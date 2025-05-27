Фидан сообщил о бесперебойной работе «Турецкого потока»

Фидан заявил об отсутствии повреждений на газопроводе «Турецкий поток»

Tекст: Денис Тельманов

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил в ходе пресс-конференции в Москве, что Анкара и Москва координируют действия для обеспечения безопасности газопровода «Турецкий поток», передает ТАСС. Он подчеркнул, что при возникновении вероятности нападения российская сторона информирует Турцию, после чего вопрос согласовывается с украинской стороной.

Фидан отметил: «Мы находимся в контакте по этому вопросу как с российскими, так и с украинскими коллегами. Когда возникает вероятность нападения [на мощности газопровода], наши российские коллеги информируют нас, и мы согласовываем этот вопрос с украинской стороной. Мы считаем, что нельзя использовать в качестве цели в войне сферу, которая находится в кругу интересов Турции. На данный момент у нас все согласовано, я рад, что повреждений [у газопровода] нет, маршрут работает».

По словам Фидана, сейчас никаких повреждений на газопроводе нет, и его работа проходит в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» достигли нового недельного рекорда, превысив 390 млн куб. м.

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Турции атаку украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае.

Власти Турции пообещали принять необходимые меры после атаки. Эксперты отметили, что нападение произошло на фоне визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что атака усугубит экономическую ситуацию в Европе и повлияет на отношения между европейскими странами и Украиной.