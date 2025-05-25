При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Губернатор Тверской области сообщил о ликвидации восьми БПЛА над регионом
Руденя: В районе Мигалово Тверской области ликвидированы БПЛА, жертв нет
Средства ПВО в ночь на воскресенье ликвидировали восемь беспилотников над районом Мигалово Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
«Над территорией Твери в районе Мигалово силами ПВО Министерства обороны РФ сбито пять БПЛА», – сказано в Telegram-канале губернатора.
Через несколько минут появилось еще одно сообщение о трех сбитых дронах в том же районе.
По его словам, жертв и разрушений нет, работа ПВО продолжается.