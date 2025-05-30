Песков сообщил о включении в переговоры с Киевом темы безопасности судоходства

Песков заявил о планах учесть безопасность судоходства в Черном море в переговорах

Tекст: Елизавета Шишкова

Он сообщил, что тема безопасности судоходства в Черном море обязательно будет затронута в рамках будущих договоренностей по Украине, передает ТАСС.

«В настоящий момент все сконцентрировались на прямых российско-украинских переговорах. Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия, и таким образом безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий», – заявил Песков.

Он объяснил, что вопрос черноморской инициативы напрямую зависит от хода этих дискуссий.

Песков подчеркнул, что сейчас на переговорах внимание уделяется и другим критически важным вопросам, которые должны войти в возможное соглашение по урегулированию ситуации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что российская делегация готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Украина может выбрать либо мир по итогам переговоров, либо неминуемое военное поражение, а антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского.