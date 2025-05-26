В ВВС Украины заявили об уязвимости Patriot перед «Искандерами»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные утверждают, что российские ракеты «Искандер» обходят защиту американских систем ПВО Patriot, передает РИА «Новости»«. Представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат сообщил в интервью газете Monde, что Patriot, размещенные вблизи Киева, не могут обеспечить полной защиты от баллистических ракет.

Игнат отметил: «Россияне нашли способы противостоять Patriot: ракеты «Искандер» на заключительном этапе совершают маневры уклонения, чем препятствуют расчету траектории для Patriot. Кроме того, «Искандер» может сбрасывать ловушки, способные обмануть ракеты Patriot».

По словам Игната, Украине также не хватает запасов ракет для отражения атак, что затрудняет эффективную работу против российских баллистических комплексов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный удар «Искандером» привел к детонации военных грузов и крупному пожару на контейнеровозе и складе в порту Одессы. Военный аналитик отметил «особый ужас» Запада перед возможностями ракет «Искандер-М». Минобороны показало кадры уничтожения установок ЗРК Patriot ракетой «Искандер».