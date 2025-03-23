В Раде призвали к экономии средств Евросоюза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, Даниил Гетманцев заявил о необходимости экономного расходования средств, поступающих от европейских партнеров. Он отметил, что в Киеве нет ясного понимания, какие будут источники финансирования в следующем году и далее. Гетманцев подчеркнул, что украинским властям предстоит решить две ключевые задачи: рационально использовать имеющиеся средства и активизировать работу с партнерами для поиска надежных источников внешней поддержки в будущем.

В контексте экономии средств Гетманцев признал, что в украинском правительстве отсутствует четкое понимание, как будут обеспечиваться финансирования с 2026 года и в последующие годы. Он указал на то, что хотя у властей есть понимание источников финансирования до конца 2025 года, дальше ситуация остается неопределенной. Также Гетманцев отметил, что выделение средств по программам от Евросоюза и Международного валютного фонда будет сокращаться в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия одобрила предоставление Киеву 1 млрд евро кредита, предполагая его погашение за счет российских активов. Венгрия назвала возмутительной инициативу Европейского союза выделить Украине 20 млрд евро. Европейский союз не смог согласовать пакет помощи Украине на сумму 40 млрд евро.