Кремль отказался раскрывать условия прекращения огня с Украиной

Tекст: Ольга Иванова

Кремль пока не намерен раскрывать свои условия для прекращения огня с Украиной, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, публичное обсуждение проектов документов неуместно, так как переговоры должны вестись в закрытом режиме.

Песков отметил: «Мы не будем публично обсуждать содержание проектов, которыми обмениваются стороны. Потому что все переговоры должны вестись в закрытом, а не публичном режиме».

Кроме того, Песков прокомментировал требование украинской стороны немедленно передать меморандум, назвав его неконструктивным. Он напомнил, что Россия предложила провести встречу 2 июня в Стамбуле для обсуждения этих проектов.

Песков подчеркнул, что в текущей ситуации необходимо либо подтверждать готовность к переговорам, либо делать обратное. Таким образом он ответил на заявления украинских министров о якобы затягивании Россией передачи меморандума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил важность стамбульской площадки для диалога между Москвой и Киевом по ключевым вопросам, включая зерновую сделку.

Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским подготовила меморандум для представления украинской стороне в Стамбуле 2 июня.