Воздушную тревогу объявили в восьми регионах Украины

В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16

Tекст: Мария Иванова

По аэродрому в Полтавской области Украины, который использовался для размещения истребителей F-16, был нанесен удар, передает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Полтавская область... 22 мая... Удар по Миргороду (00:45) – по аэродрому (использовался для истребителей F-16), по некоторым сведениям, была детонация со стороны аэродрома», – заявил Лебедев. По его словам, речь идет о ночной атаке, в результате которой на территории аэродрома произошли взрывы.

Детали о характере повреждений, возможных потерях или пострадавших пока не приводятся. Украинские официальные источники инцидент пока не прокомментировали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета на Украине, при этом пилоту удалось катапультироваться.

Украинский военный признался, что после службы в батальоне охраны аэродрома с F-16 был отправлен на передовую под Красноармейском.

Украина теряет переданные европейскими странами F-16 из-за недостаточного опыта пилотов и недоработок технического персонала на земле, отметил генерал-майор авиации Владимир Попов.