Стало известно о встрече Портнова с Зеленским перед убийством

Украинские СМИ сообщили о встрече Портнова с Зеленским перед убийством

Tекст: Вера Басилая

Украинское издание «Цензор. Нет» сообщило, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов якобы встречался с Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком и заместителем главы офиса Олегом Татаровым, передает РИА «Новости». Встреча, по данным Telegram-канала издания, прошла на Украине 17–19 мая.

Также отмечается, что Портнов якобы покинул территорию Украины без справки из военного комиссариата, что необходимо для законного выезда за границу по украинским правилам.

Ранее сообщалось, что якобы бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов незадолго до гибели встречался с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Семеном Кривоносом.

Портнов был убит в Испании, и полиция рассматривает версию заказного убийства. Нападение было тщательно подготовлено, а убийца совершил девять выстрелов и скрылся с места преступления при содействии сообщников.

Исполнитель стрелял Портнову в спину, когда тот возвращался к автомобилю после того, как отвез детей в школу. Убийцы могли попасть на камеры видеонаблюдения.

Как считают эксперты, среди заказчиков его убийства могут быть представители нынешних украинских властей или же клиенты, чьи вопросы ему не удалось уладить.