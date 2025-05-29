В финал конкурса «Моя страна – моя Россия» прошли 300 человек

Претендентов отбирали свыше 3 тыс. экспертов. Финалисты будут защищать свои проекты перед федеральными экспертами в дистанционном формате: участники от 18 до 35 лет – 7 и 8 июня, а участники от 14 до 17 лет – 14 и 15 июня. Победителей объявят на Петербургском международном экономическом форуме и в ВДЦ «Океан».

Первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов заявил, что каждый из финалистов – этошкольник из села, разработавший экопроект, педагог, меняющий систему образования, врач, внедряющий новые методы лечения или фермер с инновационным хозяйством.

«Конкурс дает больше, чем победу – экспертную поддержку, возможность грантового финансирования и уверенность, что инициативы нужны России», – сказал он.

По словам организаторов, каждый проект оценивали не менее трех экспертов, а для обеспечения объективности применялся межрегиональный принцип проверки. В случае спорных случаев проводилась дополнительная экспертиза. В 2025 году конкурс проходит в 14 номинациях, охватывая все сферы социально-экономического развития. Наиболее популярными стали направления «Моя педагогическая инициатива», «Моя страна. Моя история. Моя Победа» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы».

Председатель экспертного совета конкурса «Моя страна – моя Россия» Лилия Гумерова подчеркнула, что конкурс вновь подтвердил статус лаборатории социальных инициатив и напомнила, что лучшие проекты получат поддержку от стажировок до внедрения на практике при содействии экспертов.

Руководитель исполнительной дирекции конкурса Дмитрий Турлаков добавил, что защиты проводятся онлайн, чтобы финалисты из всех уголков страны могли принять участие. Победители старшей возрастной группы будут объявлены на ПМЭФ, а младшей – на церемонии во ВДЦ «Океан».