Путин отметил заслуги Героев России при вручении государственных наград

Tекст: Ольга Иванова

Путин заявил, что подвиги защитников Отечества, совершаемые во имя будущего страны, вызывают чувство гордости и благодарности, передает ТАСС.

Во время церемонии вручения государственных наград в Кремле он отметил: «Чествуем сегодня выдающихся граждан. Это свидетельство общественного признания вашего таланта, трудовых, творческих свершений. Гордость и благодарность вызывают ратные подвиги во имя свободы и независимости и будущего России».

Глава государства напомнил о недавнем праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув, что текущий год посвящен защитникам Отечества и героическому поколению ветеранов, разгромивших нацизм и проявивших силу духа.

Путин отметил, что праздник связан также с их наследниками, которые продолжают защищать родину и бороться за жизни бойцов и граждан на ответственных рубежах.

Ранее Путин подчеркнул значение сохранения народа, а также поддержания культурных и духовных традиций на церемонии вручения государственных наград.