Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины
Сирены воздушной тревоги в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях вновь прозвучали вечером, при этом Сумская область остается в красной зоне.
Воздушная тревога была объявлена сразу в трех регионах Украины – Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, передает ТАСС. Оповещение поступило через официальный ресурс, предназначенный для информирования населения о возможных угрозах с воздуха.
В этих регионах включены сирены, предупреждающие жителей о потенциальной опасности. По состоянию на вечер 25 мая в так называемой «красной зоне» также остается Сумская область, где сохраняется повышенный уровень угрозы.
В пятницу мощные взрывы и воздушная тревога прозвучали в Киеве.