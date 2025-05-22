  • Новость часаПесков опроверг слова Трампа о «неготовности» России к миру
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    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

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    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

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    22 мая 2025, 13:38 • Новости дня

    Песков: Кремль не знает содержание разговора Трампа с европейскими лидерами

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что у Кремля нет информации о содержании заявлений лидера США Дональда Трампа европейским лидерам после беседы с президентом России Владимиром Путиным.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что у российских властей отсутствует информация о том, что президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Смотрите: мы знаем, что Трамп заявил Путину. И мы не знаем, что Трамп заявил европейцам после этого телефонного разговора. И мы знаем официальные заявления президента Трампа».

    Комментарий был дан после публикации The Wall Street Journal, в которой сообщалось, что Трамп заявил европейским коллегам о том, что Владимир Путин считает себя близким к победе. Песков уточнил, что позиция Кремля исходит исключительно из официальных заявлений, которые делались после беседы лидеров России и США.

    Как стало известно, 19 мая Трамп по телефону обсудил ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, а также с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии. По информации WSJ, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «считает, что движется к победе» в конфликте на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Трамп в ходе встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой в Белом доме заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    21 мая 2025, 19:48 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность в победе России на Украине
    Трамп выразил уверенность в победе России на Украине
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп в беседе с европейскими лидерами поделился своим мнением относительно исхода конфликта на Украине.

    Как передает Bloomberg со ссылкой на свои источники, Трамп в ходе телефонного разговора с лидерами европейских стран выразил уверенность в победе России в конфликте на Украине. В сообщении отмечается, что Трамп дал понять собеседникам свою точку зрения по поводу перспектив завершения боевых действий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с российским лидером и достигнутый прогресс по ряду вопросов.

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    21 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Кирьянов: Путин встретился с волонтерами для получения объективной картины

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в рамках визита в Курскую область уделил внимание встрече с волонтерами, чтобы получить объективную информацию о происходящем в регионе, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

    В своем Telegram-канале он указал, что, несмотря на плотный рабочий график, глава государства уделил время общению с теми, кто на практике помогает жителям пострадавших районов, взаимодействует с местными властями и участвует в гуманитарных миссиях на передовой.

    Кирьянов отметил, что волонтеры рассказали президенту о реальной ситуации на местах, отметив: «У нас наиболее полная и объективная картина происходящего». Такой диалог позволяет главе государства получать живую информацию напрямую от тех, кто ежедневно сталкивается с вызовами на земле.

    По мнению депутата, сам факт встречи стал знаком особого уважения и признательности к добровольцам, служащим стране и людям, оказавшимся в трудной ситуации.

    Напомним, в среду Путин впервые после освобождения региона от ВСУ приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

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    21 мая 2025, 21:11 • Видео
    Трамп верит в непобедимость России

    Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

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    22 мая 2025, 10:25 • Новости дня
    Трамп объяснил антисемитизмом убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне
    Трамп объяснил антисемитизмом убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп связал убийство двух дипломатов Израиля в Вашингтоне с проявлениями антисемитизма и выразил соболезнования родным погибших.

    Дональд Трамп прокомментировал убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне в соцести Truth Social.

    Президент США назвал произошедшее проявлением антисемитизма и выразил соболезнования семьям погибших.

    «Эти ужасные убийства в Вашингтоне, которые, очевидно, основаны на антисемитизме, должны прекратиться сейчас! Ненависть и радикализм не имеют места в США. Соболезнования семьям жертв. Так грустно, что подобное может происходить! Да благословит вас Бог!» – заявил Трамп.

    Он подчеркнул, что подобные преступления недопустимы и должны быть пресечены.

    Ранее Израиль усилил контакты с американскими властями после стрельбы в Вашингтоне, в результате которой погибли два израильских дипломата.

    Напомним, два сотрудника израильского посольства погибли, а еще несколько человек получили ранения после нападения возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне.

    Полиция Вашингтона задержала 30-летнего мужчину, который во время задержания выкрикивал лозунг «Свободная Палестина!».

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    22 мая 2025, 11:08 • Новости дня
    Трамп не поддержал идею «безусловного» прекращения огня на Украине
    Трамп не поддержал идею «безусловного» прекращения огня на Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры стран ЕС во время переговоров настаивали на прекращении огня без предварительных условий, но этот вариант не получил поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.

    Трамп отверг идею «безусловного» прекращения огня на Украине, которую предлагали лидеры Евросоюза, передают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Как стало известно, 19 мая Трамп по телефону обсудил ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, а также с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии. Некоторые европейские политики настаивали на том, чтобы будущие переговоры в Ватикане завершились именно «безусловным» перемирием, однако Трамп отверг такой сценарий, заявив: «Мне не нравится такой подход».

    По информации WSJ, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «считает, что движется к победе» в конфликте на Украине. Подробностей о реакции других участников переговоров не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Трамп в ходе встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой в Белом доме заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    22 мая 2025, 03:57 • Новости дня
    Рамафоса сообщил об «уроках» мира для Зеленского в ЮАР
    Рамафоса сообщил об «уроках» мира для Зеленского в ЮАР
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский получил от южноафриканской стороны советы по урегулированию конфликта с Россией, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

    Об этом президент ЮАР заявил в ходе разговора с американским коллегой, передает smotrim.ru.

    В эфире CNBC Рамафоса добавил, что в разговоре с украинским политиком он посоветовал тому «садиться и договариваться».

    Рамафоса отметил, что экс-президент ЮАР Нельсон Мандела научил жителей, как «установить умиротворение». «Так что мы поделились с ним (с Зеленским) некоторыми из этих уроков, некоторыми из тех познаний», – приводит слова Рамафосы RT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что остался недоволен невозможностью связаться с Зеленским из-за его визита в Южную Африку. Глава американского государства во время беседы с президентом ЮАР поинтересовался: «Какого черта он делает в Южной Африке?».

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    21 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Рубио отказался оскорблять Путина на слушаниях в Конгрессе

    Рубио отказался называть Путина «военным преступником» на слушаниях в Конгрессе

    Tекст: Вера Басилая

    Во время слушаний в Конгрессе госсекретарь США Марко Рубио уклонился от прямого ответа на провокационный вопрос демократа Билла Катинга о признании Владимира Путина «военным преступником», сосредоточив внимание на завершении конфликта.

    Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США не стал называть российского президента Владимира Путина «военным преступником», передает РБК.

    Конгрессмен Билл Китинг попытался добиться от Рубио однозначного ответа, однако тот ответил, что «наше намерение – положить конец войне». На уточняющий вопрос Китинга он заявил: «Мы не можем положить конец войне, не поговорив с господином Путиным».

    Рубио также отметил, что военные преступления имели место, но кто несет за них ответственность, предстоит установить, для этого будет время и место.

    В 2022 году, когда только начался конфликт на Украине, Рубио называл Путина «военным преступником». Но заняв пост госсекретаря, он отказался от подобных заявлений, подчеркнув в интервью CNN, что его главная задача – «обеспечить мир и прекратить конфликт».

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

    Напомним, бывший президент США Джо Байден допускал оскорбительные высказывания в адрес президента России. В ответ Владимир Путин ранее пожелал Байдену здоровья и использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что российский лидер Владимир Путин никогда не позволяет себе опускаться до оскорблений.

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    21 мая 2025, 21:42 • Новости дня
    Трамп выразил недовольство из-за визита Зеленского в ЮАР

    Трамп выразил недовольство невозможностью связаться с Зеленским

    Трамп выразил недовольство из-за визита Зеленского в ЮАР
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой рассказал, что остался крайне недоволен тем, что не смог связаться с Владимиром Зеленским из-за его визита в Южную Африку.

    Он поинтересовался: «Какого черта он делает в Южной Африке?». Трамп не уточнил дополнительных подробностей инцидента, передает Ura.ru со ссылкой на ОСН.

    Отмечается, что американский лидер намеревался провести телефонный разговор с Зеленским, чтобы обсудить ситуацию вокруг конфликта на Украине. Представители украинской стороны сообщили, что Зеленский находится с визитом в Кейптауне и не может ответить на звонок. Трамп отметил, что ранее Зеленский неоднократно высказывал заинтересованность в диалоге с Вашингтоном, поэтому отказ оказался для него неожиданным.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент США может стремиться войти в историю как миротворец, пытаясь урегулировать кризис вокруг Украины.

    В апреле после переговоров в Претории глава киевского режима Владимир Зеленский решил спешно покинуть ЮАР и вернуться на Украину.

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    21 мая 2025, 22:55 • Новости дня
    США решили оценить прогресс в урегулировании на Украине по меморандуму России

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон намерен ориентироваться на положения российского меморандума для оценки прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио на слушаниях в Палате представителей сообщил, что в ближайшие дни Россия должна подготовить меморандум, в котором будут изложены ее требования для прекращения огня и возможного последующего запуска переговоров по окончательному урегулированию конфликта.

    «Думаю, что мы многое узнаем из содержимого меморандума о мире. Если он приемлемый, то думаю, что мы добились прогресса», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он отметил, что в случае неприемлемости документа Вашингтон сделает вывод об отсутствии прогресса в урегулировании. Рубио уточнил, что у президента США останутся различные альтернативы для дальнейших действий. Госсекретарь также выразил надежду на возможность достижения соглашения для завершения конфликта на Украине, указав на его сложность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что США не предоставляли Киеву военные гарантии в рамках соглашения о редкоземельных металлах. Рубио заявлял о стремлении прекратить конфликт на Украине ради концентрации ресурсов на соперничество с Китаем.

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    21 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    Более 113 тысяч жителей Курской области получили выплату за утрату имущества

    Tекст: Евгения Караваева

    Жители приграничных населенных пунктов Курской области с утраченным имуществом получили ежемесячные выплаты по 65 тыс. рублей, сумма составила 7,3 млрд рублей.

    Более 113 тыс. жителей приграничных районов Курской области получили ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей, передает ТАСС. Деньги выплачиваются тем, чье имущество утрачено в результате атак ВСУ, на эти выплаты ежемесячно уходит около 7,3 млрд рублей.

    Врио губернатора Александр Хинштейн уточнил в эфире телеканала «Россия 24»: «Выплата в 65 тыс. рублей ежемесячно. Ранее это решение главы государства было принято в феврале, и с февраля наши граждане, жители приграничья, у кого утрачено имущество, кто получил до этого выплату из федерального бюджета в размере 150 тыс. рублей, стали ежемесячно получать по 65 тыс. рублей».

    По его словам, на апрель выплаты получили более 113 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, Кремль анонсировал поручения президента Путина по итогам его поездки в Курскую область. Владимир Путин в рамках визита в регион уделил внимание встрече с волонтерами и получил объективную информацию о ситуации на месте. Все попытки украинских боевиков проникнуть на территорию Курской области пресекаются.

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    22 мая 2025, 13:29 • Новости дня
    Песков опроверг слова Трампа о «неготовности» России к миру
    Песков опроверг слова Трампа о «неготовности» России к миру
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Комментарии президента США Дональда Трампа относительно позиции Владимира Путина по вопросу мира на Украине расходятся с официальными заявлениями американского президента, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Публикация о заявлении бывшего президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о якобы неготовности российского лидера Владимира Путина к миру на Украине, противоречит официальным заявлениям самого Трампа, передает ТАСС.

    Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Wall Street Journal, где говорилось, что Трамп заявил европейцам о стремлении Путина к победе.

    Песков подчеркнул: «Мы знаем, что Трамп заявил Путину. <…> И мы знаем официальные заявления президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье».

    Песков подчеркнул, что российская сторона располагает официальной информацией о переговорах на высшем уровне и опирается именно на нее, а не на публикации в СМИ. Таким образом, он опроверг утверждения о неготовности России к мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Кроме того, Песков заявил, что на данный момент Россия и Украина не определились с датой новых переговоров. Он уточнил, что соответствующих договоренностей пока не достигнуто, несмотря на заявления президента Финляндии Александера Стубба о возможных технических консультациях на следующей неделе в Ватикане.

    Песков отметил, что в переговорах участвует все больше посредников, включая США и европейские страны. По его словам, работа продолжается по выполнению ранее согласованных условий, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле, однако новых конкретных встреч пока не запланировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕС настаивали на прекращении огня без предварительных условий, но этот вариант не получил поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.

    Трамп во время встречи с президентом ЮАР заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

    В свою очередь Владимир Путин в беседе с Дональдом Трампом выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине.

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    22 мая 2025, 13:17 • Новости дня
    Кремль сообщил о планах Путина посетить Донецк и Луганск

    Песков сообщил о намерении Путина поехать в Донецк и Луганск

    Кремль сообщил о планах Путина посетить Донецк и Луганск
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планы президента России Владимира Путина по визиту в Донецк и Луганск остаются актуальными, и их осуществление ожидается в будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин постоянно рассматривает возможность поездки в Донецк и Луганск, планы на визит сохраняются и будут реализованы в будущем, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что по мере реализации этих планов общественность будет своевременно оповещена.

    Донецкая и Луганская народные республики официально вошли в состав России после прошедших в сентябре 2022 года референдумов.

    В ходе голосования, за вхождение в состав России в ДНР проголосовали 99,23% участников, в ЛНР – 98,42%. В Херсонской области этот показатель составил 87,05%, в Запорожской – 93,11%. Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле с обращением по итогам референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

    Ранее во вторник президент России посетил Курскую область с рабочей поездкой и провел встречу с главами муниципалитетов региона.

    В марте 2023 года Владимир Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь, где объехал за рулем автомобиля несколько районов города.

    В апреле 2023 года Путин посетил штабы группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.

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    21 мая 2025, 20:28 • Новости дня
    Трамп сообщил о значительном прогрессе по Украине после беседы с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Дональд Трамп в ходе встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой в Белом доме заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    По словам президента США, они обсуждали ситуацию на Украине в течение двух с половиной часов, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что считает итоги этих переговоров серьезным достижением, однако подробности достигнутого прогресса он раскрывать не стал. О содержании беседы с российским коллегой президент США сообщил во время встречи со СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с российским лидером и достигнутый прогресс по ряду вопросов.

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    21 мая 2025, 18:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин отметил народный характер победы над ВСУ в приграничье Курской области

    Политолог Асафов: Сплоченность российского общества стала основой нашей победы в Курском приграничье

    Эксперт: Путин отметил народный характер победы над ВСУ в приграничье Курской области
    @ Мария Сухорукова/kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Исторически сложилось, что в трудные для государства времена наш народ единым фронтом выступал против любого врага. Это крепкий фундамент российского общества, сказали газете ВЗГЛЯД сказали политологи Александр Асафов и Александр Малькевич. Ранее Владимир Путин посетил Курскую область, где отметил вклад военных, волонтеров, представителей местных муниципалитетов и обычных граждан в освобождение приграничья от ВСУ.

    «Благодаря героизму армии и слаженной работе волонтеров и простых людей враг в Курской области был разгромлен. Президент следил в ежедневном формате за обстановкой в приграничье, за подвигом солдат, которые освобождали территорию от оккупации украинскими военными и другими вражескими ДРГ», – заявил Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате.

    «Сегодня тысячи волонтеров в Курской области продолжают свою работу, оказывая адресную помощь всем нуждающимся. Глава государства держит ситуацию в приграничных территориях на контроле. Особое внимание уделяется восстановлению Курской области и возвращению пострадавших жителей к прежней жизни», – добавил он.

    «Добровольчество и милосердие – часть культурного кода россиян. Исторически сложилось, что в трудные для государства времена наш народ единым фронтом выступал против любого врага. Это крепкий фундамент российского общества», – заключил Малькевич.

    «Испытание, вызванное вражеским вторжением в Курскую область, было преодолено благодаря сплоченности и совместной усилиям всего общества. Это и военные, и общественность, и местные администрации, волонтеры и просто неравнодушные граждане, которые помогали пострадавшим тогда и продолжают сейчас оказывать им помощь», – сказал Александр Асафов, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. По словам собеседника, в ходе визита в Курскую область Путин особо отметил, что именно сплоченность общества стала основой нашей победы в приграничье.

    «Стоит обратить внимание на то, что для российского лидера важны встречи с простыми гражданами, волонтерами, служащими, военными. В какой-то иной управленческой и кадровой логике главе государства хватило бы простого доклада о ситуации в Курской области. Но в силу погруженности в повестку всех регионов Путин совершает личные поездки, общается с жителями и главами регионов. Такое неравнодушие всех – от президента до простого гражданина – помогает нам побеждать, возвращать мир на территории, где еще вчера находился противник, восстанавливать разрушенное», – акцентировал аналитик.

    Асафов подчеркнул еще один важный момент в поездке Путина в регион – посещение президентом строящейся Курской АЭС-2. Противник вынашивал планы по захвату «символического объекта» – АЭС в Курчатове , но ему не позволили это сделать. «Возведение атомных станций играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны. Более того, наши прорывные технологии в этой области признает весь мир», – сказал Асафов.

    Он подчеркнул, что в ходе визита в Курскую область Путин поставил перед регионом новые цели и задачи. Среди них – увеличение группировки разминирования, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой, а также сохранение выплаты в 65 тыс. рублей для жителей, пока они не смогут вернуться в свои дома. Он также в целом поддержал идею создания особой экономической зоны на всей территории Курской области.

    «В повестке управленческих решений президента – человек. Речь идет о помощи тем, кто в ней нуждается, а также о заделе на будущее. Поручения главы государства отвечают целям нормализации жизни в регионе и дальнейшего его развития, несмотря на те бедствия, которые пришлись на эту территорию», – акцентировал Асафов.

    Напомним, Путин 20 мая посетил Курскую область. Это первая поездка президента в регион с момента его освобождения от ВСУ. Глава государства, в частности, встретился с волонтерами в гуманитарном штабе, сообщили в Кремле. «Давно хотел к вам заехать, поговорить о вашей работе, поблагодарить вас, узнать поподробнее, как она организована и задать естественный в таких случаях вопрос, что нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, вас поддержать», – сказал Путин в начале встречи.

    Президент подчеркнул, что владеет всей информацией по Курской области – сведения он получает от военных, кабмина, спецслужб и областных властей.

    Также российский лидер посетил строящуюся Курскую АЭС-2 и провел совещание с руководителями муниципалитетов в Курчатове. Позже глава государства провел личную встречу с врио губернатора Александром Хинштейном. Глава региона рассказал, что в приграничье активно ведется разминирование территории. Путин поручил увеличить группировку для выполнения этой задачи, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой.

    Хинштейн попросил Путина продлить ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей вынужденно эвакуированным жителям приграничья «по крайней мере, до того момента, пока люди не смогли получить возможность возвращения в свои дома». Президент поддержал это предложение. Также Путин поручил представить к госнаградам муниципальных деятелей, которые внесли особый вклад в восстановление региона.

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    21 мая 2025, 21:02 • Новости дня
    Трамп назвал ошибкой исключение России из G8

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что участие России в составе «Большой восьмерки» было бы более целесообразным и выгодным.

    По его словам, ранее G7 была G8, но страны решили исключить Россию, что, по мнению президента США, является неправильным шагом, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что клуб был бы эффективнее, если бы Россия оставалась его участником.

    Напомним, президент США Дональд Трамп назвал нынешний момент неподходящим для возвращения России в G7. Ранее он предлагал вернуть Россию в G7. МИД России заявлял, что у России исчезло желание присоединяться к G7.

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    21 мая 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп показал Рамафосе доказательства о якобы геноциде белых в ЮАР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продемонстрировал в Овальном кабинете президенту ЮАР Сирилу Рамафосе видеозаписи, которые якобы свидетельствуют о насилии против белых фермеров.

    Трамп отметил: «Это могильные камни – более тысячи – белых фермеров. Кресты по обеим сторонам дороги», передает РИА «Новости».

    Рамафоса сообщил, что ранее не видел эти кадры, и уточнил у американской стороны место съемки. «Никогда этого не видел», – заявил он. Президент ЮАР пояснил, что в стране совершается множество различных преступлений, в том числе и в отношении темнокожих граждан.

    Глава ЮАР подчеркнул, что в государстве не проводится целенаправленная политика, ущемляющая права белых фермеров, и заверил, что подобные обвинения не отражают официальной позиции его правительства.

    Ранее сообщалось, что первая группа белых южноафриканцев и членов их семей, получивших в США статус беженцев, вылетела из международного аэропорта Йоханнесбурга в Соединенные Штаты.

    В марте американский миллиардер Илон Маск заявил, что в ЮАР действует партия, призывающая к геноциду белого населения. Маск также назвал закон ЮАР о земельной экспроприации расистским. США обвинили власти ЮАР в конфискации земель у фермеров и отметили, что политика страны противоречит американским интересам.

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