Tекст: Ольга Иванова

Первый президент Украины Леонид Кравчук был готов передать Крым России еще в декабре 1991 года, когда в Беловежской пуще подписывался договор о прекращении существования СССР, сообщает бывший украинский премьер Николай Азаров, передает РИА «Новости».

Азаров заявил, что Кравчук лично рассказывал ему: «Если бы в Беловежской пуще Ельцин сказал: "Леонид, отдай мне Крым", я бы отдал». По словам Азарова, между УССР и РСФСР существовали административные границы, в рамках которых Севастополь не входил в состав Украины, а Крым был автономной республикой, переданной в административное управление УССР.

Бывший премьер также отметил, что в договоре от 1997 года были урегулированы почти все вопросы между Россией и Украиной, кроме морской границы в Керченском проливе. Азаров задался вопросом, на каком основании сейчас в Киеве заявляют о принадлежности Крыма и Севастополя Украине.

Напомним, 8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали в Беловежской пуще соглашение о прекращении существования СССР и объявили о создании Содружества Независимых Государств.

Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине не стоит ждать возвращения к границам 1991 или 2022 года.

Президент США Дональд Трамп отметил, что возвращение Киевом утраченных регионов, включая Крым, будет крайне сложным.

Российское Министерство иностранных дел подтвердило, что российская сторона никогда не допустит восстановления украинских границ образца 1991 года.