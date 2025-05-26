Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?2 комментария
ВСУ бросили раненых при бегстве из Беловод Сумской области
ВСУ бросили раненых сослуживцев при бегстве из Беловод Сумской области
Во время штурма Беловод в Сумской области украинские подразделения покинули позиции, оставив раненых и убитых солдат, часть сдалась в плен, сообщило Министерство обороны.
По информации Минобороны России, штурмовые группы «крылатой пехоты» атаковали и взяли под контроль населенный пункт, использовав весь арсенал стрелкового вооружения. В результате часть украинских бойцов сложила оружие и была взята в плен, сбежавшие солдаты ВСУ оставили на поле боя раненых сослуживцев, передает ТАСС.
Помощник начальника разведки бригады с позывным Дозор отметил, что подразделения ВСУ закреплялись в жилых домах, превращая их в опорные пункты, пулеметные гнезда, а также позиции для минометов и автоматических гранатометов. Благодаря детальной разведке и точечным ударам российские подразделения уничтожили основные огневые средства противника, после чего начали вытеснять ВСУ из населенного пункта.
Дозор подчеркнул, что одним из ключевых факторов успеха стало отсечение украинских сил от логистики, подвоза боеприпасов, ротации и закрытие воздушного пространства. Российские штурмовые подразделения продолжают зачистку Беловод, занимают позиции и разворачивают оборону.
Ранее подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области.
Украинские военные, покидая село Отрадное на границе с Днепропетровской областью, оставили тела погибших польских наемников, опознанных по шевронам и флагам.