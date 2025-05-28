Bloomberg сообщил о критической зависимости Украины от американской военной помощи и санкций

Tекст: Игорь Иножарский

Последние шаги Кремля в конфликте на Украине подчинены вполне рациональной логике и могут оказаться успешными, если администрация Дональда Трампа не изменит свою политику, пишет Bloomberg. Несмотря на заявления Трампа о том, что Владимир Путин якобы стал непредсказуемым, глава России продолжает реализовывать свои стратегические цели, опираясь на изменившиеся обстоятельства.

Автор отмечает, что решение США сократить военную помощь Киеву позволило России добиться ощутимых успехов и лишило Украину ряда важнейших возможностей на фронте. В то же время ракетные и беспилотные удары по украинским городам и инфраструктуре не являются проявлением безумия, а имеют четко выверенные цели – прежде всего разрушить системы противовоздушной обороны и подорвать моральный дух украинской стороны.

Путин, по мнению обозревателя Bloomberg, намерен продвигаться дальше заявленных территориальных притязаний, используя концепцию «буферной зоны» как предлог для новых наступательных операций. Российские войска уже сосредоточены вдоль границ с Сумской областью, и если наступление на этом направлении будет успешным, под угрозой окажутся и другие регионы Украины.

В то время как большинство европейских лидеров выступают за усиление давления на Москву и увеличение помощи Киеву, администрация США и некоторые восточноевропейские политики склоняются к стратегическому сближению с Россией. Это создает критическую угрозу для Украины, отмечается в материале, поскольку без значительной поддержки США страна рискует потерять шанс сохранить суверенитет и остановить дальнейшее продвижение российских войск.

По мнению Bloomberg, судьба Украины и стабильность в Европе напрямую зависят от способности Запада переломить позицию Трампа и добиться изменения политики США. Только в этом случае можно будет говорить о реальной перспективе сдерживания Кремля и пресечения его планов по расширению российского влияния в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки из-за позиции Дональда Трампа. В Совбезе ООН на этой неделе пройдут сразу два заседания по украинскому вопросу, одно из которых инициировала Россия для обсуждения препятствий миру со стороны Европы. Сергей Лавров заявил, что русофобские силы стараются склонить администрацию Трампа к повторению политики Джо Байдена в отношении Украины. Россия, по словам дипломата Константина Долгова, показывает готовность как к мирному урегулированию кризиса на Украине, так и к продолжению военной фазы спецоперации, на фоне недавнего массированного авиаудара по украинскому ВПК.