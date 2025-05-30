Tекст: Елизавета Шишкова

Западные союзники могут выбрать один из четырех сценариев поддержки Украины в 2026 году, пишет РИА «Новости», ссылаясь на заявление кипрского журналиста Алекса Христофору. По его словам, основные варианты – это прямое финансирование со стороны США, использование замороженных российских активов Евросоюзом, капитуляция Владимира Зеленского с принятием условий «Стамбул Плюс», а также получение прибыли от продажи редкоземельных минералов.

Первый сценарий предусматривает, что США выплатят сумму в 43,5 млрд долларов, чтобы поддерживать Украину еще год. Второй предполагает, что Евросоюз изыщет такую же сумму за счет замороженных российских активов и передаст ее Киеву. В третьем варианте Христофору предлагает Зеленскому капитулировать и принять «Стамбул Плюс», пока этот вариант остается доступным на переговорах.

Еще один возможный путь, считает журналист, связан с экспортом редкоземельных минералов: Великобритания может купить их у Киева и перепродать США. По словам Христофору, вырученные средства с легкостью позволят покрыть все расходы Киева, а остаток можно будет использовать «на покупку вилл в Майами».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина может выбрать либо мир по итогам переговоров, либо неминуемое военное поражение, а антироссийские санкции не смогут спасти режим Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах.