Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.0 комментариев
Путин отметил заслуги Героев России при вручении государственных наград
На церемонии в Кремле президент России Владимир Путин особо выделил заслуги защитников Отечества, подчеркнув значимость их подвигов для свободы и будущего страны.
Путин заявил, что подвиги защитников Отечества, совершаемые во имя будущего страны, вызывают чувство гордости и благодарности, передает ТАСС.
Во время церемонии вручения государственных наград в Кремле он отметил: «Чествуем сегодня выдающихся граждан. Это свидетельство общественного признания вашего таланта, трудовых, творческих свершений. Гордость и благодарность вызывают ратные подвиги во имя свободы и независимости и будущего России».
Глава государства напомнил о недавнем праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув, что текущий год посвящен защитникам Отечества и героическому поколению ветеранов, разгромивших нацизм и проявивших силу духа.
Путин отметил, что праздник связан также с их наследниками, которые продолжают защищать родину и бороться за жизни бойцов и граждан на ответственных рубежах.
Ранее Путин подчеркнул значение сохранения народа, а также поддержания культурных и духовных традиций на церемонии вручения государственных наград.