине решили завлечь 18-летних в ВСУ подпиской на Netflix на 185 лет
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны Украины использует нестандартный подход для привлечения молодежи на военную службу, обещая за заключение «молодежного контракта» премиум-подписку на Netflix сроком на 185 лет и миллионы «робуксов» в Roblox, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    Министерство обороны Украины активно использует «креативные методы» для привлечения молодежи в возрасте от 18 до 24 лет на службу, передает РИА «Новости».

    Ведомство рекламирует контракты для молодежи от 18 до 24 лет методом сравнения. Так, на сумму в миллион гривен, которую получают молодые рекруты по «молодежному контракту», можно оформить премиум-подписку на Netflix на 185 лет или приобрести 33 млн «робуксов» – виртуальной валюты в игре Roblox.

    Эти предложения представлены в виде агитационных плакатов, размещенных в общественных местах, включая общественный транспорт и торговые центры. В частности, один из плакатов с персонажами из Roblox предлагает потратить миллион гривен на покупку «робуксов», которые можно использовать для игровых дополнений. Другой плакат предлагает использовать «подъемные» для оплаты многолетней подписки на Netflix.

    Ранее Министерство обороны Украины уже использовало подобные подходы, использовало видеоролики, в которых рассказывалось, сколько чизбургеров можно купить на выплату в миллион гривен. Однако эта кампания вызвала негативную реакцию среди пользователей, которые осудили как использование товаров общего потребления для продвижения военной службы, так и саму концепцию «молодежных контрактов».

    Ранее на украинских телеканалах стартовала реклама службы по специальным контрактам для молодежи, в которой обещают до 2 млн гривен (24 тыс. долларов) и социальные льготы.

    Между тем, военнослужащие на Украине негативно реагируют на новые условия контракта для 18-летних.

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    23 марта 2025, 01:47 • Новости дня
    Президент Чехии признал отсутствие предпосылок для успеха ВСУ

    Президент Чехии Павел заявил об отсутствии предпосылок для успеха ВСУ еще до «контрнаступления» 2023 года

    Президент Чехии признал отсутствие предпосылок для успеха ВСУ
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Перед началом «контрнаступления» ВСУ в 2023 году Украина уже не имела предпосылок для успеха, нужно как можно быстрее создать условия для прекращения огня, заявил президент Чехии Петр Павел.

    «Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха, ведь для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России», – приводит слова Павела РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как отметил Павел, «было вполне очевидно», что ВСУ не добьются желаемых результатов. При этом Павел подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины, чтобы она могла удерживать свои территории и «не потерять больше ничего». Он подчеркнул, что требуется «как можно быстрее создать условия для прекращения огня, а в дальнейшем и мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Павел посетил Одессу, ранее он посещал страну вскоре после своей инаугурации в 2023 году.

    В сентябре президент Чехии предсказал, что Россия сохранит контроль над новыми регионами предсказал. В ноябре сообщалось, что он разрешил служить 60 гражданам своей страны в ВСУ. В марте Павел предложил инициативу по созданию коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув, что мирное соглашение без учета условий Киева будет означать капитуляцию.

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    22 марта 2025, 14:46 • Новости дня
    Карасин заявил об ожиданиях прогресса на переговорах с США в Эр-Рияде

    Карасин выразил надежду на прогресс в переговорах с США в Эр-Рияде

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона надеется продвинуться вперед на переговорах с США в Эр-Рияде, сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

    Карасин выразил надежду на успешное продвижение в предстоящих переговорах с США, которые состоятся в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Предполагается, что переговоры, запланированные на 24 марта, будут касаться черноморской инициативы, что особенно важно для обеих сторон.

    Карасин в интервью телеканалу «Звезда» подчеркнул, что российская делегация намерена сосредоточиться на решении хотя бы одного значимого вопроса, но «по всей повестке дня рассчитывать трудно».

    Он также отметил, что настрой у членов российской делегации «боевой и конструктивный», и они готовы бороться за достижение поставленных целей.

    Ранее Карасин сообщил, что российская делегация в воскресенье вылетит в Эр-Рияд на переговоры с Соединенными Штатами и во вторник вернется.

    Госдепартамент США решил не раскрывать имена участников делегации на переговорах с Россией в Саудовской Аравии.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин лично назначил Григория Карасина и Сергея Беседу в качестве переговорщиков для консультаций с Соединенными Штатами.

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    23 марта 2025, 07:57 • Новости дня
    Ульянов сыронизировал над финансированием ЕС «независимых украинских СМИ»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в том, что в ЕС понимают значение слова «независимый», собираясь финансировать «независимые украинские СМИ».

    Ульянов указал, что ЕС намерен расширить финансирование «независимых украинских СМИ». Речь идет о 10 млн евро. «Интересно, а как в Евросоюзе понимают значение слова «независимый»?» – заявил он в Telegram.

    Напомним, сообщалось, что девять из десяти украинских СМИ прямо зависят от иностранного финансирования, основным донором для них было Агентство США по международному развитию (USAID). На Украине из-за прекращения программ поддержки USAID под угрозой закрытия оказалось более половины всех СМИ, включая значительное количество региональных изданий.


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    23 марта 2025, 04:23 • Новости дня
    Российские войска расширили зону контроля у Оскольского водохранилища

    Российские войска продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в направлении Богуславки в Харьковской области, расширив зону контроля, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За истекшую неделю наши войска незначительно продвинулись вдоль Оскольского водохранилища по направлению Богуславки», – приводит слова Марочко ТАСС.

    По его словам, после значительного рывка, осуществленного на прошлой неделе, основной задачей войск стало закрепление и удержание достигнутых позиций. Марочко также подчеркнул, что российские силы немного увеличили свою зону контроля в данном районе, «именно непосредственно возле населенного пункта Богуславка». Бои ведутся «непосредственно в этом населенном пункте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта российские войска успешно прорвали оборону ВСУ у Загрызова и закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища, начав подготовку к дальнейшему продвижению. Позднее российские военнослужащие успешно выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Загрызово.

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    22 марта 2025, 18:49 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинский беспилотник над Крымом

    Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Крыма, сообщило Министерство обороны России.

    Средства противовоздушной обороны России около 17.10 мск сбили украинский беспилотник над территорией Республики Крым, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью.

    Силы ПВО России за ночь сбили 47 украинских дронов, из них 12 – над Воронежской областью.

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    22 марта 2025, 23:41 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве звучит воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    «В Киеве слышны взрывы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    Кроме того, сообщается о взрывах в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также произошли в районе водохранилища в Киевской области Украины.

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    22 марта 2025, 22:23 • Новости дня
    Взрывы прогремели в районе водохранилища в Киевской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской области Украины звучит воздушная тревога, произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что взрывы произошли «в районе водохранилища», передает РИА «Новости».

    Тревога также действует в Киеве и восьми областях Украины, передает ТАСС.

    Накануне сообщалось о взрывах на окраинах Днепропетровска, а также в Полтаве.

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    22 марта 2025, 14:09 • Новости дня
    СМИ: Китай обсуждает с ЕС возможность участия в миротворческом контингенте на Украине

    Welt am Sonntag: Китай обсуждает с ЕС возможность участия в миротворческом контингенте на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские дипломаты ведут переговоры с европейскими странами о возможном участии в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта, пишет Welt am Sonntag.

    По данным издания, Китай обсуждает с европейскими странами возможность вступления в состав потенциального миротворческого контингента на Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что частью этой инициативы является оценка китайскими дипломатами в Брюсселе возможности и желательности такого шага с точки зрения европейцев.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы и сохраняет беспристрастную позицию в отношении украинского кризиса.

    Он отметил, что отправка китайских миротворческих сил на Украину пока не рассматривается как реальная возможность.

    Старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо выразил мнение, что Китай не сможет отправить миротворческие силы на Украину без согласия обеих сторон конфликта на проведение такой миссии.

    По его словам, для осуществления миротворческой операции требуется взаимное согласие участников конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы и придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса.

    Группа «Друзей мира», инициированная Китаем и Бразилией, выразила озабоченность текущей эскалацией конфликта на Украине и подчеркнула необходимость дипломатического урегулирования на основе международного права.

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    Германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху

    «Те же самые страны, которые были денацифицированы и демилитаризованы – Германия и Япония, возвращают и идею реваншизма, и возможность милитаризироваться». Такими словами эксперты объясняют беспрецедентное решение ФРГ изменить конституцию страны – ради борьбы с «русской угрозой». Возрождение германского милитаризма должно пугать далеко не только Россию. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

      Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

      Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Какая судьба может ждать Илона Маска

      Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

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    • «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

      На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    • Новый конфликт Зеленского и Трампа

      Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

    • Новый канцлер Германии предал Германию

      В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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