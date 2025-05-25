Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Tекст: Ольга Иванова

Воздушная тревога была объявлена сразу в трех регионах Украины – Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, передает ТАСС. Оповещение поступило через официальный ресурс, предназначенный для информирования населения о возможных угрозах с воздуха.

В этих регионах включены сирены, предупреждающие жителей о потенциальной опасности. По состоянию на вечер 25 мая в так называемой «красной зоне» также остается Сумская область, где сохраняется повышенный уровень угрозы.

В пятницу мощные взрывы и воздушная тревога прозвучали в Киеве.