  • Новость часаNYT: Зеленский едет в Берлин договариваться с Мерцем о ракетах Taurus
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    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

    2 комментария
    28 мая 2025, 10:42 • Новости дня

    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине

    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки, поскольку Дональд Трамп не обозначил планов продлевать или увеличивать помощь Киеву.

    Администрация США пока не приняла мер ни для давления на президента России Владимира Путина, ни для существенного усиления поддержки Киева, сообщает The Washington Post. Украина продолжает получать последние транши военной помощи, одобренной ещё при Джо Байдене, однако эти поставки завершатся в ближайшие месяцы, а Дональд Трамп не высказывал намерений возобновить или продлить поддержку.

    Бывший директор по вопросам Украины в Совете национальной безопасности при Байдене Дэвид Шимер подчеркнул: «Есть выбор для нынешней администрации – либо одобрить дополнительную помощь безопасности для Украины, чтобы она продолжала получать необходимое оружие, либо позволить американской поддержке сойти на нет, что поставит Украину в невыгодное положение и усилит позиции России».

    Трамп неоднократно подчеркивал свои доверительные отношения с Путиным, при этом сводя к минимуму роль России в конфликте и обвиняя Украину в случившемся. На предвыборных мероприятиях Трамп обещал разрешить конфликт «за 24 часа», хотя сам признавал, что говорил это с «легкой иронией».

    Недавно Трамп рассказал о «хорошем разговоре с приятным человеком по имени Владимир Путин», отметив, что «тон и дух беседы были отличными». Несмотря на отказ России от немедленного прекращения огня, Трамп выразил желание восстановить торговые связи между США и Россией, но переговоры о мире пока не продвинулись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла массированные удары по военным объектам и инфраструктуре на Украине в ответ на атаки беспилотников. В Кремле связали критику Белого дома с «эмоциональной перегрузкой» из-за переговорного процесса. Американские законодатели оказывают сильное давление на президента Дональда Трампа, требуя ужесточения антироссийских санкций при поддержке европейских союзников. Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство.

    27 мая 2025, 22:13 • Новости дня
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров преподал урок канцлеру Германии Фридриху Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия, чем вызвал недоумение о поставках Taurus, сообщил SkyNews.

    Российский министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на неопытность и некомпетентность немецкого канцлера Мерца, заявившего о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия, сообщил телеканал SkyNews.

    «И теперь есть путаница в том, означает ли это, что Германия поставит свои крылатые ракеты Taurus в Киев?» – отметили на SkyNews.

    Слова Мерца о том, что Великобритания, Франция и Америка приняли это решение несколько месяцев назад, вводят в заблуждение. Была ли это оговорка или ошибка, не столь важно, когда ставки высоки настолько, что любая мелочь может стать фатальной. Министр Лавров тут же ухватился за возможность пристыдить немецкого канцлера.

    «Это был и выговор, и урок от главного дипломата России, который пытался подчеркнуть пропасть в опыте и экспертности (между ним и Мерцем). Его 22 года дипслужбы против 22 дней Мерца-канцлера отразились в словах Лаврова: «Вам еще многому предстоит научиться», – сказано в материале.

    Слова Мерца также позволили Лаврову укрепить позицию Москвы в том, что агрессорами являются европейские союзники Украины, которая запустила британские ракеты Storm Shadow по российской территории в ноябре 2024 года, а также французские Scalp и американские ATACMS.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    На это лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ответила осуждением, подчеркнув опасность эскалации. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что решение Берлина не ограничивать дальность передаваемых Киеву вооружений загонит ФРГ в еще более сложную ситуацию.

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    27 мая 2025, 19:04 • Новости дня
    Расчет ЗРК «Бук-М3» рассказал, как удалось сбить украинского аса на МиГ-29
    Расчет ЗРК «Бук-М3» рассказал, как удалось сбить украинского аса на МиГ-29
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Опытный украинский пилот истребителя МиГ-29 долго уходил от ракет, но его удалось ликвидировать ударом российского зенитного комплекса «Бук-М3», рассказали в расчете комплекса.

    Начальник расчета Антон Осипов рассказал «Звезде», что воздушная цель неоднократно фиксировалась радарами – пилот украинского МиГ-29 действовал нагло, уверенно приближался к позициям российских войск и всегда вовремя уходил от ракетных ударов.

    В этот раз противник допустил ошибку, взлетев выше положенного. Благодаря этому самолет оказался в зоне поражения, и расчет воспользовался моментом: был произведен захват, после чего ракета отправилась за целью.

    «Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела», – заявил Осипов.

    Он добавил, что несмотря на мастерство пилота, расчет «Бука-М3» сумел сработать быстрее и уничтожить самолет противника.

    В прошлую субботу, 24 мая, российская противовоздушная оборона уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    27 мая 2025, 18:32 • Новости дня
    Песков: Путин четко дал понять о недопустимости «хулиганства» беспилотниками
    Песков: Путин четко дал понять о недопустимости «хулиганства» беспилотниками
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на атаки украинскими беспилотниками российских регионов.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков подчеркнул: «Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить – будете получать». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее Минобороны России гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Ведомство сообщало, что вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что ответные удары России по территории Украины абсолютно естественны при текущей ситуации.

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    27 мая 2025, 14:19 • Новости дня
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества площадки.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил вновь воспользоваться услугами Турции для организации второго раунда переговоров с Украиной, передает ТАСС.

    По его словам, «в Стамбуле очень хорошо» и он обратился бы к турецким коллегам для проведения следующей встречи.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, подтвердил готовность Турции принять переговоры России и Украины в любое время. Он подчеркнул, что Анкара считает содействие мирному процессу своей миссией для региона и мира в целом. Глава МИД Турции заверил, что его страна продолжит оказывать всестороннюю поддержку для достижения дипломатического урегулирования.

    Ранее Турция заявила о готовности принять новые переговоры по Украине.

    Лавров отметил, что Москва высоко ценит содействие Анкары в организации прямых переговоров между российской и украинской делегациями.

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    27 мая 2025, 16:40 • Новости дня
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Фицо заявил о недопустимости идей лишать Словакию выплат ЕС из-за позиции по России. По его словам, столь агрессивная риторика канцлера Германии говорит о надвигающемся кризисе в ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности лишить Братиславу и Будапешт выплат из фондов ЕС, если те продолжают разногласия с Брюсселем по вопросам политики в отношении России, передает Интерфакс. Фицо заявил, что такие предложения недопустимы для современного Евросоюза.

    «Если ориентироваться на такие агрессивные комментарии, можно предположить, что впереди – не очень хорошие времена», – подчеркнул премьер-министр Словакии. Он отметил, что независимая позиция Братиславы по России не возникла случайно, а отражает интересы республики.

    По оценке агентства EFE, Берлин проявляет недовольство позицией Братиславы и Будапешта из-за их нежелания поддержать новые санкции против России. Мерц ранее заявлял, что в Евросоюзе принятие решений не должно зависеть от «незначительного меньшинства», и допустил возможность лишения финансирования для стран, препятствующих согласованию политики ЕС по России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать проведение референдума об отмене антироссийских санкций. В Словакии потребовали от Украины компенсацию за оказанную помощь.

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    27 мая 2025, 14:25 • Новости дня
    Азаров: Кравчук был готов отдать Ельцину Крым еще в декабре 1991 года
    Азаров: Кравчук был готов отдать Ельцину Крым еще в декабре 1991 года
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, что Леонид Кравчук был готов уступить Крым Москве во время подписания Беловежских соглашений.

    Первый президент Украины Леонид Кравчук был готов передать Крым России еще в декабре 1991 года, когда в Беловежской пуще подписывался договор о прекращении существования СССР, сообщает бывший украинский премьер Николай Азаров, передает РИА «Новости».

    Азаров заявил, что Кравчук лично рассказывал ему: «Если бы в Беловежской пуще Ельцин сказал: "Леонид, отдай мне Крым", я бы отдал». По словам Азарова, между УССР и РСФСР существовали административные границы, в рамках которых Севастополь не входил в состав Украины, а Крым был автономной республикой, переданной в административное управление УССР.

    Бывший премьер также отметил, что в договоре от 1997 года были урегулированы почти все вопросы между Россией и Украиной, кроме морской границы в Керченском проливе. Азаров задался вопросом, на каком основании сейчас в Киеве заявляют о принадлежности Крыма и Севастополя Украине.

    Напомним, 8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали в Беловежской пуще соглашение о прекращении существования СССР и объявили о создании Содружества Независимых Государств.

    Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине не стоит ждать возвращения к границам 1991 или 2022 года.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что возвращение Киевом утраченных регионов, включая Крым, будет крайне сложным.

    Российское Министерство иностранных дел подтвердило, что российская сторона никогда не допустит восстановления украинских границ образца 1991 года.

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    28 мая 2025, 03:08 • Новости дня
    США обеспокоились ответными ударами России по территории Украины

    В Госдепе США выразили обеспокоенность ответными ударами России по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    «Особую обеспокоенность президента и нас всех вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители», – сказала Брюс в ходе брифинга, трансляция которого велась в соцсети Х.

    Она добавила, что администрация США призывает стороны к сдержанности во избежание эскалации конфликта.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая, которые наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

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    27 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту

    США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта с Россией

    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой, и ожидает аналогичный список от российской стороны.

    Соединенные Штаты получили от украинских представителей перечень условий для заключения мирного соглашения с Россией, передает ТАСС. Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

    «Мы получили его от украинской стороны. Нам нужно получить его и от российской стороны. Затем объединим их», – отметил Келлог. По его словам, после согласования условий с обеих сторон планируется очередной раунд переговоров.

    Келлог добавил, что встреча, вероятно, состоится в Женеве. Ожидается, что обе стороны представят свои требования до следующего этапа переговорного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества этой площадки.

    Россия определила пять стран, включая Турцию и ОАЭ, как возможные площадки для прямых переговоров с Украиной, при этом Ватикан не рассматривается. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров.

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    27 мая 2025, 14:37 • Новости дня
    Лавров обвинил Францию в ведении войны против России

    Лавров заявил о применении французских ракет Киевом для ударов по РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России обвинил Францию в военной поддержке Киева, подчеркнув использование французских ракет для атак по территории России.

    Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о невовлеченности Парижа в конфликт с Россией не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    По его словам, Франция участвует в боевых действиях против России, поскольку французские ракеты дальнего радиуса используются украинскими вооруженными силами для ударов по российской территории. Министр добавил, что атаки зачастую направлены на гражданские объекты.

    Лавров также подчеркнул, что Барро лукавит, говоря о содействии Франции только суверенитету и целостности Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства посоветовал французскому коллеге вспомнить лозунг «Свобода, равенство, братство», который, по словам Лаврова, включает и права человека, о которых Франция обычно говорит по всему миру, но игнорирует в ситуации вокруг украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый французский посол в Москве Николя де Ривьер заявил о стремлении возобновить диалог между Россией и Францией. Франция сформулировала около половины всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России. Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.

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    27 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин заявил о признании заслуг советской школы воспитания противниками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин указал, что заслуги советской системы воспитания признавались даже противниками после окончания Великой Отечественной войны.

    Советский Союз сумел добиться Победы в Великой Отечественной войне во многом благодаря школе и воспитанию, основанному на преданности своему Отечеству, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ»), передает ТАСС.

    «И в конце войны, и после уже [противники] говорили, что Советский Союз выиграл войну прежде всего благодаря школе, благодаря тому, что воспитание граждан страны в духе преданности своему народу, своему Отечеству в значительной степени легло в основу Победы в Великой Отечественной войне», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин назвал внутреннюю мобилизацию россиян главной задачей текущего времени.

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    27 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин признался, что не считает себя «киборгом»

    Путин на набсовете АНО «РСВ» признался, что не считает себя «киборгом»

    Путин признался, что не считает себя «киборгом»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время заседания набсовета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») президент Владимир Путин поделился личной историей, связанной с необычной характеристикой от знакомого.

    Путин рассказал о том, что один из его близких людей однажды назвал его «киборгом», передает ТАСС. Президент подчеркнул, что это определение не было комплиментом и ему неприятно так себя ощущать.

    «Мне как-то – не так уж давно – один достаточно близкий человек сказал: "Ну ты киборг". Это не звучало как что-то хорошее. Это не очень приятно: чувствовать себя киборгом. Я так не считаю», – отметил глава государства.

    Ранее Путин поделился подробностями своего плотного графика и быта, отметив, что часто ночует в кремлевской квартире из-за большой загрузки.

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    28 мая 2025, 08:39 • Новости дня
    Над 13 регионами России за ночь уничтожены 296 украинских беспилотников
    Над 13 регионами России за ночь уничтожены 296 украинских беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшую ночь над Московским регионом и 12 областями страны были уничтожены и перехвачены 296 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за период с 21.00 мск 27 мая до 7.00 28 мая средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 296 украинских беспилотников самолетного типа.

    Атаки фиксировались в Московском регионе, а также на территории Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

    Все задействованные подразделения ПВО продолжили патрулирование и контроль воздушного пространства в ночное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ночью отработали по целям в 12 муниципальных образованиях Московской области, было сбито 42 беспилотника. В Зеленограде из-за атаки БПЛА повреждено остекление технопарка «Элма».

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    28 мая 2025, 05:44 • Новости дня
    Четверо подростков погибли и еще четверо ранены в Байкальске после нападения

    Уголовное дело возбуждено после обнаружения погибших подростков в Байкальске

    Tекст: Ирма Каплан

    В частном доме Байкальска Иркутской области обнаружены тела четырех подростков с ножевыми ранениями, еще четверо госпитализированы, сообщали в СУ СК России по региону.

    Уголовное дело по факту убийства двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц возбуждено после обнаружения тел пятерых подростков на пепелище частного дома в Байкальске, сообщили следователи.

    «В частном доме в СНТ «Горный Байкал» находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Следователи уточнили, что предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и при пожаре скончался.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, несовершеннолетнюю в городе Бердянске Запорожской области поместили под стражу по делу об убийстве девочки, сообщили в региональном следственном управлении СК.

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    28 мая 2025, 04:16 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о 15 сбитых за два часа БПЛА на подступах к столице

    Собянин: Силами ПВО уничтожены беспилотники, атаковавшиt Москву

    Tекст: Ирма Каплан

    За период с двух часов ночи среды на подступах к Москве средства ПВО уничтожили 15 дронов, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны продолжает отражать налёт вражеских беспилотников. Уничтожено четыре беспилотника, атаковавших Москву. По предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет», – сказано в сообщении, опубликованном в 4.18.

    Собянин добавил, что в результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде по предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет.

    Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, около двух часов ночи Собянин сообщил о серии атак БПЛА на подступах к столице. По его данным, за час были уничтожены 12 дронов.

    В целях безопасности все столичные аэропорты Шереметьево, а также Внуково и Жуковский временно приостановили выпуск и прием самолетов.

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    27 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин поручил создать условия для самореализации участников спецоперации

    Путин на набсовете АНО «РСВ» поручил создать условия для самореализации участников СВО

    Путин поручил создать условия для самореализации участников спецоперации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение о создании условий для профессиональной и социальной самореализации участников спецоперации, возвращающихся с фронта.

    В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») один из его участников поднял вопрос поддержки бойцов после возвращения, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин отметил: «Идея, которую вы сейчас изложили, это создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задач в рамках специальной военной операции. Вот сама по себе задача чрезвычайно важна».

    Путин подчеркнул, что в администрации президента и правительстве уже обсуждают и реализуют меры по поддержке ветеранов. Он добавил, что новые предложения также будут учитываться в общей системной работе по этому направлению.

    Ранее Путин заявил о поддержке участников СВО всей страной. Он поручил ввести стандарт региональных мер соцподдержки участникам СВО.

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    Героям СВО нашли сложные задачи на гражданке

    Программе «Время героев» исполнился год. На днях завершился отбор участников второго потока, среди которых есть Герои России и кавалеры ордена Мужества. Как отмечают эксперты, перед участниками программы поставлены новые для них задачи – теперь уже на гражданке. Прошедшие отбор на конкурс боевые офицеры говорят, что им предстоит не менее сложная, чем военная служба, работа. Подробности

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    Неловкую политику Германии усугубило невезение ее канцлера

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заставил мир гадать, что же он такое придумал с ракетами для Украины и какое табу отменил в отношении ударов по России. Ответ явно не обрадует Владимира Зеленского: он получит в Берлине не тот подарок, на который рассчитывал. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Новые санкции США против России. Ждем?

      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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