«Северяне» рассказали о масштабе потерь противника в Сумской области

Tекст: Ирма Каплан

«Командование 80 одшбр ВСУ в целях сокрытия реальных потерь подразделения переводит командиров рот бригады на равнозначные должности, о чем пишут родственники пропавших без вести ВСУшников в соцсетях», – сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Там уточнили, что родственники ВСУшников шокированы количеством пропавших без вести на данном участке фронта и требуют от командования раскрыть судьбы родственников.

Российские подразделения ВДВ, мотострелков и морской пехоты продолжают перемалывать личный состав противника и продвигаться в окрестностях приграничных сел Владимировка, Алексеевка и Водолаги.

Анализ некрологов показал, что противник несет существенные потери в соседней Кондратовке, которая является одним из крупных приграничных сел Сумской области, а прибывшие несколько дней назад в Юнаковку подразделения 156 омбр уже понесли существенные потери.

«За прошедшие сутки «Северяне» продвинулись на более чем 70 метров в Волчанске, где зачистили шесть домовладений. За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, колоссальные потери ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях заставляют выискивать невероятные способы пополнения редеющих рядов.

Кроме того, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, а «Восток» освободил Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР).