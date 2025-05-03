Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Украинский беспилотник самолетного типа сбит ПВО в Белгородской области
В Белгородской области системой ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.
Около 11:15 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один дрон ВСУ самолетного типа над территорией Белгородской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
При атаке украинского дрона на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородской области загорелись купола.
Минобороны сообщило, что Черноморский флот уничтожил 23 морских дрона ВСУ.
За минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины были зафиксированы над Крымом.