Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Песков сообщил о включении в переговоры с Киевом темы безопасности судоходства
Песков заявил о планах учесть безопасность судоходства в Черном море в переговорах
Москва рассчитывает, что обсуждение мер по обеспечению судоходства в Черном море войдет в будущие договоренности по украинскому вопросу, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он сообщил, что тема безопасности судоходства в Черном море обязательно будет затронута в рамках будущих договоренностей по Украине, передает ТАСС.
«В настоящий момент все сконцентрировались на прямых российско-украинских переговорах. Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия, и таким образом безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий», – заявил Песков.
Он объяснил, что вопрос черноморской инициативы напрямую зависит от хода этих дискуссий.
Песков подчеркнул, что сейчас на переговорах внимание уделяется и другим критически важным вопросам, которые должны войти в возможное соглашение по урегулированию ситуации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что российская делегация готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию.
Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Украина может выбрать либо мир по итогам переговоров, либо неминуемое военное поражение, а антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского.