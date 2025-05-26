Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.3 комментария
В ВВС Украины заявили об уязвимости Patriot перед «Искандерами»
Российские оперативно-тактические комплексы «Искандер» способны уклоняться от ударов американских Patriot, применяя маневры и сбрасывая ловушки.
Украинские военные утверждают, что российские ракеты «Искандер» обходят защиту американских систем ПВО Patriot, передает РИА «Новости»«. Представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат сообщил в интервью газете Monde, что Patriot, размещенные вблизи Киева, не могут обеспечить полной защиты от баллистических ракет.
Игнат отметил: «Россияне нашли способы противостоять Patriot: ракеты «Искандер» на заключительном этапе совершают маневры уклонения, чем препятствуют расчету траектории для Patriot. Кроме того, «Искандер» может сбрасывать ловушки, способные обмануть ракеты Patriot».
По словам Игната, Украине также не хватает запасов ракет для отражения атак, что затрудняет эффективную работу против российских баллистических комплексов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный удар «Искандером» привел к детонации военных грузов и крупному пожару на контейнеровозе и складе в порту Одессы. Военный аналитик отметил «особый ужас» Запада перед возможностями ракет «Искандер-М». Минобороны показало кадры уничтожения установок ЗРК Patriot ракетой «Искандер».